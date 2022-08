1. Hardik Pandya উশৃঙ্খল থেকে সংযমী, বদলে যাওয়া হার্দিকের উত্থান ফিনিক্সের মতোই

2019 সালে কফি উইথ করণ থেকে এয়ারপোর্টে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়া, বরাবর বিতর্কে জড়িয়েছেন পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ছোট ভাই (Hardik Pandya) ৷ তারপর থেকেই যেন ‘পাপস্খলন’ করে চলেছেন তিনি ৷ রবিবার আরব তীরে সেই দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিককে দেখল তামাম দুনিয়া (Pandya emergence like Phoenix) ।

2. India beat Pakistan বিশ্বকাপের বদলা, শেষ ছক্কায় পাক বধ পান্ডিয়ার

কুড়ি বিশের বিশ্বকাপে হারের বদলা নিল ভারত। এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে পাঁচ উইকেটে হারাল রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোং (India beat Pakistan)। সৌজন্যে হার্দিক পান্ডিয়া (Pandya powers India to last over win against Pakistan) ।

3. West Bengal Weather Update বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ, শুষ্ক থাকবে দক্ষিনবঙ্গ

শনিবার থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে ৷ আগামী 5 দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ পূর্বাভাস হাওয়া অফিস সূত্রে (West Bengal Weather Update) ৷

4. Market Price in Kolkata বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

5. TMCP Foundation Day সমাবেশের আগের দিন সভামঞ্চ পরিদর্শন অভিষেকের

প্রত্যেক বছর 28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে (TMCP Foundation Day) সমাবেশ হয় মেয়ো রোডে। প্রধান বক্তা হিসেবে থাকেন অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। তবে গত 14 অগস্ট প্রাক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বেহালায় গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন এবছর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে 29 অগস্ট ।

6. UP Road Accident উত্তরপ্রদেশে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আশঙ্কাজনক 7

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রে বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি 7 জন (Collision Between Bus and Truck in Sonbhadra) ৷ এছাড়াও, আরও 17 জন যাত্রী আহত হয়েছেন ৷ রবিবার রাতে বারাণসী অম্বিকাপুর রোডে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে (UP Road Accident) ৷

7. Nabanna on Panchayat Election জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন

নবান্নের নির্দেশেই এই মুহূর্তে বিভিন্ন জেলায় আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ চলছে (Nabanna on Panchayat Election) । এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে 12 সেপ্টেম্বরের মধ্যে । এর পর হবে পর্যালোচনার কাজ ৷ তাই মনে করা হচ্ছে ডিসেম্বরে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে না (WB Panchayat Election) ৷

8. Srijit Praises Chanchal কারাগার দেখে দরাজ সার্টিফিকেট, সৃজিতের মূল্যায়ণে কৃতজ্ঞ চঞ্চল

চঞ্চল চৌধুরীর (Chanchal Chowdhury) চোখ দু'টি অভিনয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংরক্ষণ করা উচিত ৷ কারাগার দেখে ওপার বাংলার অভিনেতাকে এই ভাষাতেই দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক (Srijit Mukherjee praises Chanchal Chowdhury after Watching Karagar) ৷

9. ATK MB beats EEB মশাল নিভিয়ে যুবভারতীতে মরশুমের প্রথম ডার্বির রং সবুজ মেরুন

মশাল নিভিয়ে আড়াই বছর পর কলকাতায় বড় ম্যাচের রং সবুজ মেরুন ৷ সুমিত পাসির আত্মঘাতী গোলে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করল এটিকে মোহনবাগান (ATK MB beats Emami East Bengal by Sumit Passi own goal)৷

10. Mamata Banerjee অনুব্রতহীন বীরভূমে সেপ্টেম্বরেই সফরের সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির পর সম্ভবত সেপ্টেম্বরেই বীরভূম সফরে আসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee may visits Birbhum in September) ৷ যদিও মুখ্যমন্ত্রীর (CM Mamata Banerjee) সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷