1.Anubrata Mondal জানা নেই আর মনে পড়ছে না, সিবিআইয়ের প্রশ্নে একই উত্তর অনুব্রতর মুখে

মঙ্গলবার আসানসোল সংশোধনাগারে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) জেরা করলেন সিবিআইয়ের (CBI) গোয়েন্দারা ৷ সূত্রের খবর, কোনও প্রশ্নের উত্তর মেলেনি এই তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতার কাছ থেকে ৷ সব প্রশ্নের উত্তরেই তিনি বলেছেন, ‘‘আমার জানা নেই ৷’’ অথবা ‘‘আমার মনে পড়ছে না ৷’’

2.TMC Slams Modi and Shah কলকাতা নিরাপদ শহর, মমতার থেকে কাজ শেখা উচিত; মোদি-শাহকে বিঁধল তৃণমূল

কলকাতা নিরাপদ শহর (Kolkata is one of the safest)৷ কীভাবে কাজ করা উচিত তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) থেকে শেখা উচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৷ এই ভাষাতেই কেন্দ্রকে বিঁধল তৃণমূল কংগ্রেস (TMC Slams Modi and Shah)৷

3.Saugata Roy Criticises Jawhar Sircar ওর মতো স্বার্থপর লোক দেখিনি, দলীয় সাংসদ জহরকে তীব্র আক্রমণ সৌগতর

সোমবার জহর সরকার বলেছিলেন তৃণমূলের এক সাইড নষ্ট হয়ে গিয়েছে (Jawhar Sircar criticises some TMC Leaders) ৷ মঙ্গলবার এর জবাবে দলীয় সাংসদ জহরকে পালটা আক্রমণ করলেন সৌগত রায় (Saugata Roy Criticises Jawhar Sircar) ৷

4.Manik Bhattacharjee বিধানসভায় হাজির তৃণমূল বিধায়ক মানিক, প্রশ্ন তুললেন সিবিআইয়ের লুক আউট নোটিশ নিয়েও

নিয়োগ দুর্নীতিতে (Recruitment Scam) সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED) খুঁজে পাচ্ছে না প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে (TMC MLA Manik Bhattacharjee) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে জারি হয়েছে লুক আউট নোটিশও ৷ কিন্তু সেই মানিক ভট্টাচার্যকে মঙ্গলবার দেখা গেল বিধানসভায় ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিধায়ক হিসেবে তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন ৷

5.Militants Killed in Shopian নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে সোপিয়ানে নিকেশ দুই জঙ্গি

মঙ্গলবার বিকেলে সোপিয়ানে (Shopian) নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় নিরাপত্তারক্ষীদের ৷ সেই গুলির লড়াইয়ে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে 2 জঙ্গি নিকেশ হয় (Militants killed in Shopian) ৷ সোপিয়ানের নাগবাল এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকায় খবর পেয়ে এদিন সক্রিয় হন নিরাপত্তারক্ষীরা ৷

6.Khela Hobe New Edition বাইরে থেকে বর্গী এল চটির হাওয়ায় ভেসে গেল, নয়া সংস্করণে খেলা হবে

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। যা মিটলে দেশে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের দামাম ৷ দেশের মসনদ থেকে বিজেপিকে হটাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্ত্র এবারও সেই খেলা হবে স্লোগানই ৷ তবে এবার বাংলার সঙ্গে দেশের প্রেক্ষিত নিয়ে লেখা গান বা কবিতার প্রেক্ষিত আলাদা। জাতীয় প্রেক্ষিত নিয়েই খেলা হবে পার্ট টু সামনে আনছেন দেবাংশু (Debangshu Bhattacharya to reveal the new version of Khela Hobe)।

7.Deepika Padukone Insta Post দীপিকার নয়া ইনস্টা পোস্টে ঘায়েল ভক্তরা

দীপিকা পাড়ুকোনের নয়া ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মন মজল তাঁর ভক্তদের (Deepika Padukone Instagram)৷ নিজের দুটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মস্তানি স্টার (Deepika Padukone Insta Post )৷

8.Kejriwal Praises Sisodia সিসোদিয়ার সততা দেশের সামনে প্রমাণিত, লকারে সিবিআই তল্লাশি নিয়ে তোপ কেজরির

মণীশ সিসোদিয়ার (Kejriwal Praises Sisodia) সততা দেশের সামনে প্রমাণিত ৷ তাঁর লকারে সিবিআই তল্লাশিতে কিছুই না মেলায় এ কথা বললেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷

9.Abhishek Slams Amit Shah অমিত শাহকে বাংলা মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লিকে নিরাপদ করার পরামর্শ অভিষেকের

সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) একটি তথ্য সামনে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে অন্যতম নিরাপদ শহর কলকাতা আর অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় উপরের দিকে রয়েছে দিল্লি ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) আক্রমণ করলেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

10.NCRB Report কলকাতা অন্যতম নিরাপদ শহর, মানতে নারাজ নজরুল ইসলাম

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (NCRB) সাম্প্রতিক তথ্য বলছে যে কলকাতা (Kolkata) দেশের অন্যতম নিরাপদ শহর ৷ কিন্তু এই তথ্য মানতে নারাজ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন এডিজি নজরুল ইসলাম ৷ তাঁর দাবি, কলকাতায় ঠিকভাবে অভিযোগই নেওয়া হয় না ৷ তাই সঠিক তথ্য এনসিআরবি এর কাছে যায় না ৷