1.Kohli Rents Kishore House: কিশোর কুমারের বাংলো ভাড়া নিয়ে খুলছে বিরাট রেস্তোরাঁ

মুম্বইয়ের জুহুতে কিশোর কুমারের বাংলো ভাড়া করে রেস্তোরাঁ খুলছেন বিরাট কোহলি (Kohli Rents Kishore House)৷ এই খবর নিশ্চিত করেছেন কিশোরের পুত্র অমিত কুমার (Amit Kumar)৷

2.Abhishek Banerjee : বিধায়ক কেনাবেচাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একমাত্র কাজ, অমিত শাহকে আক্রমণ অভিষেকের

বিধায়ক কেনাবেচাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একমাত্র কাজ, অমিত শাহকে আক্রমণ অভিষেকের (Abhishek Banerjee launches attack against Home Minister Amit Shah, says his job is to buy and sell MLAs) ৷

3.INS Vikrant Facts: আইএনএস বিক্রান্তের চমকে দেওয়া 10 তথ্য, শত্রুরা সাবধান !

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত (INS Vikrant Facts) আজ যাত্রা শুরু করল ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার (Indian Air Force) এই নয়া হাতিয়ার সম্পর্কে 10টি তথ্য রইল একনজরে (India first indigenous aircraft carrier)৷

4.Raju Sahani: চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার রাজু সাহানি, ফ্ল্যাটে উদ্ধার নগদ 80 লক্ষ !

চিটফান্ড মামলার (Chit Fund Case) তদন্তে নেমে সিবিআই (CBI)-এর জালে আরও এক হেভিওয়েট ৷ গ্রেফতার হালিশহর পৌরসভার (Halisahar Municipality) চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা রাজু সাহানি (Raju Sahani) ৷ তল্লাশিতে উদ্ধার নগদ 80 লক্ষ টাকা (Cash Recover) ৷

5.Abhishek Slams Nisith: গরু চোরেদের দিয়ে গরু চুরির তদন্ত হচ্ছে, নিশীথকে তুলোধোনা অভিষেকের

গরু চুরির মামলার তদন্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে তুলোধোনা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Slams Nisith)৷ তিনি বলেন, "গরু চোরেদের দিয়ে গরু চুরির তদন্ত হচ্ছে (cattle smuggling scam)।"

6.Jawahar Sircar : জহর সরকার ইস্যুর সম্মানজনক সমাধান চাইছে তৃণমূল, কথা বলেছেন সুখেন্দুশেখর রায়

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে, তা নিয়ে সম্প্রতি প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার (Jawahar Sircar) ৷ যা নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল ৷ সূত্রের খবর, এই বিষয়টির সম্মানজনক সমাধান চাইছে ঘাসফুল শিবির ৷ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুখেন্দুশেখর রায়কে ৷

7.Farrukhabad Jail: সেরা মানের খাবার পরিবেশন ! যোগী রাজ্য়ের সংশোধনাগার পেল 'ফাইভ স্টার' রেটিং

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) ফারুখাবাদ সংশোধনাগারে (Farrukhabad Jail) পরিবেশিত খাবারকে 'ফাইভ স্টার' (Five Star) রেটিং দিল 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া' (Food Safety and Standards Authority of India) বা এফএসএসএআই (FSSAI) ৷ কীভাবে মিলল এই স্বীকৃতি ? জেনে নিন ৷

8.Sukanta Majumdar: 'আজ বড় কিছু ঘটতে পারে', অভিষেককে ইডি'র জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যেই মন্তব্য সুকান্তর

কয়লাপাচার মামলায় শুক্রবার সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee appears ED Office) ৷ তাঁকে প্রায় সাড়ে 6 ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ এদিন তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের মাঝেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷

9.CBI Raid in TET Scam : টেট দুর্নীতির তদন্তে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে সিবিআই হানা

কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির (Primary Recruitment Scam) তদন্ত করছে সিবিআই (CBI) ৷ শুক্রবার ডিভিশন বেঞ্চও সিবিআই তদন্তের পক্ষে সায় দিয়েছে ৷ তার পরই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এপিসি ভবনে যায় সিবিআই ৷

10.Teesta Setalvad: অবশেষে 'মুক্তি' ! শীর্ষ আদালতে জামিন পেলেন তিস্তা সেতলওয়াড়

দু'মাসেরও বেশি সময় কারাবাসে থাকার পর অবশেষে জামিন পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা সেলওয়াড় (Teesta Setalvad) ৷ শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷