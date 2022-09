1. Uttam Kumar Birth Anniversary: বাঙালির হাসি কান্না থেকে প্রেম! আবেগের 'উত্তম পাঠশালা'

বাঙালির কিংবদন্তি নায়ক উত্তম কুমারের আজ 96 তম জন্মজয়ন্তী ৷ মাত্র 53 বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে যাওয়া এই মহানায়কের আজও কোনও বিকল্প নেই অনেক বাঙালির কাছেই ৷ পঞ্চাশ ষাটের দশক শুধু নয় প্রেম-বিরহ-হাসি-কান্নায় বাংলা আজও উত্তমময় ৷

2. JDU MLAs Joins BJP: বিহারের প্রতিশোধ উত্তর-পূর্বে ! জেডিইউ ছেড়ে বিজেপি-তে মণিপুরের পাঁচ বিধায়ক

বিহারের প্রতিশোধ উত্তর-পূর্বে ! মণিপুরে (Manipur) নীতীশ কুমারের (Nitish Kumar) সংযুক্ত জনতা দলকে (JDU) বড় ধাক্কা দিল বিজেপি (BJP) ৷ জেডিইউ ছেড়ে পাঁচ বিধায়ক যোগ দিলেন বিজেপি-তে (JDU MLAs Join BJP) ৷

3. Victoria Memorial Hall : করোনা ভুলে ধীরে ধীরে ছন্দে ভিক্টোরিয়ার হেরিটেজ ট্যুর; সঙ্গে বাড়তি পাওনা নেচার ট্যুরও

ভিক্টোরিয়ার উদ্যানটিতে রয়েছে একাধিক দুষ্প্রাপ্য ফুল-ফলের গাছ (Victoria Memorial Hall)। প্রকৃতি প্রেমীদের পরিবেশকে চেনার একটি আদর্শ জায়গা (Nature Walk and Heritage Walk Inside Victoria Memorial Hall)। তাই সাধারণ মানুষকে এখানকার বনানী সম্পর্কে জানান দিতে সম্প্রতি চালু হয়েছে 'নেচার টুর (Nature Tour)' ।

4. Sunny Leone on Ganesh Chaturthi: ছেলে মেয়ে এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে গণেশ চতুর্থী পালনে মেতে উঠলেন সানি লিওন

স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গণেশ চতুর্থী উদযাপনে মেতে উঠলেন সানি লিওন ৷ সেই ছবি নিজের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ারও করেছেন অভিনেত্রী ৷

5. Burdwan Attack: আবারও অশান্ত বর্ধমান, সিপিএমের কার্যালয়ে ভাঙচুরে অভিযুক্ত তৃণমূল

বর্ধমান শহরের নীলপুর এলাকায় 2 নং এরিয়া সিপিএমের কার্যালয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের (Allegation of Attack on CPM Office Against TMC) ৷

6. UK Prime Ministerial Election 2022: ভোটদান পর্ব শেষে জোর টক্কর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঋষি সুনক-লিজ ট্রাসের

শুক্রবার সন্ধেয় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের (UK Prime Ministerial Election 2022) ভোটদান পর্ব শেষ হয়েছে ৷ সোমবার তার ফলপ্রকাশ হবে ৷ ঋষি সুনক (Rishi Sunak) ও লিজ ট্রাসের (Liz Truss) মধ্যে এই লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে বলে মনে করছে ব্রিটেনের রাজনৈতিকমহল ৷

7. World Largest Ink Pen: লম্বায় 20 ফুট, ওজন 42 কেজি ! দুনিয়ার 'সবচেয়ে বড়' পেন তৈরি হল হিমাচলে

সিরমার শিক্ষক সঞ্জীব আত্রির দাবি যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে পাহাড়ি রাজ্য হিমাচলের মাথায় ৷

8. Usha Uthup: পুরানো সেই দিনের কথা... ট্রিঙ্কাসে ফিরেই চেনা মেজাজে ঊষা উত্থুপ

1969 সালে ট্রিঙ্কাসে এসে গান গেয়েছিলেন ঊষা উত্থুপ ৷ নিমেষেই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম । ফের একবার কলকাতার ট্রিঙ্কাস গান গাইলেন শিল্পী (Kacher Manush Song Launch)৷ তবে এবার তিনি এলেন 'কাছের মানুষ' ছবির সৌজন্যে (Usha Uthup At Trincas)৷

9. Dengue in Kolkata : 10 দিনেই কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৩০! যুদ্ধকালাীন তৎপরতা ফিরহাদদের

মশাবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যায় শীর্ষে কলকাতা-সহ চার জেলা (Dengue Malaria are Increasing) । কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

10. Gotabaya Rajapaksa: 2 মাস পর শ্রীলঙ্কায় ফিরলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ

দু’মাস পর শ্রীলঙ্কায় ফিরলেন গণ অভ্যুত্থানের সময় দেশ ছেড়ে পালানো প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ (Sri Lanka Ex President Gotabaya Rajapaksa Returns) ৷ সেনা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় দেশে ফিরলেন তিনি ।