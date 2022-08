1 ED Summons Abhishek কয়লাপাচারকাণ্ডে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন ইডির

গতকালই তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর সেটা মিলে গেল 24 ঘণ্টার মধ্যে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন পাঠালো ইডি (ED Summons Abhishek Banerjee) ৷

2 Rape Case against Sonia PA ধর্ষণের অভিযোগ সোনিয়ার পিএর বিরুদ্ধে, ভিডিয়ো বার্তায় সাহায্যপ্রার্থী মহিলা

সোনিয়া গান্ধির ব্যক্তিগত সহকারী (Sonia Gandhi Personal Secretary) পিপি মাধবনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ৷ পুলিশ সহযোগিতা করছে না বলে জানিয়ে ভিডিয়ো বার্তায় অভিযোগ করলেন নিগৃহীতা (Rape Case against Sonia PA) ৷

3 NCRB Reports of 2021 মহিলা সুরক্ষায় অন্যতম নিরাপদ শহর কলকাতা, অনিরাপদের তালিকায় শীর্ষে দিল্লি

2021 সালে দেশে ঘটে যাওয়া অপরাধের তালিকা প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB Reports of 2021) ৷ দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য নিরাপদ শহরের তালিকায় অন্যতম কলকাতা । 19টি নিরাপদ শহরের তালিকায় নাম রয়েছে তিলোত্তমার । যেখানে মহিলাদের সঙ্গে ঘটনা অপরাধে সবার উপরে রয়েছে দিল্লি (Delhi is Most Unsafe for Women) ৷

4 Calcutta HC Order মালদহ, বাসন্তী ও গোসাবা বিস্ফোরণের তদন্ত রিপোর্ট কেন্দ্রকে পাঠানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

মালদহ, বাসন্তী ও গোসাবা বিস্ফোরণ মামলার (Malda, Basanti and Gosaba bomb blast) তদন্ত রিপোর্ট 6 দিনের মধ্যে কেন্দ্রকে পাঠানোর জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC order)৷ এই তিন মামলায় এনআইএ তদন্তের প্রয়োজন আছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

5 CBI Justice Threat Case সিবিআই বিচারককে হুমকি চিঠি, গ্রেফতার বর্ধমানের আইনজীবী সুদীপ্ত

23 অগস্ট, সিবিআই আদালতে হাজিরার ঠিক আগের দিন আসানসোলের সিবিআই বিচারক একটি চিঠি পান বলে অভিযোগ ওঠে ৷ অনুব্রত মণ্ডলকে জামিন না দিলে তাঁকে মাদক মামলায় ফাঁসানো হবে (Asansol CBI Justice Threat Case) ৷

6 Saigal Hossain সিবিআইকে বিব্রত করতে স্যর অনুব্রতর খোঁজ নিচ্ছেন সায়গল

একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং তাঁর কোটিপতি দেহরক্ষী সায়গল হোসেন । বর্তমানে দুজনেই রয়েছেন সিবিআই হেফাজতে (CBI in Cross Examination)।

7 Train Cancelled ইন্টার লকিংয়ের কাজের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলের একাধিক ট্রেন বাতিল

ইন্টার লকিংয়ের কাজের জন্য বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করল (Train Cancelled) দক্ষিণ পূর্ব রেল (South Eastern Railway) । জেনে নিন কোন দিন কোন ট্রেন বাতিল হয়েছে ।

8 Scholarship on SRK কিং খানের নামে পিএইচডি স্কলারশিপ ফের চালু করল লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি

কয়েকবছর আগেই শাহরুখ খানের নামে পিএইচডি স্কলারশিপ চালু করেছিল লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি ৷ এবার ফের একবার শুরু হল এই স্কলারশিপ ৷ চলবে আগামী 23 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (Scholarship named after Shah Rukh Khan) ৷

9 Sara and Shubman Viral Video তেন্ডুলকর নন, আরেক সারার সঙ্গে ডিনার ডেটে গিয়ে ক্যামেরাবন্দি শুভমান

অভিনেত্রী সারা আলি খানের সঙ্গে ক্যামেরায় ধরা পড়লেন ভারতীয় দলের ওপেনার শুভমান গিল ৷ নেটপাড়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো (Sara and Shubman Viral Video) ৷

10 New Film Kadombori Ajo মুক্তির পথে কাদম্বরী আজও, চমকপ্রদ চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক শর্মিষ্ঠা দেবের হাত ধরে আসছে নতুন ছবি কাদম্বরী আজও । এই কাদম্বরী অবশ্য় পরিচিত সেই কবির বৌঠান নন ৷ ইনি আজকের স্মার্ট তরুণী ৷ তবে গল্পে যেন মিশে যান সেই কাদম্বরী এবং আজকের কাদম্বরী ৷