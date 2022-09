1.India-Bangladesh MoUs Signed: মোদি-হাসিনার উপস্থিতিতে 7 মউ স্বাক্ষর ভারত-বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina) উপস্থিতিতে 7টি মউ স্বাক্ষর করল ভারত ও বাংলাদেশ (India-Bangladesh MoUs Signed) ৷

2.BJP Meeting: নজরে হারানো 144 লোকসভা আসন, বিজেপি বৈঠকে রণনীতি বাতলাবেন শাহ-নাড্ডা

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিজেপি (BJP Meeting)৷ শেষ নির্বাচনে হারানো 144 লোকসভা আসন নিয়ে পর্যালোচনা করবেন জেপি নাড্ডা (JP Nadda) ও অমিত শাহ (Amit Shah)৷

3.Anubrata Mondal: অনুব্রতর আরও সম্পত্তির 'হদিশ' পেল সিবিআই

গরুপাচার কাণ্ডে তিনি এখন জেল হেফাজতে ৷ চলছে সিবিআই জেরা ৷ কিন্তু কেষ্ট তাতে সহযোগিতা করছেন না বলেই জানা গিয়েছে ৷ এদিকে আরও সম্পত্তির খোঁজ পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (Anubrata Mondal Property) ৷

4.Liz Truss: লিজ ট্রাস থেকে ইন্দিরা গান্ধি, রাজনীতির সংজ্ঞা বদলেছেন এই নারীরা

ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন লিজ ট্রাস ৷ আসুন এই আবহে ফিরে দেখি বিশ্বের সেই সব মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানদের যাঁরা বদলে দিয়েছেন রাজনীতির প্রচলিত ধারণা ৷

5.Nitish Meets Sitaram: ইয়েচুরির সাক্ষাতে নীতীশ, বাম-কংগ্রেস-আঞ্চলিক দলগুলিকে একজোট হওয়ার ডাক

বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে তৎপর নীতীশ কুমার (Nitish Kumar) এ বার দেখা করলেন সীতারাম ইয়েচুরির সঙ্গে (Nitish Meets Sitaram)৷ আজ সকালে দিল্লিতে সিপিআইএম-এর সাধারণ সম্পাদকের (Sitaram Yechury) সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷

6.Insaf Sabha: শহিদ দিবসের পাল্টা ইনসাফ সভা, আনিশ কাণ্ডে ধর্মতলামুখী এসএফআই-ডিওয়াইএফআই

শহিদ দিবসের পালটা হিসেবে ইনসাফ সভার (Insaf Sabha) আয়োজন করল এসএফআই (SFI) এবং ডিওয়াইএফআই (DYFI) । আনিশ খান মৃত্যুকাণ্ডে ধর্মতলায় জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে ৷

7.Calcutta High Court: রাজা শেখর মান্থার বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে আইনজীবীদের অশান্তি অব্যাহত

প্রধান বিচারপতির এজলাসে তুমুল বাগবিতণ্ডা তৃণমূল, বিজেপি ও বাম সমর্থিত আইনজীবীদের মধ্যে । বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ( Justice Rajasekhar Mantha) বেঞ্চ বয়কট করা নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে অশান্তি আজও অব্যাহত ।

8.Malda Flood Situation: ফুলহরের জলে ডুবেছে একাধিক গ্রাম, ক্ষুব্ধ দুর্গত মানুষ

ফুলহরের জলের নীচে চলে গিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রাম (Several Villagers Drowned in Water of Fulhar) ৷ দেখা দিয়েছে পানীয় জলের আকাল ৷ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷

9.Post Poll Violence Case: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় আবারও পরেশের সিবিআই হাজিরা

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post Poll Violence Case) দ্বিতীয়বারের জন্য হাজিরা দিতে সিবিআই দফতরে হাজির হলেন তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক পরেশ পাল (MLA Paresh Paul) ৷ 2021 সালের 2 মে বিধানসভা ভোটের পর বেলেঘাটার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুন হন ।

10.Crocodile in Raidighi: রায়দিঘির মণি নদীতে বেরলো কুমির, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

সুন্দরবনের রায়দিঘির মণি নদীতে দেখা মিলল কুমিরের (Crocodile in Mani River of Raidighi Sundarbans) ৷ স্থানীয়দের দাবি কুমিরটির দৈর্ঘ্য প্রায় 6 ফুট ৷ সেই সময় নদীতে অনেক মৎস্যজীবী মাছ ধরছিলেন ৷ তাঁরাই প্রথম বিষয়টি দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি জল থেকে উঠে আসেন ৷ অন্যদিকে, নদীতে কুমির দেখতে পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই লোকজন ভিড় করে ৷ বন দফতরে খবর দেওয়া হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে, রায়দিঘির পাশেই পাথরপ্রতিমা কুমির প্রকল্পে বন দফতরের তরফে কুমির ছাড়া হয়েছে নদীতে ৷ সেখান থেকেই একটি কুমির মণি নদীতে চলে এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷