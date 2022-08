1.Mamata Slams ED CBI অভিষেকের দুবছরের ছেলেকেও কি সিবিআই নোটিশ ধরাবে, কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন মমতার

একুশে জুলাইয়ের পরদিনই ইডি হানা দিয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে । মমতা মনে করেন, এদিনের সমাবেশের পর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার নজরে পড়তে পারে অভিষেকের দু'বছরের ছেলে ছেলেও (Mamata slams CBI ED from TMCP founadtion day metting)।

2.Justice Abhijit Gangopadhyay দুর্নীতিকে সামনে এনেছি বলেই আমার বিরুদ্ধে চিঠি, তোপ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ও আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের (Arunava Ghosh) মধ্যের ঝামেলা ক্রমাগত বাড়ছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court)৷ বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে বার অ্যাসোসিয়েশন ৷

3.Isha Ambani জেনারেশন নেক্সট, এবার থেকে মুকেশের সংস্থার খুচরো ব্যবসা সামলাবেন মেয়ে ইশা

রিলায়েন্স গোষ্ঠীর (Reliance Group) খুচরো ব্যবসার (Retail Business) দায়িত্ব নিলেন মুকেশ আম্বানির (Mukesh Ambani) মেয়ে ইশা আম্বানি (Isha Ambani) ৷ সোমবার ইশাকে নতুন নেতা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন মুকেশ ৷

4.Jio 5G Service দীপাবলির আগেই আসছে জিওর 5জি পরিষেবা, ঘোষণা মুকেশের

আসছে রিলায়েন্স জিও'র 5জি পরিষেবা (Reliance Jio 5G Service) ৷ মুকেশ আম্বানি জানিয়েছেন, দীপাবলির আগেই রিলায়েন্স জিওর 5জি পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ৷ আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে দেশজুড়ে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে (jio to launch 5G by diwali says Mukesh Ambani)৷

5.Bratya Basu তৃণমূলের ছাত্র সমাবেশে থেকেও কেন চুপ ব্রাত্য

সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের (TMCP Foundation Day) অনুষ্ঠান হয় কলকাতার মেয়ো রোডে ৷ সেখানে বক্তৃতা করেননি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bengal Education Minister Bratya Basu) ৷ তিনি কেন চুপ থাকলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷

6.Sourav Praises Rohit চাপের মধ্যেও অধিনায়ক রোহিতের হিমশীতল মানসিকতার প্রশংসায় মহারাজ

জয়ের নায়কদের ব্য়তিরেকে রবিবাসরীয় দুবাইয়ে পাক-বধে দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মারও (Rohit Sharma) ভূমিকা রয়েছে ৷ ম্য়াচ শেষে ভারত অধিনায়কের নেতৃত্বপ্রদানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly) ৷

7.Trinamool Congress বাংলা ভাগ নিয়ে বিজেপির দাবির বিরুদ্ধে মিছিল করবে তৃণমূল

বিজেপির বিধায়ক, মন্ত্রীরা যেভাবে পৃথক রাজ্যের দাবিতে সওয়াল করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) । আগামী 6 সেপ্টেম্বর কোচবিহার শহরে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হবে ।

8.Mamata Targets BJP মমতাও চোর, সাধু একমাত্র বিজেপি, তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Mamata Targets BJP) চোর ৷ সাধু একমাত্র বিজেপি ৷ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস (TMCP Foundation day) পালনের সভামঞ্চ থেকে এই ভাষাতেই গেরুয়া শিবিরকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

9.Durga Puja Donation Case দুর্গাপূজা অনুদান মামলায় রাজ্যকে হলফনামা পেশের নির্দেশ হাইকোর্টের

অনুদান মামলায় রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ দুর্গাপুজোয় সরকারি অনুদান দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিল জাতীয়তাবাদী আইনজীবী কাউন্সিল (PIL Against Durga Puja Donation) ৷

10.Manosi Sengupta মুম্বইয়ের বন্ধুদের নিয়ে কলকাতাতেই কাটবে মানসীর পুজো

সারা বছর 14 ঘণ্টার পেশাদারী জীবন নিয়েই কর্মসুখের আনন্দে মেতে থাকেন যাঁরা তাঁরাও ছুটি পান পুজোর কটা দিন। সময় পান পরিবারের সঙ্গে কাটানোর। কেউ আগে থেকে প্ল্যান বানিয়ে রাখেন কেউ বা যখনকারটা তখন ভাবেন। এবারের পুজোয় কী প্ল্যান অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্তর? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত।