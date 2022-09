1. Sheikh Hasina on Rohingya Issue: ভারত চাইলে অনেক কিছু করতে পারে, রোহিঙ্গা ইস্যুতে মন্তব্য হাসিনার

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারতের কোর্টে বল ঠেললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ জানালেন, ভারত চাইলে রোহিঙ্গা সমস্যা মেটাতে অনেক কিছুই করতে পারে ৷

2. Property Case over Mamata Family: মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সম্পত্তি- মামলা, কুণালকেই সাক্ষী করে নোটিশ বিজেপি নেতার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তি নিয়ে একসময় প্রশ্ন উঠেছে ৷ তার পিছনে কারণ কী ? একসময় এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন স্বয়ং কুণাল ঘোষ ৷ সেই বক্তব্যকে প্রমাণ রেখে নোটিশ পাঠালেন আইনজীবী (Notice issued to TMC Leader Kunal Ghosh) ৷

3. Tala Bridge: টালা সেতু চালু হলেই নজর চিৎপুরের দিকে

প্রায় আড়াই বছর যান যন্ত্রণার অবসান হতে চলেছে আর কিছুদিনের মধ্যেই । মহালয়ার দিনে সম্ভবত জনসাধারণের জন্য খুলে যাবে উত্তর কলকাতার লাইফ লাইন টালা সেতু (Tala Bridge will open on Mahalaya) ।

4. APC Memorial: সংস্কারের কাজ শেষ তবু 'অবহেলিত' আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সমাধিস্থল

গঙ্গার ধারে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সমাধিস্থলের সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে বছর দেড়েক আগে ৷ তারপর থেকে আর কেউ খোঁজও রাখেনি ৷ হয়নি উদ্বোধনও (APC Memorial in Kolkata) ৷

5. Gold Smuggling in Siliguri: জুতোর সোলে সোনা পাচারের ছক বানচাল, গ্রেফতার 2

জুতোর সোলে সোনা পাচারের ছক বানচাল ৷ দু'কোটি টাকার সোনা-সহ দুই জনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রাজস্ব (Central Intelligence Revenue Department) বিভাগের আধিকারিকরা ৷

6. HC on 2014 TET: 2014 সালের 23 প্রার্থীকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চাকরি দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

পর্ষদের ভুল প্রশ্নের জেরে এতগুলো বছর চাকরি থেকে বঞ্চিত ছিলেন 2014 সালের 23 জন প্রাথমিক পরীক্ষার্থী(HC on 2014 TET)৷ এবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, 28 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই 23 জন প্রার্থীকে চাকরি দিতে হবে ৷

7. West Bengal Weather Update: বৃষ্টি হলেও অস্বস্তিকর গরমের হাত থেকে রেহাই নেই

আগামী 4-5 দিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে খবর (West Bengal Weather Update) ।

8. Market Price Today: কী বলছে আজকের বাজার দর ? রইল বিস্তারিত তথ্য

পুজোর আগে কিছুটা বেড়েছে বিভিন্ন জিনিসের দাম । জেনে নিন বাজারদরের বিস্তারিত তথ্য (Know the details of the market price ) ।

9. Babli Bouncer trailer: লেডি বাউন্সারের চরিত্রে ট্রেলারেই নজর কাড়লেন তমন্না

অবশেষে মুক্তি পেল আসন্ন অ্যাকশন এন্টারটেইনার 'বাবলি বাউন্সার'-এর ট্রেলার ৷ 23 সেপ্টেম্বর থেকে হিন্দি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় স্ট্রিমিং শুরু এই ছবির (Tamannaah Bhatia upcoming films) ।

10. IFA-MB Controversy: বকেয়া পাওয়ার আশ্বাস মিললেও লিগে অংশগ্রহণ নিয়ে অপেক্ষায় মোহনবাগান

আইএফএ-র চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত (Debashis Dutta) ৷ তিনি জানিয়েছেন, তারা বিষয়টি কর্মসমিতির সঙ্গে আলোচনা করে আইএফএ'কে (IFA) জানাবেন । অর্থাৎ, কথামতো 5 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া মেটানোর ব্যাপারে আইএফএ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেও সবুজ-মেরুন কর্মসমিতিই লিগে অংশগ্রহণের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখল ।