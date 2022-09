1. 5-8 সেপ্টেম্বর ভারতে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

5-8 সেপ্টেম্বর ভারতে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to visit India from Sept 5 to 8) ৷

2. Mamata on United World রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, রাষ্ট্রীয় সীমানা ভুলে ঐক্যের ডাক মমতার

ইউনেস্কোর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee thanks UNESCO)। তিনি এ দিন রাষ্ট্রীয় সীমানা ভুলে ঐক্যের ডাক দিয়েছেন (Durga Puja 2022)৷

3. Died by Suicide: 17 দিনের লড়াই শেষ! স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা না পেয়ে আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

অবশেষে মৃত্যুর কাছে হার মানল তিথি (College Girl Died by Suicide)! টাকার অভাবে মাঝপথে বন্ধ হবে পড়াশোনা এই চিন্তাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ওই কলেজ ছাত্রী। একাধিক বার ব্যাংক থেকে শুরু করে প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও মেলেনি 'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড'-এর সুবিধা (Student Credit Card) ৷ উপায় না পেয়ে গত 14 অগস্ট বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ছাত্রী।

4. Teesta Setalvad তিস্তা সেতলওয়াড়ের জামিনের আবেদনের শুনানি মুলতুবি শুক্রবার পর্যন্ত

সমাজকর্মী তিস্তা সেতলওয়াড়ের (Teesta Setalvad) জামিনের আবেদনের শুনানি মুলতুবি হয়ে গেল শুক্রবার পর্যন্ত ৷ সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) শুক্রবার দুপুর দুটো পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি করেছে (Bail plea defered)৷

5. Aurora in Mars Atmosphere: মঙ্গলের আকাশে খণ্ডিত মেরুপ্রভা ! নয়া আবিষ্কারে উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞানীরা

মঙ্গলের (Mars) আকাশে খণ্ডিত মেরুপ্রভার (Patchy Proton Aurora) সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (United Arab Emirate) এবং মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা (NASA)-এর গবেষণায় সামনে এল নতুন তথ্য ৷ কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই অরোরা, জানার চেষ্টা করছেন গবেষকরা ৷

6. Malda Flood Relief Scam: 'ফেরার' তৃণমূল নেত্রীকে প্রকাশ্য সংবর্ধনা ! পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

মালদার বন্যা ত্রাণ কেলেঙ্কারিতে (Malda Flood Relief Scam) অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীকে প্রকাশ্য়েই সংবর্ধনা ! অথচ তাঁকে পলাতক ঘোষণা পুলিশের ৷ আদালতে জামিন খারিজ হওয়ার পরও গ্রেফতার হননি অভিযুক্ত জয়শ্রী কর্মকার ৷ এদিকে, তাঁর সংবর্ধনার ছবি ভাইরাল নেট দুনিয়ায় ৷ পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ বিরোধীদের ৷

7. Sourav Ganguly: তিলোত্তমার দুর্গাপুজোর সাক্ষী থাকুন, ইউনেসকো প্রতিনিধিদের আহ্বান সৌরভের

দুর্গাপুজোকে (Durga Pujo) ইউনেসকো-র (UNESCO) হেরিটেজ স্বীকৃতি উপলক্ষ্যে মহামিছিলের সাক্ষী রইল শহর কলকাতা ৷ রেড রোডে ইউনেসকো-র প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে উপস্থিত থেকে তাঁদের স্বাগত জানালেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly invites UNESCO representatives to see Durga Pujo in Kolkata) ৷

8. Thanks Giving Rally in Kolkata: দুর্গাপুজো ইউনেসকোর স্বীকৃতি পাওয়াতে রাজ্যের ভূমিকা কম নয়, মত গবেষক তপতী গুহ ঠাকুরতার

ইউনেসকোর (UNESCO) আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে কলকাতা তথা বাংলার দুর্গাপুজো (Durga Puja) ৷ ইউনেসকোকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বৃহস্পতিবারই শহরে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (Thanks Giving Rally to UNESCO in Kolkata) ৷

9. Panchayat Election in Darjeeling : পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে স্বাগত জানাল দার্জিলিংয়ের সব রাজনৈতিক পক্ষ

1999 সালে শেষবার দার্জিলিংয়ে (Darjeeling) পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল ৷ সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections) সংক্রান্ত সীমানা পুনর্বিন্যাসের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (Bengal Election Commission) ৷ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পাহাড়ের সবক’টি রাজনৈতিক দল ৷

10. Primary Education Committee : প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন বোর্ড কমিটির প্রশংসায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Primary Recruitment Scam) অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ৷ সম্প্রতি তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ গঠন করা হয় নতুন কমিটি ৷