দু'মাসেরও বেশি সময় কারাবাসে থাকার পর অবশেষে জামিন পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা সেলওয়াড় (Teesta Setalvad) ৷ শুক্রবার তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷

2. Trinamool Congress : অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের দিনই কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বিজেপির হাতের পুতুল বলে সরব তৃণমূল

বিজেপির হাতের পুতুল ইডি (ED) ও সিবিআই (CBI) ৷ এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ আজই কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Scam) ইডির জেরার মুখোমুখি হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee) ৷

3. INS Vikrant: একাধিক সরকারের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল আইএনএস বিক্রান্ত, টুইটে খোঁচা জয়রামের

আইএনএস বিক্রান্তকে (INS Vikrant) নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই শুরু ৷ টুইটে মোদি সরকারকে (Modi Government) খোঁচা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের (Jairam Ramesh) ৷ ঠিক কী বললেন তিনি ?

4. NASA Captures Exoplanet Image: এই প্রথম নাসার টেলিস্কোপে উঠল সৌরমণ্ডলের বাইরের গ্রহের ছবি

এই প্রথমবার সৌরমণ্ডলের (Solar System) বাইরের কোনও গ্রহের ছবি তুলল মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র 'নাসা' (NASA)-এর 'জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ' (James Webb Space Telescope) ৷ গ্রহটির নাম 'এইচআইপি 65426 বি' (HIP 65426 b) ৷

5. AIFF President Kalyan Chaubey ফুটবলের উন্নতিতে তৃণমূলস্তর থেকে কাজ করুক কল্যাণ, চান স্ত্রী সোহিনী

শুক্রবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (AIFF) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় গোলকিপার কল্যাণ চৌবে (New AIFF President Kalyan Chaubey) ৷ তাঁর জয়ের পর ইটিভি ভারতকে সাক্ষাৎকার দিলেন কল্য৷ণের স্ত্রী সোহিনী মিত্র চৌবে (wife of new AIFF President Kalyan Chaubey) ।

6. Malda Fraud Allegation চাকরি দেওয়ার নামে 17 লাখ টাকা আত্মসাৎ ! সরকারি আইনজীবীরর নামে অভিযোগ থানায়

চাকরি দেওয়ার নাম করে 17 লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল মালদার এক সরকারি আইনজীবীরর (allegation of fraud against government lawyer) বিরুদ্ধে (Malda Fraud Allegation)৷ তাঁর নামে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷

7. AIFF President Election: বাইচুং ভুটিয়াকে হারিয়ে এআইএফএফ সভাপতি হলেন কল্যাণ চৌবে

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচনে জয়ী কল্যাণ চৌবে (Kalyan Chaubey Wins AIFF President Election) ৷ 33-1 ভোটে হারালেন প্রতিপক্ষ বাইচুং ভুটিয়াকে ৷

8. Silk Reeling and Spinning: রাজ্য থেকে সেরা রেশম সুতো উৎপাদক কালিয়াচকের আনসারুল শেখ

সেরা রেশম সুতো উৎপাদক (Best Reeler in Sericulture) হলেন মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা মহম্মদ আনসারুল শেখ (MD Ansarul SK) ৷ তাঁকে আগামী 20 সেপ্টেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে পুরষ্কৃত করা হবে ৷

9. Bankura TMC Inner Conflict: বাঁকুড়ায় 'টাকার বিনিময়ে পদবণ্টন' ! সংগঠনে রদবদল হতেই প্রকাশ্য়ে তৃণমূলের কোন্দল

রাজ্য়ে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের (West Bengal Panchayat Election 2022) আগে প্রকাশ্য়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল ৷ ঘটনা ঘিরে অস্বস্তি বাড়ছে বাঁকুড়া জেলা তৃণমূলের (Bankura TMC Inner Conflict) অন্দরে ৷

10. SC Rejects Suvendhu Plea: শুভেন্দুকে 'সুপ্রিম' ধাক্কা, নন্দীগ্রামের ভোট নিয়ে মমতার মামলা বাংলা থেকে সরানোর আর্জি খারিজ

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (SC Rejects Suvendhu Plea)৷ নন্দীগ্রামের ভোটগণনায় কারচুপির অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা (Mamata Banerjee Election Petition) বাংলা থেকে সরানোর আর্জি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত ৷