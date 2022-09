1. INS Vikrant দেশে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তের যাত্রা শুরু মোদির হাতে

দেশে তৈরি প্রথম বিমানবাহী রণতরী (1st India-Made Aircraft Carrier) আইএনএস বিক্রান্তের (INS Vikrant) যাত্রা শুরু হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে (PM Modi)৷ 20,000 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে এই যুদ্ধজাহাজ ৷

2. HBD Ishant Sharma: কখনও হিরো কখনও ভিলেন...জন্মদিনে ফিরে দেখা ইশান্তের রোলার কোস্টার ক্রিকেট জীবন

আজ 34 বছরে পা দিলেন ভারতীয় পেস স্টার ইশান্ত শর্মা ৷ 2007 সালে মুনাফ প্যাটেলের চোট পাওয়ায় টেস্ট অভিষেক হয় লম্বা রোগা চেহারার বোলারের ৷ তারপর থেকে প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলেছে তাঁর রোলার কোস্টার ক্রিকেট জীবন । কখনও দলে কখনও আবার দলের বাইরে...কখনও নায়ক তো কখনও ভিলেন... আজ ফিরে দেখা তাঁর এই সফর ৷

3. Primary Recruitment Scam: ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা রাজ্যের, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্ত বহাল

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তুলকালাম রাজ্য রাজনীতি ৷ 269 জনকে প্রাথমিকে চাকরি দেওয়া নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ এর বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য সরকার ও অন্যরা (Primary Recruitment Scam) ৷

4. Abhishek Banerjee ED Appearance সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুরু ইডির জেরা

শুক্রবার নির্ধারিত সময়ের আগে সাড়ে দশটার খানিক পরে সিজিও কমপ্লেক্সে চলে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee enters into CGO Complex ED Office) ৷

5. Terrorists Shot Migrant Worker: পুলওয়ামায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি জঙ্গিদের

পুলওয়ামায় এ রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিককে লক্ষ্য করে গুলি চালালো জঙ্গিরা (Terrorists Open Fire Upon West Bengal Migrant Worker) ৷ তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷

6. Aravalli Accident: গুজরাটে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত 6

পথ দুর্ঘটনায় মৃত 6 ৷ আহত আরও 6 জন ৷ আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আরাবল্লী জেলার মালপুর ও কৃষ্ণনগরের কাছে (Several Dead in Tragic Road Accident) ।

7. Abhishek Banerjee to Face ED: আজ সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেককে জেরা, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ইডি

আজ ইডির সদর দফতরে তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ কয়লাপাচার কাণ্ডে তাঁকে জেরা করা হবে ৷ দিল্লি থেকে এসেছে ইডির বিশেষ প্রতিনিধি দল (Abhishek Banerjee ED) ৷

8. Lufthansa Airlines: 800 বিমান বাতিল করল লুফথানসা, বিপাকে লক্ষাধিক যাত্রী

পাইলটদের ধর্মঘটে জার্মানিতে বাতিল লুফথানসার 800টি বিমান (Lufthansa Airlines to Cancel 800 Flights) ৷ শনি এবং রবিবারও পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে না পরিষেবা ৷

9. Temple of the Vedic Planetarium: বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে রাজ্য, অপেক্ষা মাত্র বছর দুয়েকের

বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ । মায়াপুরে গড়ে ওঠা বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম 2024 সালেই সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (Vedic Planetarium is Set to Open in 2024) ।

10. West Bengal Weather Update: বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণে প্রাপ্তি অস্বস্তিকর গরম

শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা । এর ঠিক বিপরীত চিত্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির তেমন সম্ভবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে (West Bengal Weather Update)।