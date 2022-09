1. Boat Capsized in Danapur: বিহারে 55 জন যাত্রীকে নিয়ে ডুবে গেল নৌকা

ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন বেশ কয়েকজন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের দানাপুরের শাহপুর থানা এলাকার কাছে গঙ্গা নদীতে (Boat Capsized in Danapur) ৷

2. Cyrus Mistry: মাথায় চোট লাগার কারণেই মৃত্যু সাইরাস মিস্ত্রির, অনুমান চিকিৎসকদের

রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মাত্র 54 বছর বয়সে মারা গিয়েছেন শিল্পপতি সাইরাস মিস্ত্রি ৷ তাঁর আরও একটি পরিচয় তিনি একসময় টাটা সন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন (Cyrus Mistry Death) ৷

3. Teachers' Day: শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত শিলিগুড়ির 2 শিক্ষক

পড়ুয়াদের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন শিলিগুড়ির দুই শিক্ষক (Two Teachers of Siliguri are Getting Siksharatna) । করোনার সময় পড়ুয়াদের পঠনপাঠন চালিয়ে যাওয়ার জন্য নানা উদ্যোগ নেন ওই দুই শিক্ষক । শুধু শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ নয় ওঁদের উপর ভরসা রেখেছিল গোটা রাজ্যের বহু পড়ুয়া । আর তাঁদের ওই অবদানের জন্য শিক্ষারত্ন পাচ্ছেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজয় দাস ও শিলিগুড়ি বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমিতাভ ঘোষ ।

4. CBI Raids at Halisahar: "সিবিআইকে এক ইঞ্চিও দোষ দিই না", বীজপুরে তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে মত মন্ত্রী পার্থর

গতকাল হঠাৎ উত্তর 24 পরগনার হালিশহরে বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় সিবিআই তল্লাশি অভিযান চালায় ৷ রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কিছু পায়নি, জানালেন নেতা-মন্ত্রী (CBI raid in Bijpur TMC MLA House) ৷

5. Market Price in Kolkata: বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

6. Cyrus Mistry: দুর্ঘটনার সময় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সাইরাসের গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক চিকিৎসক, দাবি পুলিশের

রবিবার দুর্ঘটনার সময় টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির (Cyrus Mistry) গাড়ির গতি ছিল অত্যন্ত বেশি ৷ তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলেন মুম্বইয়ের স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ অনাহিতা পাণ্ডোলে ৷ এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ(Cyrus Mistry died in a road accident in Palghar) ৷

7. Tapas Roy: রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ তাপস রায়ের, নেপথ্য কারণ নিয়ে জল্পনা বাড়ছে

রবিবার নিজের বিধানসভা এলাকায় দলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে রাজনীতি ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তাপস রায় (TMC MLA Tapas Roy wants to quit politics) ৷ তাঁর মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছড়িয়েছে ৷

8. Cyrus Mistry: সাইরাস মিস্ত্রির অকাল প্রয়াণে তিনি হতবাক ! টুইটে শোকপ্রকাশ করে বার্তা মোদির

টাটা গোষ্ঠীর (Tata Group) প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির (Cyrus Mistry) অকাল প্রয়াণ দেশবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে ৷ টুইটারে শোক প্রকাশ করেছেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi)-সহ অন্যরা ৷

9. Rishi Kapoor Birthday: ঋষি কাপুরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আবেগী পোস্ট নীতুর

ঋষি কাপুরের (Rishi Kapoor Birthday) জন্মদিনে তাঁকে নিয়ে আবেগী পোস্ট করলেন তাঁর স্ত্রী নীতু কাপুর (Neetu Kapoor)৷ প্রয়াত অভিনেতার সঙ্গে নিজের একটি পুরনো ছবি শেয়ার করেছেন তিনি ৷

10. IND vs PAK: ছক্কা হাঁকিয়ে অর্ধশতরান, কোহলির ব্যাটে বাবরদের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা ভারতের

কোহলির ব্যাটেই রবিবাসরীয় সুপার ফোরের লড়াইয়ের ভিত শক্ত করল টিম ইন্ডিয়া । প্রথমে ব্যাট করে বাবর আজম নেতৃত্বাধীন দলকে 182 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল ভারত (India register 182 runs target against Pakistan)। 44 বলে 60 রান এল বিরাটের ব্যাটে (Virat Kohli hits 60 runs) ।