1. শোপিয়ানে এনকাউন্টারে মৃত 3 লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্র-বিস্ফোরক

জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে (Shopian encounter) এনকাউন্টারে মৃত্যু হল লস্কর-ই-তৈবার তিনজন জঙ্গির (LeT terrorists killed)৷ ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে ৷

2. সকলের সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর

গণেশ চতুর্থী (Ganesh Chaturthi 2022) উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি (Droupadi Murmu) এবং প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi) ৷

3. Suvendu on Panihati Councilor: পানিহাটির তৃণমূল কাউন্সিলরের পাশে থাকার আশ্বাস শুভেন্দুর

এক মাস যেতে না যেতেই আবারও ভাটপাড়ায় শুটআউট (Shootout at Bhatpara) ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মহম্মদ খুরশিদ নামে এক যুবক ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ।

4. Shootout at Bhatpara: ভাটপাড়ায় ফের শুটআউট, 'বন্ধুর' ছোড়া গুলিতে আহত যুবক

5. SSC Recruitment Scam: আজ পার্থ-অর্পিতাকে ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করবে ইডি

বয়সজনিত কারণ এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি সংশোধনাগারের তরফ থেকে আদালতে চিঠি লিখে অনুরোধ করা হয় যাতে পার্থ ও অর্পিতাকে ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করা হয় । তাতেই সাড়া দেয় আদালত (Partha and Arpita to be produced in court) ।

6. Anubrata Mondal: অনুব্রতর অ্যাকাউনটেন্ট, ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরের বাড়িতে সিবিআই হানা

বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট মণীশ কোঠারী ও কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই হানা ৷ এদিন সকাল সকাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দুটি পৃথক দল এই দু'জনের বাড়িতে হানা দেয় (CBI Raids the House of Anubrata Mondal Accountant and Close Councillor)।

7. Ganesh Chaturthi 2022: হুবাবলির ইদগাহ মাঠে গণেশ পুজোর অনুমতি বহাল রাখল কর্নাটক হাইকোর্ট

ধরওয়াদ পৌরনিগমের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখল কর্নাটক হাইকোর্ট (Karnataka HC Upholds Authorities Decision ) ৷ মঙ্গলবার মধ্যরাতের শুনানিতে হুবাবলি-ধরওয়াদের ইদগাহ মাঠে গণেশ চতুর্থীর অনুমতি দিল আদালত (Ganesh Chaturthi Rituals at Hubballi Eidgah Karnataka) ৷

8. Suzi Bhowmik "লীনাদি আর শৈবালদা আমায় জিতিয়ে দিলেন", মহিলার চরিত্র পেয়ে খুশি সুজি

এর আগে ধারাবাহিকে সুজিকে দেখা যায় এক রূপান্তরকামীর চরিত্রেই । এবার কিন্তু এক মহিলার চরিত্রে তাঁকে সুযোগ দিলেন লীনা গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ চরিত্র পেয়ে ভীষণ খুশি সুজি (Suzi Bhowmik on Her New Serial) ৷

9. Ganesh Chaturthi 2022: সুখ, সমৃদ্ধি আর সামঞ্জস্যের কামনাতেই পালিত হয় গণেশ চতুর্থী

আজ গণেশ চতুর্থী (Ganesh Chaturthi 2022) ৷ কী কারণে ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে গজাননের আরাধনা করা হয়, আসুন জেনে নিই ৷

10. Srikanta Mahata: ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সতর্ক মন্ত্রী! বাড়ির দরজায় লাগানো হল মোবাইল নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

'বেফাঁস' মন্তব্য করে অসস্তিতে পড়েছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের প্রতিমন্ত্রী তথা শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতো ৷ দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে মন্ত্রীকে (Srikanta Mahata) শো-কজ করেছিল তৃণমূল (TMC Show cause Minister Srikanta Mahata) ৷ এবার তাঁর ঘরের বাইরে ফোন নিয়ে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল ৷ ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর কি সতর্ক হলেন মন্ত্রী ?