1.Mamata Challenges Oppositions : আমার পরিবারের নামে জমি দখল প্রমাণ হলে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিন, চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ সেখান থেকেই তিনি সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন (Mamata Challenges Oppositions) ৷ বললেন, আমার পরিবারের নামে জমি দখল প্রমাণ হলে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিন ৷

2.Mamata Trashes Setting Allegation: আমি সেটিং করি না, আমাকে সেটিং করার জন্য লোক বসে আছে: মমতা

আমি সেটিং করি না, আমাকে সেটিং করার জন্য লোক বসে আছে (Mamata Banerjee)৷ দিল্লি যাত্রা নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষের জবাবে এ কথা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Trashes Setting Allegation)৷

3.Partha-Arpita in Jail Custody: জামিনের আবেদন খারিজ, আরও 14 দিনের জেল হেফাজতে অপা

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে আরও 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল নগর দায়রা আদালত (Partha-Arpita in Jail Custody)৷

4.IAF Rescue Operation: লাদাখে দুঃসাহসিক অভিযানে ইজরায়েলিকে উদ্ধার ভারতীয় বায়ুসেনার

লাদাখে দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে (Rescue Operation) ইজরায়েলের বাসিন্দাকে উদ্ধার করল ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF Rescue Operation)৷ গোংমারুলা পাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া বিদেশিকে উদ্ধার করা হয় (IAF choppers rescue Israeli national)৷

5.Anubrata Mondal: অনুব্রতর হিসাবরক্ষক-সহ ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরদের বাড়ি থেকে 'সম্পত্তির নথি' পেল সিবিআই

তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য জোগাড় করতে সকাল-সকাল বোলপুরে অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ 4 জনের বাড়ি, অফিস পাশাপাশি ব্যাংকে হানা সিবিআই'য়ের ৷ ব্যাংকের অ্যাকাউনটেন্ট-সহ তৃণমূল কাউন্সিলর ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও তল্লাশি চালান তদন্তকারী অফিসারেরা (CBI raids at Bolpur) ৷ বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরেও যায় সিবিআই। এদিন অ্যাকাউনটেন্টের থেকে 7টি সম্পত্তির নথি পেয়েছেন গোয়েন্দারা ৷ সেগুলো মূলত অনুব্রত মণ্ডল সম্পর্কিত বলেই অনুমান সিবিআই'য়ের।

6.Mamata Banerjee: পাচারের টাকা কালীঘাটের কোথায় এসেছে, নামটা স্পষ্ট করে বলুন ! তোপ মমতার

কয়লাপাচারের (West Bengal Coal Smuggling Scam) টাকা নাকি কালীঘাটে যাচ্ছে ! দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ করছেন বিরোধীরা ৷ বুধবার নবান্ন থেকে এ নিয়ে তোপ দাগলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর প্রশ্ন, "কালীঘাটে যাচ্ছে মানে কার কাছে যাচ্ছে ? মা কালীর কাছে যাচ্ছে ? নামটা বলুন না একটু !"

7.Joyjit Rana Controversy: 'যা করার আদালত করবে', রানা সরকারকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জয়জিতের

প্রযোজক রানা সরকারের সঙ্গে মতান্তরের জেরে সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ লড়াই (Joyjit Rana Controversy)৷ অবশেষে এবার আইনি পথে হাঁটতে শুরু করলেন অভিনেতা জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইটিভি ভারতের তরফে তাঁকে ফোন করা হলে তিনি জানান, "এই নিয়ে আর কিছু বলার নেই। যা বলার আদালত বলবে। আমি আইনি পথে হাঁটতে শুরু করেছি (Joyjit Banerjee on Rana Sarkar)।"

8.Calcutta HC: নির্ভয়ে বিচার করুন, নতুন বিচারপতিদের শপথ গ্রহণে বিতর্কিত মন্তব্য অরুণাভ ঘোষের

বিচারপতিদের নির্ভয়ে বিচার করতে বললেন কলকাতা হাইকোর্টের (Oath Ceremony of Calcutta HC New Judges) বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ (Arunava Ghosh) ৷ মূলত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এ দিন নতুন বিচারপতিদের শপথ গ্রহণে এ কথা বলেন তিনি ।

9.Actresses in Filmfare Awards: কৃতি থেকে কিয়ারা ফিল্ম ফেয়ারে বোল্ড লুকে ঝড় তুলল বলিউড

ফ্লিম ফেয়ারের মঞ্চে মঙ্গলবার রীতিমতো ঝড় তুলে দিলেন বলিউডের পরম সুন্দরীরা ৷ কৃতি শ্যানন থেকে কিয়ারা আদবাণীদের লুকে কুপোকাত সকলেই ৷

10.Tokyo Children Job: 4 বছরের শিশুদের চাকরি দিচ্ছে টোকিয়োর নার্সিংহোম !

জাপানের কিটাকিউশুতে একটি নার্সিংহোম চার বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য একটি আশ্চর্যজনক অফার দিয়েছে (Children as Young as Four years will be Given Jobs) ৷