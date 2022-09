1. JDU MLAs Joins BJP: বিহারের প্রতিশোধ উত্তর-পূর্বে ! জেডিইউ ছেড়ে বিজেপি-তে মণিপুরের পাঁচ বিধায়ক

মণিপুরে (Manipur) বড় ধাক্কা খেল নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) সংযুক্ত জনতা দল (JDU) ৷ বিজেপি (BJP)-তে যোগ দিলেন পাঁচ জেডিইউ বিধায়ক ৷ ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের বক্তব্য, বিহারের প্রতিশোধ উত্তর-পূর্বে নিচ্ছে বিজেপি !

2. Militant Arrested in Kashmir: ভেস্তে গেল হামলার ছক, কাশ্মীরে গ্রেফতার 'হাইব্রিড' লস্কর জঙ্গি

জম্মু-কাশ্মীরের সোপোরের (Sopore) উপজেলা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবা (Lashkar-e-Taiba)-এর এক 'হাইব্রিড' সন্ত্রাসবাদীকে (Hybrid Militant Arrested) গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী ৷

3. Book Fair in Nandan: সাত বছর পর নন্দন চত্বরে শুরু শারদ বই পার্বণ

পুজোর আগে বই প্রেমীদের জন্য নন্দন (Nandan) চত্বরে শুরু হল শারদ বই পার্বণ (Book Fair) । 2 থেকে 11 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই উৎসব । দুপুর 2 টো থেকে রাত 8টা পর্যন্ত চলবে বইমেলা ৷

4. Uttam Kumar Birth Anniversary: বাঙালির হাসি কান্না থেকে প্রেম! আবেগের 'উত্তম পাঠশালা'

বাঙালির কিংবদন্তি নায়ক উত্তম কুমারের আজ 96 তম জন্মজয়ন্তী ৷ মাত্র 53 বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে যাওয়া এই মহানায়কের আজও কোনও বিকল্প নেই অনেক বাঙালির কাছেই ৷ পঞ্চাশ ষাটের দশক শুধু নয় প্রেম-বিরহ-হাসি-কান্নায় বাংলা আজও উত্তমময় ৷

5. T Raja Singh: রাজা সিংয়ের গ্রেফতারির প্রতিবাদে বনধের জেরে কড়া নিরাপত্তা বলয়ে হায়দরাবাদ

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য গ্রেফতার হয়েছেন বিধায়ক টি রাজা সিং (T Raja Singh) ৷ এই কারণে তাঁকে সাসপেন্ডও করেছে বিজেপি (BJP) ৷ কিন্তু তাঁর গ্রেফতারির প্রতিবাদে শনিবার শ্রীরাম যুব সেনার (Sriram Yuva Sena) ডাকে বনধ চলছে হায়দরাবাদের বিস্তীর্ণ অংশে ৷ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷

6. Eastern Railway : বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল, বদলাল যাত্রাপথও

হাওড়া ডিভিশনে রসুলপুর ও শক্তিগড় স্টেশনে তৃতীয় লাইনের কাজ চলায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করল পূর্বরেল । কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করল পূর্ব রেল (Eastern Railway are Canceled and Route Changes)।

7. Sushmita on Rajeev And Charu: একসঙ্গেই থাকছেন চারু-রাজীব, খুশি সুস্মিতা

চারু এবং রাজীবের একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্তে খুশি সুস্মিতা সেন(Sushmita Sen reacts to Rajeev and Charu Asopa) ৷ সুস্মিতা তাঁর ভাই রাজীবের এই সংক্রান্ত পোস্টের নীচে লিখেছেন, "দুগ্গা দুগ্গা সোনা, তোদের তিনজনের জন্যই আমি খুব খুশি (Sushmita on Rajeev And Charu )।"

8. Victoria Memorial Hall : করোনা ভুলে ধীরে ধীরে ছন্দে ভিক্টোরিয়ার হেরিটেজ ট্যুর; সঙ্গে বাড়তি পাওনা নেচার ট্যুরও

ভিক্টোরিয়ার উদ্যানটিতে রয়েছে একাধিক দুষ্প্রাপ্য ফুল-ফলের গাছ (Victoria Memorial Hall)। প্রকৃতি প্রেমীদের পরিবেশকে চেনার একটি আদর্শ জায়গা (Nature Walk and Heritage Walk Inside Victoria Memorial Hall)। তাই সাধারণ মানুষকে এখানকার বনানী সম্পর্কে জানান দিতে সম্প্রতি চালু হয়েছে 'নেচার টুর (Nature Tour)' ।

9. Karnataka BJP: কর্নাটকের কংগ্রেস নেত্রীকে জেলে পাঠানোর হুমকি, কাঠগড়ায় বিজেপি বিধায়ক

কর্নাটকের (Karnataka) হোয়াইটফিল্ড এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক অরবিন্দ লিম্বাভালি (BJP MLA Arvind Limbavali) ৷ সেখানেই তিনি কংগ্রেসের (Congress) স্থানীয় নেত্রী রুত স্যাগ্যায় ম্যারিকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ ৷ ওই নেত্রীকে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷

10. Sunny Leone on Ganesh Chaturthi: ছেলে মেয়ে এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে গণেশ চতুর্থী পালনে মেতে উঠলেন সানি লিওন

স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গণেশ চতুর্থী উদযাপনে মেতে উঠলেন সানি লিওন ৷ সেই ছবি নিজের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছেন অভিনেত্রী ৷