1. Partha-Arpita ED Investigation: 'অপা' ছাড়াও নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত একাধিক নেতা, দাবি ইডির

শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায় (Arpita Mukherjee) নয়, বরং শাসকদলের একাধিক নেতা নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে যুক্ত আছে বলে দাবি ইডির ৷

2. Mamata Thanks UNESCO: টুইটে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি মমতার

বাংলার দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য টুইট (Mamata Banerjee Tweet) করে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Thanks UNESCO)৷

3. SpiceJet Aircraft Air Turnback: দুর্ঘটনা বাড়ায় পদত্যাগ সিইও'র ! একঘণ্টার মধ্যেই ফের বিভ্রাটে স্পাইসজেটের বিমান

অটো-পাইলটজনিত সমস্যার জন্য ফিরল বিমান ৷ টেক-অফের পর স্পাইসজেটের বি737 এয়ারক্রাফ্ট ভিটি-এসএলপি দিল্লি-নাসিক বিমানটি বৃহস্পতিবার প্রযুক্তিগত গোলযোগের কারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, জানিয়েছেন আধিকারিকেরা (SpiceJet Delhi Nashik aircraft involved in an air turnback due to an autopilot snag) ৷

4. India Q1 GDP: লাফিয়ে বাড়ল আর্থিক বৃদ্ধির হার, প্রত্যাশার থেকে কম বলছেন বিশেষজ্ঞরা

চলতি আর্থিক বছরে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার অনেকটাই বাড়ল (India Q1 GDP)৷ প্রথম ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার হয়েছে 13.5 শতাংশ ৷ যদিও প্রত্যাশার থেকে এই হার কমই বেড়েছে বলে মত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷

5. West Bengal Weather Update: আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, অস্বস্তিকর গরম কলকাতায়

বর্ষা এলেও এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে বৃষ্টি হয়নি দক্ষিণবঙ্গে ৷ উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ আগামী 4-5 দিন উত্তরে বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather) ৷

6. Ganesh Chaturthi 2022: গণেশ বন্দনার লগ্ন ও নিয়ম-আচার, যা জানা জরুরি

বিশেষ লগ্নে পূজিত হন গণপতি (Ganesh Chaturthi 2022)৷ তাঁর পুজোর জন্য রয়েছে বিশেষ নিয়ম উপাচার ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক গণেশ উৎসবের নানা আচারের খুঁটিনাটি (Ganesh Puja Muhurat-Rituals)৷

7. Anubrata Mondal: বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত, বিশেষ আদালতে হাজিরা দিতে কলকাতার পথে কেষ্ট

গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডল এই মুহূর্তে সিবিআই হেফাজতে (Anubrata Mondal) ৷

8. UN China Uyghur Report রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে চিন কাঠগড়ায়, উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে চিন্তায় রাষ্ট্রসংঘ

বুধবার (স্থানীয় সময়) প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রসংঘের চিন সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ৷ সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর চিনের অত্যাচারের তথ্য সামনে এসেছে ৷ এই রিপোর্ট নাকি আটকে রেখেছিলেন রাষ্ট্রসংঘেরই আধিকারিক (UN on mass detention of Uyghurs and other ethnic minorities) ৷

9. Asia Cup 2022: হংকং-কে হেলায় হারিয়ে এশিয়া কাপের শেষ চারে টিম ইন্ডিয়া

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিজাকাত খান নেতৃত্বাধীন হংকং-কে 40 রানে হারাল 'মেন ইন ব্লু' (India beat Hong Kong by 40 runs) ৷ ব্যাট হাতে বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদবের পর সহজ জয় এনে দিতে সাহায্য করল দলের তরুণ বোলিং ব্রিগেড ৷

10. Dance Dance Junior: গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই সপ্তাহে নাচের মঞ্চে 'গুরুদক্ষিণা' স্পেশাল পর্ব

5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস । এই উপলক্ষে নাচের মঞ্চেও হবে উদযাপন । আগামী 3 এবং 4 সেপ্টেম্বর সম্প্রচারিত হবে 'গুরুদক্ষিণা' স্পেশাল এপিসোড । প্রতিযোগীরা তাদের গুরুকে এদিন গুরুদক্ষিণা দেবে নাচের মাধ্যমে ।