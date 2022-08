1.ATK MB beats EEB মশাল নিভিয়ে যুবভারতীতে মরশুমের প্রথম ডার্বির রং সবুজ মেরুন

2019 20 মরশুম থেকে চলে আসা ডার্বির ফলাফলের কোনও পরিবর্তন হল না চলতি মরশুমের প্রথম ডার্বিতেও ৷ মশাল নিভিয়ে আড়াই বছর পর কলকাতায় বড় ম্যাচের রং সবুজ মেরুন ৷ সুমিত পাসির আত্মঘাতী গোলে যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করল এটিকে মোহনবাগান (ATK MB beats Emami East Bengal by Sumit Passi own goal)৷

2.IND vs PAK মেগা ম্যাচে টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত রোহিতের

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিল ভারত (India win the toss and elect to bowl first) ৷ ঋষভ পন্তকে পিছনে ফেলে স্নায়ুর ম্যাচে অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিককে একাদশে রাখল ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ৷

3.Afghan Cinema Halls আফগানিস্তানে খুলছে সিনেমা হল, রুপোলি পর্দায় নিষিদ্ধ অভিনেত্রীরা

প্রায় একবছর বন্ধ থাকার পর আফগানিস্তানে (Afghanistan) সিনেমা হলগুলি খুলতে চলেছে ৷ তবে, আফগান প্রেক্ষাগৃহের (Afghan Cinema Halls) দরজা সাধারণের জন্য খোলা হলেও অভিনেত্রীদের অভিনয়ের সুযোগ থাকছে না বললেই চলে ৷

4.Nabanna on Panchayat Election জানুয়ারি,ফেব্রুয়ারিতে পঞ্চায়েত ভোটের সম্ভাবনা, প্রস্তুতি নিচ্ছে নবান্ন

নবান্নের নির্দেশেই এই মুহূর্তে বিভিন্ন জেলায় আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ চলছে (Nabanna on Panchayat Election) । এই কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে 12 সেপ্টেম্বরের মধ্যে । এর পর হবে পর্যালোচনার কাজ ৷ তাই মনে করা হচ্ছে ডিসেম্বরে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হবে না (WB Panchayat Election) ৷

5.General Consent for CBI সিবিআইকে ঠেকাতে সাধারণ সহমত প্রত্যাহারের পথে নীতীশরা'

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (Central Bureau of Investigation) অর্থাৎ সিবিআই (CBI)কে ঠেকাতে কোমর বাঁধছে বিহারের (Bihar) মহাগঠবন্ধন (Mahagathbandhan) সরকার ৷ প্রত্য়াহার করা হতে পারে সিবিআই-কে দেওয়া সাধারণ সহমত (General Consent for CBI) ৷

6.TMC Poster Controversy অভিষেকের ছবি দেওয়া নতুন তৃণমূলের ব্যানার এ বার হাওড়ায়

নতুন তৃণমূলের ব্যানার এ বার হাওড়ায় (Howrah New TMC Poster) ৷ বালি বিধানসভা কেন্দ্রে এ দিন সকালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া নতুন তৃণমূলের ব্যানার দেখা যায় (New TMC Poster in Bali Assembly of Howrah) ৷ যে ব্যানারকে কেন্দ্র করে ফের একবার তুঙ্গে তৃণমূলের প্রবীণ বনাম নবীনের দ্বন্দ্ব ৷

7.Tarapith Hotel Fare কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্ত সমাগম কম তারাপীঠে, হোটেল ভাড়ার ভুয়ো খবরকে দায়ী করল মালিকপক্ষ

তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যায় ভিড় না হওয়ায় সংবাদ মাধ্যমের একাংশকে দায়ী করল হোটেল মালিক অ্যাসোসিয়েশন ৷ অভিযোগ ভাড়া নিয়ে ভুল খবর প্রচারের কারণেই নাকি, এই পরিস্থিতি (Hotel Owners Blame Media) ৷ যদিও, তারাপীঠে পুজো দিতে যাওয়া পুণ্যার্থীদের দাবি, প্রায় সব হোটেলেই প্রায় 4 গুণ ভাড়া চাওয়া হচ্ছে ৷

8.Renu Khatun জামিনে মুক্ত স্বামী শেখ শরিফুল, প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কায় ভুগছেন কেতুগ্রামের রেণু

কেতুগ্রামের রেণু খাতুনের (Renu Khatun) কব্জি কেটে নেওয়ার ঘটনায় জামিন পেয়েছেন অভিযুক্ত শেখ শরিফুল ৷ তাই ফের একবার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করছেন রেণু (Renu Khatun of Ketugram fears for Life) ৷ অভিযুক্ত স্বামীকে জেলে রেখে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর আবেদন জানিয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখছেন তিনি ৷

9.Super Sunday এই প্রথমবার সুপার সানডেতে ইস্ট মোহন, ভারত পাক

এই প্রথম একই রবিবার সন্ধেয় একদিকে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান (Kolkata Derby) আর অন্যদিকে ভারত বনাম পাকিস্তান (India vs Pakistan) ৷ এমন ঘটনা কি সত্যিই আগে ঘটেনি ৷ ইতিহাস ঘেঁটে প্রখ্যাত ক্রীড়া পরিসংখ্যানবিদ হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (Hariprasad Chattopadhyay) জানালেন, না, এমন দিন এর আগে আসেনি।

10.Sunday Football Derby ফিরল ডার্বি, সমর্থকদের ভিড়ে রঙিন বিধাননগরের রাস্তা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ৷ ফের মাঠে মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান (Mohun Bagan) ও ইস্টবেঙ্গল (East Bengal Club) ৷ রবিবার হাইভোল্টেজ ডার্বির (Sunday Football Derby) আসর বসে বিধাননগরের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) ৷