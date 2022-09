1.Mamata Banerjee: আমি কতটা লোভী হব, নির্ভর করবে আমার উপর, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

আজ শিক্ষক দিবস (Teachers Day) ৷ সেই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে (Teachers Day Programme) ৷ সেই অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) সকলকে নৈতিকতার পাঠ পড়িয়েছেন ৷

2.Nitish at Lalu Residence: লালুর বাড়িতে নীতীশ, বিরোধীদের জোটবদ্ধ করতে যাচ্ছেন দিল্লিতেও

লালু প্রসাদ যাদবের বাড়িতে গেলেন নীতীশ কুমার (Nitish at Lalu Residence)৷ বিরোধীদের জোটবদ্ধ করতে তিনি আজ যাচ্ছেন দিল্লিতেও (Lalu Prasad Yadav)৷ সেখানে রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি ৷

3.Hemant Soren: আস্থা ভোটে জয়ী হেমন্ত, বহাল রইল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদ

আজ ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী পদে রইলেন হেমন্ত সোরেন ৷ তিনি আস্থা ভোটে জয়ী হয়েছেন (Hemant Soren retains his CM Post as he wins trust vote) ৷

4.SC shield for Abhishek: অভিষেকের রক্ষাকবচ বহাল সুপ্রিম কোর্টে, বাধা নেই বিদেশযাত্রাতেও

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) রক্ষাকবচ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)৷ শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, কয়লা পাচার মামলায় (Coal Smuggling Case) তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রেও তাঁর কোনও বাধা নেই (SC shield for Abhishek)৷

5.President and PM Greet: শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর (President and PM Greet on Teachers Day) ৷ পাশাপাশি, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণকে শ্রদ্ধা জানালেন তাঁরা ৷

6.Calcutta HC: বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার বেঞ্চে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সব মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের

বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার (Justice Raja Shekhar Mantha) বেঞ্চ থেকে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত সব মামলা সরানোর দাবিতে আজও বিক্ষোভ কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta HC) ৷ গত কয়েকদিন ধরে তৃণমূলপন্থী আইনজীবীরা এই বিক্ষোভ করছেন ৷ যা নিয়ে আজ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে অভিযোগ করেছেন, বিরোধী আইনজীবীরা ৷

7.Ganesh Chaturthi 2022: গণেশ চতুর্থীর বাজারই বলে গেল পুজো আসছে

লাড্ডু থেকে মোদক বড়ই পছন্দ গণপতি বাপ্পার ৷ আর তাঁর পুজোতে (Ganesh Chaturthi 2022) কেমন বিক্রি হল লাড্ডু ও মোদক ৷ বাজার কেমন ছিল জামাকাপড় থেকে গণেশ মূর্তির ?

8.Cyrus Mistry Car Accident: সাইরাস মিস্ত্রির গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত মহিলার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন

রবিবার দুপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সাইরাস মিস্ত্রির (Cyrus Mistry Car Accident) ৷ গাড়ি চালাচ্ছিলেন অনাহিতা পান্ডোলে নামে এক মহিলা স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ (Eminent Gynaecologist) ৷ তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে ৷ তাঁর স্বামী ডারিয়াস পান্ডোলে এখন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ৷ এই দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গির পান্ডোলেরও মৃত্যু হয়েছে ৷

9.Dilip on Shiksha Ratna Award: বাংলায় শিক্ষকদের সম্মান নেই, শিক্ষারত্ন প্রসঙ্গে মমতাকে তোপ দিলীপের

বাংলায় শিক্ষকদের সম্মান ও পেনশন নেই ৷ তাই তাঁরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ এদিন প্রাতঃভ্রমণে এসে বললেন বিজেপির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷

10.SC Notice to EC: দলের নাম-প্রতীকে ধর্মের উল্লেখের বিরুদ্ধে পিটিশন, কমিশনকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

দলের নাম ও প্রতীকে ধর্মের উল্লেখের বিরুদ্ধে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের (PIL against political parties করা হয়েছিল, সেই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট (SC Notice to EC)৷