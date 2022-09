1. Cyrus Mistry Dies: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির (Cyrus Mistry passes away) ৷

2. Rahul Slams Centre: বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশে ঘৃণা বাড়ছে, রামলীলায় তোপ রাগার

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশে ঘৃণা ও হিংসা বাড়ছে (Hatred rising in India)৷ রামলীলায় কংগ্রেসের মেগা মিছিলে (Congress mega rally) বললেন রাহুল গান্ধি (Rahul Slams Centre)৷

3. Tapan Kandu Murder: তপন কান্দু খুনে ধৃত ভাড়াটে শুটারের 10 দিনের সিবিআই হেফাজত

তপন কান্দু খুনে (Tapan Kandu Murder) ধৃত ভাড়াটে শুটারকে 10 দিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠানো হল ৷ ধৃতের নাম জাবির আনসারি (Zabir Ansari) ৷ এই নির্দেশ দিয়েছে পুরুলিয়া জেলা আদালত ৷

4. CBI Raids at Halisahar: হালিশহরে দ্বিতীয় দফায় সুবোধ অধিকারীর বাড়িতে হানা সিবিআই'য়ের

একই দিনে দ্বিতীয় বার সিবিআই হানা বীজপুরের তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে (CBI at Halisahar) ৷ রবিবার সকালের পর দুপুরে দ্বিতীয় দফায় বীজপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়ি মঙ্গলদ্বীপ ভবনে হানা দেয় সিবিআই ৷

5. CID Raid in Malda: গাজোলে মাছ ব্যবসায়ীর বাড়িতে সিআইডি, উদ্ধার 1 কোটি 39 লাখ

মালদার গাজোলে সিআইডি হানা(CID Raid in Malda) ৷ এক মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হল প্রায় দেড় কোটি টাকা ৷ এখনও চলছে মেশিনের সাহায্যে টাকা গোনার কাজ ৷

6. Azad New Party: কংগ্রেসকে আমার রক্ত দিয়েছি, জম্মুর মেগা মিছিল থেকে হুংকার আজাদের

কংগ্রেসকে আমার রক্ত দিয়েছি (Gave my blood to Congress)৷ জম্মুর মেগা মিছিল (Mega rally in Jammu) থেকে বললেন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করা শীর্ষ নেতা গুলাম নবি আজাদ (Azad New Party)৷ তাঁর দলের নাম জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষই ঠিক করবে বলে জানান তিনি (Ghulam Nabi Azad)৷

7. TMC Makeover: ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা ! পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'কলঙ্কিত' নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (Bengal Panchayat Elections) দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল (TMC Makeover)৷ দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টায় এই পদক্ষেপ করা হবে বলে সূত্রের খবর ৷

8. Dona in London: ডোনার অধিনায়কত্বে 'মায়ার খেলা' দেখতে উপচে পড়া ভিড় লন্ডনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' (Mayar khela) পরিবেশনা দেখতে ভিড় উপচে পড়ল লন্ডনের অডিটোরিয়ামে ৷ ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের (Dona Ganguly) নেতৃত্বে নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করল ভারত ও লন্ডনের 'দীক্ষামঞ্জরী'র ছাত্রছাত্রীরা ।

9. Hasina lauds Modi: পরীক্ষিত বন্ধু, ভারত সফরের প্রাক্কালে মোদির প্রশংসায় দরাজ হাসিনা

ভারত সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Hasina lauds Modi)৷ তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু ৷

10. Migrant Worker Death: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু দেগঙ্গার শ্রমিকের

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে বরফ কারখানায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল দেগঙ্গার এক শ্রমিকের ৷ শারদোৎসবের আগেই কার্যত বিষাদের সুর গোটা গ্রাম জুড়ে (Migrant Worker Death) ৷