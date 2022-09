1. Terrorists Shot Migrant Worker: পুলওয়ামায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি জঙ্গিদের

পুলওয়ামায় এ রাজ্যের এক পরিযায়ী শ্রমিককে লক্ষ্য করে গুলি চালালো জঙ্গিরা (Terrorists Open Fire Upon West Bengal Migrant Worker) ৷ তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷

2. Abhishek Banerjee to Face ED: আজ সিজিও কমপ্লেক্সে অভিষেককে জেরা, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ইডি

আজ ইডির সদর দফতরে তলব করা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ কয়লাপাচার কাণ্ডে তাঁকে জেরা করা হবে ৷ দিল্লি থেকে এসেছে ইডির বিশেষ প্রতিনিধি দল (Abhishek Banerjee ED) ৷

3. Temple of the Vedic Planetarium: বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে রাজ্য, অপেক্ষা মাত্র বছর দুয়েকের

বিশ্বের সবথেকে বড় হিন্দু মন্দির পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ । মায়াপুরে গড়ে ওঠা বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম 2024 সালেই সাধারণ ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে (Vedic Planetarium is Set to Open in 2024) ।

4. West Bengal Weather Update: বৃষ্টির লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণে প্রাপ্তি অস্বস্তিকর গরম

শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা । এর ঠিক বিপরীত চিত্র গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে । বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির তেমন সম্ভবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে (West Bengal Weather Update)।

5. Raju Srivastava Health Update: ফের অবস্থার অবনতি রাজু শ্রীবাস্তবের, এখনও ভেন্টিলেশনে কমেডিয়ান

ফের একবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে কৌতুক অভিনেতা রাজু শ্রীবাস্তবের (Raju Srivastava Health Update)৷ তাঁকে এখনও ভেন্টিলেশনেই রাখা হয়েছে ৷

6. Samserganj Landslide: সংস্কারের 6 মাসের মধ্যে ফের ধস সামশেরগঞ্জের 107 নম্বর রাজ্য সড়কে

সংস্কার হওয়ার 6 মাসের মধ্যে ফের ধস নামল সামশেরগঞ্জের 107 নম্বর রাজ্য সড়কে (Landslide in Samsherganj 107 State Highway) ৷ ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন ৷ এনিয়ে প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

7. Pallavi Dey in Bikram Betal: ফের পর্দায় দেখা মিলবে পল্লবীর, 'বিক্রম বেতাল'-এর গল্পে থাকছেন প্রয়াত নায়িকা

5 সেপ্টেম্বর থেকে টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বিক্রম বেতাল'(New Serial Bikram Betal is coming soon)। এই ধারাবাহিকে ফের একবার দেখা মিলবে প্রয়াত অভিনেত্রী পল্লবী দের(Pallavi Dey in Bikram Betal) ৷

8. AAP MLA Slapped by Her Husband: আপ বিধায়ককে চড় স্বামীর, সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো

তালওয়ান্ডি সাবুর আপ বিধায়ক বলজিন্দর কৌরকে চড় মারলেন তাঁর স্বামী (AAP MLA Slapped by Her Husband) ৷ সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিধায়ক ৷

9. Bank Fraud: আবারও সক্রিয় জামতারা গ্যাং! ব্যাংক কর্মী পরিচয় দিয়ে 2 লাখ টাকা লুঠ

ওয়াসিম আনসারি নামে জামতারা গ্যাংয়ের এক সদস্যকে গ্রেফতার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ । তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ (One Member of Jamtara Gang Arrested)।

10. GST: অগস্ট মাসে জিএসটি থেকে সংগ্রহ বাড়ল 28 শতাংশ

জিএসটি (Goods and Services Tax) অগস্টে টানা ষষ্ঠ মাসে 1.4 লক্ষ কোটি টাকার উপরে দাঁড়িয়েছে । "অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সঙ্গে মিলিত উন্নত রিপোর্টিং জিএসটি রাজস্বের উপর ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ৷