1 Shootout at Bhatpara: ভাটপাড়ায় ফের শুটআউট, 'বন্ধুর' ছোড়া গুলিতে আহত যুবক

এক মাস যেতে না যেতেই আবারও ভাটপাড়ায় শুটআউট (Shootout at Bhatpara) ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মহম্মদ খুরশিদ নামে এক যুবক ৷ গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি ।

2 Anubrata Mondal: অনুব্রতর অ্যাকাউনটেন্ট, ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরের বাড়িতে সিবিআই হানা

বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টে মণীশ কোঠারী ও কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই হানা ৷ এদিন সকাল সকাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দুটি পৃথক দল এই দু'জনের বাড়িতে হানা দেয় (CBI Raids the House of Anubrata Mondal Accountant and Close Councillor)।

3 Jawhar Sircar:"আমি সব দলের দুর্নীতি নিয়েই কথা বলেছি", মালব্যর বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ জহরের

সম্প্রতি দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ প্রসার জহর সরকার । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার নিয়েও সমালোচনা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে ৷ স্বভাবতই এই ঘটনা ঘিরে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । (Jawhar Sircar over corruption) ৷

4 Mikhail Gorbachev Demise: প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচেভ

সোভিয়েত ইউনিয়ন, একসময় রাশিয়া, ইউক্রেন যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই ইউএসএসআরের শেষ রাষ্ট্রপতি আর নেই ৷ মঙ্গলবার মস্কোয় মারা যান মিখাইল গর্বাচেভ (Former Soviet President Mikhail Gorbachev dies at 91) ৷

5 Jawhar Sircar: মমতা চাইলে রাজনীতি ছাড়তেও প্রস্তুত, সাফ জানিয়ে দিলেন জহর

জহর সরকার নিয়ে মঙ্গলবার অনেকেই মুখ খুলেছিলেন । সৌগত রায় (TMC MP Saugata Roy) একা নন, সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে সরব হন দলের অন্যতম মুখপাত্র বিশ্বজিৎ দেবও । এবার পালটা জহর সরকার জানিয়ে দিলেন, মমতা চাইলে রাজনীতি ছাড়তেও প্রস্তুত তিনি ।

6 Firhad Hakim: দুর্ঘটনায় প্রয়াত কাউন্সিলরের ছেলে, মহানগরের রাস্তার হাল-হকিকত ঘুরে দেখবেন ফিরহাদ

খিদিরপুরের বাবুবাজার এলাকায় কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রামের ছেলে রাম কিংকর রাম দুর্ঘটানায় মারা যান ৷ রাস্তার হালহকিকত নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে পৌরনিগম ৷ 20 সেপ্টেম্বরের পর মহানগরের রাস্তার হাল নিজে ঘুরে দেখবেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim will Inspect the Condition of Roads) ৷

7 Babul on Jawhar Sircar Comment দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তফাৎ কি থাকল, জহর সরকার প্রসঙ্গে মন্তব্য বাবুলের

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার (TMC MP Jawhar Sircar) ৷ এই নিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া দিলেন পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (Bengal Minister Babul Supriyo) ৷ এই নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, দিলীপ ঘোষের (BJP MP Dilip Ghosh) সঙ্গে তফাৎ কি থাকল শিক্ষিত জহর সরকারের ?

8 Mikhail Gorbachev: মিস্টার ইন্ডিয়া, আপনার প্রশ্ন কী ? গর্বাচেভের দরবারে বাঙালি সাংবাদিকের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

অলিম্পিক্সকে বয়কট মুক্ত করতে সূচনা হয়েছিল গুডউইল গেমসের ৷ একমাত্র ভারতীয় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন চিরঞ্জীব ওরফে চিত্ত বিশ্বাস ৷ তিনি সদ্যপ্রয়াত মিখাইল গর্বাচেভকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, অলিম্পিক্সকে বয়কট মুক্ত করা হোক ৷ প্রবীণ সাংবাদিক একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমি বিশ্বাসকে (ETV Bharat Interview on Mikhail Gorbachev) ৷

9 Lord Ganesha Pushpa Look: পুষ্পার লুকে গণপতিকে সাজালেন শিল্পী, ইয়ার্কি হচ্ছে! ক্ষুব্ধ নেটপাড়া

গণেশ চতুর্থীর উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে নানা ধরনের গণেশের মূর্তি ৷ যার মধ্য়ে একটিতে দেখা গেল গণেশের পুষ্পারাজ লুক ৷ বিতর্ক শুরু নেটপাড়ায় (Lord Ganesha Statue Inspired by Pushpa) ৷

10 ETV Bal Bharat: জাতীয় স্তরে 3টি বিষয়ে পুরস্কৃত ইটিভি বাল্যভারত

সেরা প্রি-স্কুল শো থেকে শুরু করে সেরা অ্যানিমেশন গান ও সেরা অ্যানিমেটেড চরিত্রের ব্যবহার, এই তিন বিভাগে সেরার পুরস্কার পেল ইটিভি বাল্যভারত(ETV Bal Bharat) ৷