1.Anupam Hazra বিজেপি জিতলে সরকার গড়ে, হারলেও সরকার গড়ে, বিস্ফোরক অনুপম

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Scam) তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (TMC Leader Abhishek Banerjee) নোটিস পাঠিয়েছে ইডি (ED) ৷ মঙ্গলবার এই নিয়ে ফেসবুক লাইভ করেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা (BJP Leader Anupam Hazra) ৷ সেখানেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি ৷

2.Justice Abhijit Gangopadhyay অরুণাভ ঘোষকে নিয়ে ফের বিস্ফোরক বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ও আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের (Arunava Ghosh) মধ্যে ঝামেলা ক্রমাগত বাড়ছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ অরুণাভ ঘোষকে নিয়ে ফের মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Abhijit Gangopadhyay Comment about Arunava Ghosh) ।

3.Smriti Irani ফোনে স্মৃতির গলা চিনতে না পারায় যোগীরাজ্যের কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

ফোনে স্মৃতি ইরানির (Smriti Irani) গলা চিনতে না পারায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হল যোগীরাজ্যের এক সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি ওই কর্মী (Probe ordered Against UP Official)৷

4.ED Summons Abhishek অভিষেককে ইডির নোটিশ, মমতার জ্ঞাতার্থে হচ্ছে, কটাক্ষ সুজনের

অভিষেককে ইডির তলব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানতেন বলে দাবি করলেন সুজন চক্রবর্তী (Mamata Banerjee Knows that ED will Summon Abhishek) ৷ তাঁর মতে, সবকিছুই পরিকল্পিত ঘটনা ৷

5.AIFF Fined By AFC এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে মাঠে দর্শক প্রবেশ, এআইএফএফকে জরিমানা এএফসির

এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের দুইটি ম্যাচে মাঠে দর্শক প্রবেশের ঘটনায় এবার এআইএফএফকে জরিমানা করল এএফসি (AFC Fines AIFF for Spectator Invasion) ৷ যে ঘটনায় এআইএফএফকে সতর্কও করেছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ৷

6.2002 Riots in Gujarat গুজরাত দাঙ্গার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে দেওয়ার 11 আবেদন বন্ধ করল সুপ্রিম কোর্ট

2002 সালের গুজরাত দাঙ্গার (2002 Riots in Gujarat) তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে যে 11টি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল সেই মামলাগুলির প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷

7.TMC on ED Summon প্রতিহিংসার রাজনীতিতে টার্গেট অভিষেক, ইডির সমন প্রসঙ্গে সরব তৃণমূল

মঙ্গলবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠাল ইডি (ED Summons Abhishek Banerjee) ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এই আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee) ৷ আর সেটা মিলে গেল 24 ঘণ্টার মধ্যে ৷ এনিয়ে সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল নেতারা (TMC leaders on ED Summon) ৷

8.AAP vs BJP Overnight Protests দুর্নীতির অভিযোগ দুপক্ষেরই, সারারাত দিল্লি বিধানসভায় বিক্ষোভ আপ ও বিজেপির

একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে সারারাত ধরে দিল্লি বিধানসভা প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ দেখাল শাসকদল আম আদমি পার্টি ও বিরোধী বিজেপি (AAP vs BJP Overnight protests)৷

9.CBI Summons Rohit Sharma নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে রোহিত শর্মাকে নিজাম প্যালেসে তলব সিবিআইয়ের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) রোহিত শর্মা নামে এক যুবককে নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ (CBI Summons Rohit Sharma) দিল সিবিআই ৷ বুধবার সকালে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে ৷

