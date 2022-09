1.SC Rejects Suvendhu Plea: শুভেন্দুকে 'সুপ্রিম' ধাক্কা, নন্দীগ্রামের ভোট নিয়ে মমতার মামলা বাংলা থেকে সরানোর আর্জি খারিজ

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (SC Rejects Suvendhu Plea)৷ নন্দীগ্রামের ভোটগণনায় কারচুপির অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা (Mamata Banerjee Election Petition) বাংলা থেকে সরানোর আর্জি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত ৷

2.TMC Worker Arrested : পুলিশ পরিচয়ে টাকার ব্যাগ ছিনতাই, তৃণমূল কর্মী-সহ চার অভিযুক্ত গ্রেফতার

পুলিশ পরিচয়ে টাকার ব্যাগ ছিনতাই, গ্রেফতার চার তৃণমূল কর্মী (Trinamool Congress worker with three others arrested after posing as cops to snatch bags) ৷

3.Trinamool Congress Slams BJP : প্রতিহিংসা থেকেই বারবার ডাক, বিরোধী দলগুলিকে টার্গেটের অভিযোগে সরব তৃণমূল

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Scam) তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Abhishek Banerjee) তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ এই নিয়ে বিজেপিকে (BJP) নিশানা করল রাজ্যের শাসক দল ৷ তাদের অভিযোগ, প্রতিহিংসা থেকেই বারবার ডাকা হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের ৷

4.Minor Girl Raped: মাঝরাতে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ ! পলাতক 3 যুবক

নাবালিকাকে ধর্ষণের (Minor Girl Raped) অভিযোগ উঠল অন্ধ্রপ্রদেশের কেভিবি পুরম মণ্ডলের একটি গ্রামে (AP Rape)৷ অভিযুক্ত তিন যুবক পলাতক ৷

5.INS Vikrant দেশে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তের যাত্রা শুরু মোদির হাতে

দেশে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী (1st India-Made Aircraft Carrier) আইএনএস বিক্রান্তের (INS Vikrant) যাত্রা শুরু হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে (PM Modi)৷ 20,000 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধজাহাজ ৷

6.HBD Ishant Sharma: কখনও হিরো কখনও ভিলেন...জন্মদিনে ফিরে দেখা ইশান্তের রোলার কোস্টার ক্রিকেট জীবন

আজ 34 বছরে পা দিলেন ভারতীয় পেস স্টার ইশান্ত শর্মা ৷ 2007 সালে মুনাফ প্যাটেলের চোট পাওয়ায় টেস্ট অভিষেক হয় লম্বা রোগা চেহারার বোলারের ৷ তারপর থেকে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলেছে তাঁর রোলার কোস্টার ক্রিকেট জীবন । কখনও দলে কখনও আবার দলের বাইরে...কখনও নায়ক তো কখনও ভিলেন... আজ ফিরে দেখা তাঁর এই সফর ৷

7.Sonali Phogat Death Case: সোনালি ফোগতের মৃত্যুর তদন্তে হরিয়ানায় জরুরি প্রমাণ হাতে পেল গোয়া পুলিশ

বিজেপি নেত্রী সোনালি ফোগতের মৃত্যুর তদন্তে (Sonali Phogat death case) হরিয়ানায় গিয়ে জরুরি বেশ কিছু প্রমাণ হাতে পেল গোয়া পুলিশ ৷ এ কথা জানিয়েছেন উত্তর গোয়ার পুলিশ সুপার শোভিত সাক্সেনা (Goa Police finds crucial evidence in Haryana)৷

8.SFI Rally: শহরের চার প্রান্ত থেকে ছাত্রদের মিছিল যাচ্ছে এসএফআই সমাবেশে

এসএফআই-এর সর্বভারতীয় ছাত্র সমাবেশে যোগ দিতে শহরের চার প্রান্ত থেকে যাচ্ছে ছাত্রদের মিছিল ৷ এসএফআই-র পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আয়োজিত জাঠা শেষ হবে কলকাতায় (SFI Rally)।

9.New Serial Alor Thikana: আলো হয়েই ফের ছোটপর্দায় দেবাদৃতা বসু, আসছে 'আলোর ঠিকানা'

আরও একবার আলো নামে ছোটপর্দায় ফিরছেন দেবাদৃতা বসু ৷ আসতে চলেছে নতুন ধারাবাহিক 'আলোর ঠিকানা'(Debadrita Basu New Serial Alor Thikana ) ৷

10.Gas Cylinders Explode: অন্ধ্রপ্রদেশে অনন্তপুর-গুন্টুর জাতীয় সড়কে 100’র বেশি গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর-গুন্টুর জাতীয় সড়কে একশোর বেশি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ (Gas Cylinders Explode in Andhra Pradesh) ৷ লরিতে আগুন ধরে যাওয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে ৷ লরির কেবিন থেকে আগুন ছড়ায় বলে দমকল সূত্রে খবর ৷