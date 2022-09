1.Azad New Party: কংগ্রেসকে আমার রক্ত দিয়েছি, জম্মুর মেগা মিছিল থেকে হুংকার আজাদের

কংগ্রেসকে আমার রক্ত দিয়েছি (Gave my blood to Congress)৷ জম্মুর মেগা মিছিল (Mega rally in Jammu) থেকে বললেন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করা শীর্ষ নেতা গুলাম নবি আজাদ (Azad New Party)৷ তাঁর দলের নাম জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষই ঠিক করবে বলে জানান তিনি (Ghulam Nabi Azad) ৷

2.TMC Makeover: ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা ! পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'কলঙ্কিত' নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (Bengal Panchayat Elections) দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল (TMC Makeover)৷ দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টায় এই পদক্ষেপ করা হবে বলে সূত্রের খবর ৷

3.Hasina lauds Modi: পরীক্ষিত বন্ধু, ভারত সফরের প্রাক্কালে মোদির প্রশংসায় দরাজ হাসিনা

ভারত সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Hasina lauds Modi)৷ তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু ৷

4.Migrant Worker Death: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু দেগঙ্গার শ্রমিকের

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে বরফ কারখানায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল দেগঙ্গার এক শ্রমিকের ৷ শারদোৎসবের আগেই কার্যত বিষাদের সুর গোটা গ্রাম জুড়ে (Migrant Worker Death) ৷

5.Congress Halla Bol: কংগ্রেসের 'হল্লা বোলে' উত্তপ্ত রাজধানী, কর্মীদের আটক করল পুলিশ

দেশে দিনে দিনে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে ৷ এর উপর সম্প্রতি অতিরিক্ত জিএসটি চাপিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশাপাশি কোভিড পরবর্তী সময়ে দেশে ঊর্ধ্বমুখী বেকারের সংখ্যাও ৷ আর তার প্রতিবাদেই রাজধানীতে হল্লা কংগ্রেসের (Congress Halla Bol Rally) ৷ এর আগে 5 অগস্ট মোদির বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে তোলপাড় হয়েছিল রাজধানী ৷

6.La Ganesan: 'কানে শুনতে পাচ্ছি না' ! হাওড়া পৌরনিগম সংক্রান্ত প্রশ্নে মন্তব্য রাজ্যপালের

হাওড়া পৌরনিগমের নির্বাচন (HMC Election) সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠতেই উত্তর এড়ালেন অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশন (La Ganesan) ৷ জানালেন, তিনি কানে শুনতে পাচ্ছেন না !

7.Mushfiqur Rahim: আন্তর্জাতিক টি20 থেকে অবসর ঘোষণা মুশফিকুর রহিমের

আন্তর্জাতিক টি20 থেকে অবসর ঘোষণা বাংলাদেশের উইকেট-কিপার ব্যাটার মুশফিকুর রহিম ( Mushfiqur Rahim Announces Retirement from T20Is) ৷ তবে, টেস্ট থেকে শুরু করে একদিনের ক্রিকেট এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন তিনি ৷

8.Cough Syrup Recovered: কোচবিহারে উদ্ধার 5 হাজার বোতল কাশির ওষুধ, ধৃত 4

কোচবিহার (Cooch Behar) জেলার ধলুয়াবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হল 5 হাজার বোতল কাশির ওষুধ (Cough Syrup Recovered) ৷ ক্রাইম ব্রাঞ্চের (Crime Branch) অভিযানে মিলল সাফল্য ৷

9.Jawhar Sircar: জহরের বিরুদ্ধে কি আদৌ কঠোর হবে তৃণমূল নেতৃত্ব ! বাড়ছে ধোঁয়াশা

কী হবে রাজ্যসভার (Rajya Sabha) সাংসদ (MP) জহর সরকারের (Jawhar Sircar) ভবিষ্যৎ ? দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে আবহে আদৌ কি তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূল (TMC) নেতৃত্ব ? বাড়ছে জল্পনা ৷

10.CBI Raids at Halisahar: তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়িতে সিবিআই হানা

শুক্রবার সন্মার্গ কো-অপারেটিভ চিটফান্ড মামলায় রাজু সাহানিকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ তাঁর নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় কয়েক লক্ষ টাকা ৷ আজ তাঁর ঘনিষ্ঠ বীজপুরের তৃণমূলের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং কাঁচরাপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধানের বাড়িতেও গিয়েছে সিবিআই (CBI at Halisahar) ৷