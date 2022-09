1. Burdwan Attack: আবারও অশান্ত বর্ধমান, সিপিএমের কার্যালয়ে ভাঙচুরে অভিযুক্ত তৃণমূল

বর্ধমান শহরের নীলপুর এলাকায় 2 নং এরিয়া সিপিএমের কার্যালয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের (Allegation of Attack on CPM Office Against TMC) ৷

2. Dengue in Kolkata : 10 দিনেই কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৩০! যুদ্ধকালাীন তৎপরতা ফিরহাদদের

মশাবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যায় শীর্ষে কলকাতা-সহ চার জেলা (Dengue Malaria are Increasing) । কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

3. Gotabaya Rajapaksa: 2 মাস পর শ্রীলঙ্কায় ফিরলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ

দু’মাস পর শ্রীলঙ্কায় ফিরলেন গণ অভ্যুত্থানের সময় দেশ ছেড়ে পালানো প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষ (Sri Lanka Ex President Gotabaya Rajapaksa Returns) ৷ সেনা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় দেশে ফিরলেন তিনি ।

4. Calcutta High Court: হাইকোর্টের এজলাসে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে আইনজীবীদের চিঠি প্রধান বিচারপতিকে

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দুটি এজলাসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবিতে এবার চিঠি গেল খোদ প্রধান বিচারপতির কাছে (Chief Justice Of Calcutta HC) ৷

5. Judge Found Hanging: কটকে বিশেষ পকসো আদালতের বিচারকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ (Special POCSO Court Judge Found Hanging) ৷ ওড়িশার কটকের ঘটনা । প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের ৷ মৃত বিচারকের নাম সুবাস কুমার বিহারি ৷

6. Usha Uthup: পুরানো সেই দিনের কথা... ট্রিঙ্কাসে ফিরেই চেনা মেজাজে ঊষা উত্থুপ

1969 সালে ট্রিঙ্কাসে এসে গান গেয়েছিলেন ঊষা উত্থুপ ৷ নিমেষেই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম । ফের একবার কলকাতার ট্রিঙ্কাস গান গাইলেন শিল্পী (Kacher Manush Song Launch)৷ তবে এবার তিনি এলেন 'কাছের মানুষ' ছবির সৌজন্যে (Usha Uthup At Trincas)৷

7. Karam Puja Holiday: করম উৎসবে পূর্ণ দিবস ছুটির দাবিতে পথ অবরোধ পুরুলিয়ায়

আগামী 6 সেপ্টেম্বর জঙ্গলমহলের ঐতিহ্যবাহী উৎসব করম পুজো (Karam Puja) ৷ সেই উপলক্ষ্যে পূর্ণদিবস সরকারি ছুটির দাবিতে পথে নামল আদিবাসী কুড়মি সমাজ (Tribal Community) ৷

8. Egypt Accident: ইজিপ্টে বাস উলটে মৃত 5, আহত 50

সুয়েজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নরেটে একটি ডবল ডেকার বাস উলটে অন্তত পাঁচজন নিহত ও 50 জন আহত হয়েছেন বলে খবর (Egypt Accident)।

9. Market Price Today : কার দাম কমল, দামি হল কে? জেনে নিন বাজারদরের বিস্তারিত

বাজারদরে ওঠা-পড়া অব্যাহত । গত কয়েকদিনে একাধিকবার বদলেছে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম । দেখে নিন কী বলছে বাজারদর (Market Price of Kolkata)?

10. West Bengal Weather Update: উত্তরে ভারী, দক্ষিণে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস

দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হবে । আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত সামান্য বাড়বে (West Bengal Weather Update)।