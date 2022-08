1. Ganesh Chaturthi 2022: সুখ, সমৃদ্ধি আর সামঞ্জস্যের কামনাতেই পালিত হয় গণেশ চতুর্থী

আজ গণেশ চতুর্থী (Ganesh Chaturthi 2022) ৷ কী কারণে ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষে গজাননের আরাধনা করা হয়, আসুন জেনে নিই ৷

2. Jawhar Sircar: মমতা চাইলে রাজনীতি ছাড়তেও প্রস্তুত, সাফ জানিয়ে দিলেন জহর

জহর সরকার নিয়ে মঙ্গলবার অনেকেই মুখ খুলেছিলেন । সৌগত রায় (TMC MP Saugata Roy) একা নন, সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে সরব হন দলের অন্যতম মুখপাত্র বিশ্বজিৎ দেবও । এবার পালটা জহর সরকার জানিয়ে দিলেন, মমতা চাইলে রাজনীতি ছাড়তেও প্রস্তুত তিনি ।

3. Mikhail Gorbachev Demise: প্রয়াত সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচেভ

সোভিয়েত ইউনিয়ন, একসময় রাশিয়া, ইউক্রেন যার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই ইউএসএসআরের শেষ রাষ্ট্রপতি আর নেই ৷ মঙ্গলবার মস্কোয় মারা যান মিখাইল গর্বাচেভ (Former Soviet President Mikhail Gorbachev dies at 91) ৷

4. Firhad Hakim: দুর্ঘটনায় প্রয়াত কাউন্সিলরের ছেলে, মহানগরের রাস্তার হাল-হকিকত ঘুরে দেখবেন ফিরহাদ

খিদিরপুরের বাবুবাজার এলাকায় কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রামের ছেলে রাম কিংকর রাম দুর্ঘটানায় মারা যান ৷ রাস্তার হালহকিকত নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে পৌরনিগম ৷ 20 সেপ্টেম্বরের পর মহানগরের রাস্তার হাল নিজে ঘুরে দেখবেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim will Inspect the Condition of Roads) ৷

5. Babul on Jawhar Sircar Comment দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তফাৎ কি থাকল, জহর সরকার প্রসঙ্গে মন্তব্য বাবুলের

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যসভার সাংসদ জহর সরকার (TMC MP Jawhar Sircar) ৷ এই নিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া দিলেন পর্যটন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় (Bengal Minister Babul Supriyo) ৷ এই নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, দিলীপ ঘোষের (BJP MP Dilip Ghosh) সঙ্গে তফাৎ কি থাকল শিক্ষিত জহর সরকারের ?

6. West Bengal Weather Update: বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব ফের বাড়ছে

বৃষ্টির ঘাটতি কমার সম্ভাবনা নেই, জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ আকাশ মেঘলাই থাকবে ৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Market Price in Kolkata: গণেশ পুজোয় বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন জিনিসপত্রের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

8. Manik Bhattacharjee বিধানসভায় হাজির তৃণমূল বিধায়ক মানিক, প্রশ্ন তুললেন সিবিআইয়ের লুক আউট নোটিশ নিয়েও

নিয়োগ দুর্নীতিতে (Recruitment Scam) সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED) খুঁজে পাচ্ছে না প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে (TMC MLA Manik Bhattacharjee) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে লুক আউট নোটিশও ৷ কিন্তু সেই মানিক ভট্টাচার্যকে মঙ্গলবার দেখা গেল বিধানসভায় ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিধায়ক হিসেবে তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন ৷

9. Philipp Ackermann Exclusive: অরুণাচল তাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, চিনের দাবিকে 'আপত্তিকর' বলছেন নয়া জার্মান রাষ্ট্রদূত

প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েই অরুণাচল ইস্যু নয়ে মুখ খুললেন এদেশে দায়িত্ব নেওয়া নবনির্বাচিত জার্মান রাষ্ট্রদূত ৷ প্রতিবেশী চিন অরুণাচল প্রদেশকে নিজেদের অংশ দাবি করায় তীব্র বিরোধিতা করলেন অ্যাকারম্যান ৷ একইসঙ্গে দেশের উত্তর সীমান্তের জটিলতা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন, সেকথা জানালেন ইটিভি ভারতকে (Etv Bharat) ৷

10. Michael Jackson: ড্রাগ নেওয়ার জন্য জাল আইডি ব্যবহার করতেন জ্যাকসন

জ্যাকসনের চিকিৎসক কনরাড মারের দেওয়া একটি ওষুধ (অ্যানেস্থেটিক প্রোপোফোলের) নেওয়ার পরই কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত হন 50 বছর বয়সি এই পপস্টার (Michael Jackson used 19 fake IDs to score drugs) ৷ এরপর লস অ্যাঞ্জেলেসের বাড়ি থেকে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ এখন নতুন একটি তথ্য়চিত্র বলছে বিভিন্ন ড্রাগ নেওয়ার জন্য় 19টি জাল আইডি ব্যবহার করতেন জ্যাকসন ৷