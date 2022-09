1. TMC Makeover: ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টা ! পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'কলঙ্কিত' নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (Bengal Panchayat Elections) দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া নেতাদের হয়তো টিকিট দেবে না তৃণমূল (TMC Makeover)৷ দলের ভাবমূর্তি উদ্ধারের চেষ্টায় এই পদক্ষেপ করা হবে বলে সূত্রের খবর ৷

2. Hasina lauds Modi: পরীক্ষিত বন্ধু, ভারত সফরের প্রাক্কালে মোদির প্রশংসায় দরাজ হাসিনা

ভারত সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (Narendra Modi) প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Hasina lauds Modi)৷ তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু ৷

3. Congress Halla Bol: কংগ্রেসের 'হল্লা বোলে' উত্তপ্ত রাজধানী, কর্মীদের আটক করল পুলিশ

দেশে দিনে দিনে জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে ৷ এর উপর সম্প্রতি অতিরিক্ত জিএসটি চাপিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশাপাশি কোভিড পরবর্তী সময়ে দেশে ঊর্ধ্বমুখী বেকারের সংখ্যাও ৷ আর তার প্রতিবাদেই রাজধানীতে হল্লা কংগ্রেসের (Congress Halla Bol Rally) ৷

4. CBI Raids at Halisahar: তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর বাড়িতে সিবিআই হানা

শুক্রবার সন্মার্গ কো-অপারেটিভ চিটফান্ড মামলায় রাজু সাহানিকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ তাঁর নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় কয়েক লক্ষ টাকা ৷ আজ তাঁর ঘনিষ্ঠ বীজপুরের তৃণমূলের বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং কাঁচরাপাড়া পৌরসভার পৌরপ্রধানের বাড়িতেও গিয়েছে সিবিআই (CBI at Halisahar) ৷

5. Cattle Smuggling Case: গরুপাচার কাণ্ডে সিআইডির জালে এনামূল-ঘনিষ্ঠ জেনারুল

গরুপাচার কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি মাঠে নেমেছে ৷ পাশাপাশি সিআইডিও তদন্ত চালাচ্ছে ৷ আর তাতেই ধরা পড়ল গরুপাচার কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত এনামূল হকের কাছের লোক (Cattle Smuggling Case Arrest) ৷

6. India vs Pakistan: ক্রিকেটীয় যুদ্ধ সরিয়ে দুই শিবিরের শত্রু এখন চোট

আজ ভারত বনাম পাকিস্তান ৷ এশিয়া কাপে সামনাসামনি দুই প্রতিবেশী দেশ ৷ দু'দলেরই বড় চ্য়ালেঞ্জ চোট ৷ পাকিস্তানের পেসার শাহিন আফ্রিদি নেই ৷ ভারতের রবীন্দ্র জাদেজাও জখম (India and Pakistan Match) ৷

7. UP Triple Talaq: ওজন বাড়ায় উত্তরপ্রদেশের মহিলাকে তালাক ! স্বামীকে খুঁজছে পুলিশ

মিরাটের (Meerut) বাসিন্দা এক তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের পর মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে তালাক (Talaq) দিয়েছেন স্বামী ৷

8. Mayapur Radhastami: মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পালিত হচ্ছে রাধাষ্টমী

মায়াপুর ইসকনে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে রাধাষ্টমী (Mayapur ISKCON Radhastami) ৷ শনিবার আধিবাসের অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছে রাধাষ্টমীর উৎসব ৷

9. Nitish Kumar on BJP: বিরোধীরা এক হলে লোকসভায় 50টির বেশি আসন পাবে না বিজেপি, দাবি নীতীশের

বিজেপি 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে (2024 Lok Sabha Poll) মাত্র 50টি আসন পাবে (BJP Can be Reduced to 50 Seats) ৷ তবে, তার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে এতজোট হতে হবে ৷ এমনটাই দাবি করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী (Nitish Kumar) ৷

10. Died Trekker: বিনা অনুমতিতে ট্রেকিং, খিমলোগা হিমবাহে পড়ে মৃত্যু বাংলার পর্যটকের

ট্রেকিংয়ে গিয়ে খিমলোগা হিমবাহে পড়ে মৃত্যু হল বাংলার এক পর্যটকের (West Bengal Trekker Dies on Khimloga Chitkul Track) ৷ গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই ট্রেকার।