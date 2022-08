মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Mamata Targets BJP) চোর ৷ সাধু একমাত্র বিজেপি ৷ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস (TMCP Foundation day) পালনের সভামঞ্চ থেকে এই ভাষাতেই গেরুয়া শিবিরকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

2. Jio 5G Service দীপাবলির আগেই আসছে জিওর 5জি পরিষেবা, ঘোষণা মুকেশের

দীপাবলির আগেই রিলায়েন্স জিওর 5জি পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ৷ আগামী বছর ডিসেম্বরের মধ্যে দেশজুড়ে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে (jio to launch 5G by diwali says Mukesh Ambani)৷

3. Mamata Banerjee on Corruption ভুল শোধরানোর সুযোগ পাইনি, দুর্নীতি প্রসঙ্গে মমতা

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের (TMCP Foundation Day) অনুষ্ঠান ছিল সোমবার ৷ কলকাতার মেয়ো রোডে ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিজেপি সহ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷

4. Ghulam Nabi Azad আমার বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ নিয়ে বিস্ফোরক আজাদ

আমার বাড়ি ছাড়তে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে ৷ কংগ্রেস (Congress) থেকে পদত্যাগ নিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন গুলাম নবি আজাদ (Ghulam Nabi Azad)৷

5. Abhishek Slams Shah কয়লা বা গরু নয়, এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কেলেঙ্কারি, শাহকে নিশানা অভিষেকের

কয়লা বা গরু নয়, এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কেলেঙ্কারি ৷ অমিত শাহের (Amit Shah) বিরুদ্ধে তোপ দেগে এ কথা বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Slams Shah)৷

6. SSC Recruitment Scam নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেই কি প্রযোজক হওয়ার পরিকল্পনা ছিল প্রসন্নর

নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) টাকা কি সিনেমা তৈরিতেও ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ? মিডলম্যান প্রসন্ন রায়কে গ্রেফতারের পর এমনই তথ্য পেয়েছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা ৷ প্রসন্নর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথি থেকেই তথ্য পেয়েছে সিবিআই (CBI) ৷ গোয়েন্দাদের অনুমান, দুর্নীতির কালো টাকা (Black money) সাদা করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রসন্ন ৷

7. Mathura Stolen Child Founds মথুরা জংশন থেকে চুরি যাওয়া শিশুর সন্ধান মিলল বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে

ফিরোজাবাদে বিজেপি নেত্রীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল চুরি যাওয়া 7 মাসের শিশু (Stolen Child Found at BJP Leader House) ৷ গত 24 অগস্ট শিশুটিকে মথুরা জংশন থেকে চুরি করা হয় বলে অভিযোগ (Mathura Stolen Child Found) ৷

8. HOG Rally at RFC রামোজি ফিল্ম সিটিতে আয়োজিত হল নবম দক্ষিণাঞ্চল হগ ব়্যালি

হারলে ডেভিডসনের তরফে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হগ ব়্যালির আয়োজন করা হয় (HOG Rally at RFC) ৷ এ বছর সেই হগ ব়্যালির আয়োজন করা হয়েছিল রামোজি ফিল্ম সিটিতে (9th Southern HOG Rally at Ramoji Film City) ৷

9. Udayan Slams BJP বিজেপির নেতাদের রক্ত দিয়ে হলেও বাংলা ভাগ রুখব, ফের বিস্ফোরক উদয়ন

বাংলা ভাগ করতে হলে শুধু আমাদের নয়, বিজেপির নেতাদেরও রক্ত ঝড়বে । দিনহাটার সভা থেকে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন উদয়ন গুহ (Udayan Guha) ৷

10. Jalpaiguri Rain লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি, স্তব্ধ জনজীবন

এক রাতের বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ল জলপাইগুড়ি শহর (Jalpaiguri Witnessed Huge Rain) ৷ রবিবার রাত থেকে লাগাতার বৃষ্টি হয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ৷