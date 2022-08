1. Hardik Pandya উশৃঙ্খল থেকে সংযমী, বদলে যাওয়া হার্দিকের উত্থান ফিনিক্সের মতোই

2019 সালে কফি উইথ করণ থেকে এয়ারপোর্টে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়া, বরাবর বিতর্কে জড়িয়েছেন পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ছোট ভাই (Hardik Pandya) ৷ তারপর থেকেই যেন ‘পাপস্খলন’ করে চলেছেন তিনি ৷ রবিবার আরব তীরে সেই দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিককে দেখল তামাম দুনিয়া (Pandya emergence like Phoenix) ।

2. Banner Controversy জেলে একাকী, ছাত্র সমাবেশের ব্যানারে মমতার পাশেই অনুব্রত

জেলে থেকেও ব্যানারে ঠাঁই অনুব্রতর । দিদির প্রিয় কেষ্টর ডানা ছাঁটা গিয়েছে । অন্যদিকে, এখনও অনুব্রতর ছবি রয়ে গিয়েছে ব্যানারে ৷ এই দুই রসায়ন নিয়ে দলের অন্দরেই জল্পনা তুঙ্গে (Anubrata Mondal Picture with Mamata Banerjee in the Banner) ৷

3. SSC Recruitment Scam কালো কাচ ঢাকা গাড়িতে প্রসন্নর অফিসে আসতেন শান্তিপ্রসাদ, জেরায় স্বীকার প্রদীপের

শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডের যাবতীয় প্রিন্ট তৈরি হতো প্রসন্নের নিউটাউনের অফিসেই । মিটিং চলাকালীন ভিতরে কারও প্রবেশ অধিকার সেইভাবে ছিল না । জেরায় এমনটাই জানতে পেরেছেন সিবিআই আধিকারিকরা । এসপি সিনহা, প্রদীপ সিং এবং প্রসন্ন রায়কে পৃথক পৃথকভাবে জেরা করছে সিবিআই (SSC Recruitment Scam) ।

4. India beat Pakistan বিশ্বকাপের বদলা, শেষ ছক্কায় পাক বধ পান্ডিয়ার

কুড়ি বিশের বিশ্বকাপে হারের বদলা নিল ভারত। এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারাল রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং (India beat Pakistan)। সৌজন্যে হার্দিক পান্ডিয়া (Pandya powers India to last over win against Pakistan) ।

5. Hardik Pandya ধোনির ছায়া নন, ছক্কায় ম্যাচ ফিনিশ করে নয়া এমএস হার্দিক

বদলে গিয়েছেন হার্দিক । ফের একবার মাঠেই প্রমাণ দিলেন এই ভারতীয় ব্যাটার । গত টি20 বিশ্বকাপে ম্যাচ ফিনিশ করে ভারতকে বড় স্কোরে পৌঁছে দিতে পারেননি তিনি । দুবাইয়ে লজ্জার হারের পিছনে সেটাও ছিল বড় কারণ । ঠিক 308 দিন পরে সেই গ্লানি নিজেই মোচন করলেন পান্ডিয়া ।

6 West Bengal Weather Update বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ, শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গ

শনিবার থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে ৷ আগামী 5 দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ পূর্বাভাস হাওয়া অফিস সূত্রে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Market Price in Kolkata বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

8. UP Road Accident উত্তরপ্রদেশে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আশঙ্কাজনক 7

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি 7 জন (Collision Between Bus and Truck in Sonbhadra) ৷ এছাড়াও, আরও 17 জন যাত্রী আহত হয়েছেন ৷ রবিবার রাতে বারাণসী অম্বিকাপুর রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে (UP Road Accident) ৷

9. liver Regeneration লিভারের ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা নেয় ইমিউন কোষ, গবেষণায় সামনে এল নয়া তথ্য

ইমিউন কোষগুলি লিভার কোষের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । মেডইউনি ভিয়েনার একদল গবেষকের এক গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে (New role of immune cells in liver regeneration) ।

10. Nabanna on Panchayat Election জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন

নবান্নের নির্দেশেই এই মুহূর্তে বিভিন্ন জেলায় আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ চলছে (Nabanna on Panchayat Election) । এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে 12 সেপ্টেম্বরের মধ্যে । এর পর হবে পর্যালোচনার কাজ ৷ তাই মনে করা হচ্ছে ডিসেম্বরে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে না (WB Panchayat Election) ৷