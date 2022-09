1. Dengue in Kolkata : 10 দিনেই কলকাতায় ডেঙ্গি আক্রান্ত ১৩০! যুদ্ধকালাীন তৎপরতা ফিরহাদদের

মশাবাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যায় শীর্ষে কলকাতা-সহ চার জেলা (Dengue Malaria are Increasing) । কলকাতায় ডেঙ্গু আক্রান্তের পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।

2. Egypt Accident: ইজিপ্টে বাস উলটে মৃত 5, আহত 50

সুয়েজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নরেটে একটি ডবল ডেকার বাস উলটে অন্তত পাঁচজন নিহত ও 50 জন আহত হয়েছেন বলে খবর (Egypt Accident)।

3. Judge Found Hanging: কটকে বিশেষ পকসো আদালতের বিচারকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ (Special POCSO Court Judge Found Hanging) ৷ ওড়িশার কটকের ঘটনা । প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যা বলে অনুমান পুলিশের ৷ মৃত বিচারকের নাম সুবাস কুমার বিহারি ৷

4. Calcutta High Court: হাইকোর্টের এজলাসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী, আইনজীবীদের চিঠি প্রধান বিচারপতিকে

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দুটি এজলাসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দাবিতে এবার চিঠি গেল খোদ প্রধান বিচারপতির কাছে (Chief Justice Of Calcutta HC) ৷

5. Market Price Today : কার দাম কমল, দামি হল কে? জেনে নিন বাজারদরের বিস্তারিত

বাজারদরে ওঠা-পড়া অব্যাহত । গত কয়েকদিনে একাধিকবার বদলেছে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম । দেখে নিন কী বলছে বাজারদর (Market Price of Kolkata)?

6. West Bengal Weather Update: উত্তরে ভারী, দক্ষিণে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস

দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি হবে । আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাত সামান্য বাড়বে (West Bengal Weather Update)।

7. Abhishek Banerjee: কয়লা-গরুপাচার আসলে হোম মিনিস্টার স্ক্যাম, দাবি অভিষেকের

গরু ও কয়লাপাচার কাণ্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Home Minister Amit Shah) নিশানা করল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee) ৷ এই দুর্নীতির দায় তিনি অমিত শাহের ঘাড়েই চাপিয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, কয়লা-গরুপাচার আসলে হোম মিনিস্টার স্ক্যাম ৷

8. Abhishek on New Trinamool: নতুন তৃণমূলের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক জানালেন, মমতাই দলের একমাত্র মুখ

নতুন তৃণমূল (Trinamool Congress) নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ একই সঙ্গে জানালেন তৃণমূলে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷

9. Asia Cup 2022: রবিবার এশিয়া কাপে ফের মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান

শুক্রবার এশিয়া কাপের ম্যাচে হংকংকে 155 রানের বিরাট ব্যবধানে হারিয়েছে পাকিস্তান (Pakistan beats Hong kong in Asia Cup Match) ফলে সুপার ফোরে উঠল পাকিস্তান (Asia Cup 2022) ৷ সেই সঙ্গে সুপার ফোরে ফের ভারতের সামনে পাকিস্তান ৷

10. Abhishek Banerjee on Suvendu Adhikari: কয়লাপাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের সঙ্গে ফোনে কথা শুভেন্দুর, বিস্ফোরক অভিষেক

কয়লাপাচার কাণ্ডে শুক্রবারই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি (ED interrogates Abhishek Banerjee in Coal Scam) ৷ তারপরেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তিনি (allegation of abhishek banerjee against suvendu adhikari) ৷