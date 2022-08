1. Super Sunday এই প্রথমবার সুপার সানডেতে ইস্ট মোহন, ভারত পাক

এই প্রথম একই রবিবার সন্ধেয় একদিকে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান (Kolkata Derby) আর অন্যদিকে ভারত বনাম পাকিস্তান (India vs Pakistan) ৷

2. Congress Presidential Election কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন 17 অক্টোবর, গণনা 19 তারিখ

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন (Congress Presidential Election) হতে চলেছে আগামী 17 অক্টোবর ৷ ভোটগণনা হবে আগামী 19 অক্টোবর ৷ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (Congress working committee meeting) এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷

3. Kolkata Derby শহরের সব পথ মিশছে যুবভারতীতে, বড় ম্যাচ নিয়ে কী বলছেন নবি আলভিটোরা

জাঁদরেল কোনও নাম নেই, যাকে ঘিরে বল্গাহীন আবেগের স্রোতে ভেসে যেতে পারেন সমর্থকেরা ৷ তাতে কী, রবিবারের বিকেলে বাইপাসে সেই পরিচিত হাঁক ডাক, একে অপরকে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি তো ফিরল ৷ আড়াই বছর পর শহরে বড় ম্যাচ উৎসবের চেনা ছবি ফিরল (The familiar picture of derby returned to the city) ৷

4. Nisith Pramanik কোচবিহারের ভারত অন্তর্ভুক্তির দিনই বাংলা ভাগকে ঘুরপথে সমর্থন নিশীথের

1949 সালের 28 অগস্ট কোচবিহার রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে ফের একবার বাংলা ভাগে সমর্থনের সুর শোনা গেল কোচবিহারের সাংসদ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের (Nisith Pramanik) গলায় ৷

5. Calcutta HC কলকাতা হাইকোর্টে 9 অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করল কেন্দ্র

কলকাতা হাইকোর্টে 9 জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করা হল (Judges Recruitment in Calcutta HC) ৷ 2 বছরের জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে (Nine Additional Judges Recruited in Calcutta HC) ৷

6. Princess Diana ব্রিটিশ রাজ পরিবারের গাড়ির থেকেও এই বাহন বেশি প্রিয় ছিল ডায়নার

7 লক্ষ 37 হাজার পাউন্ডে (ভারতীয় মুদ্রায় 6 কোটি 92 লক্ষ টাকা) বিক্রি হল যুবরানি ডায়নার (Princess Diana) ব্যবহৃত একটি গাড়ি ৷ মধ্য ইংল্য়ান্ডের (Central England) ওয়ারিকশায়ারে (Warwickshire) আয়োজিত একটি নিলামে গাড়িটি বিক্রি করা হয় ৷

7. Noida Twin Towers ধুলোয় মিশেছে নয়ডার টুইন টাওয়ার, নেপথ্যে রয়েছে হার না মানা কিছু প্রবীণের আইনি লড়াই

পরিকল্পনা মতোই রবিবার দুপুর 2টো 30 মিনিটে বিপুল বিস্ফোরণের অভিঘাতে গুঁড়িয়ে গিয়েছে নয়ডার টুইন টাওয়ার (Noida twin towers demolished) ৷

8. Srikanta Mahata জুন, নুসরতরা লুটে পুটে খাচ্ছে, বিস্ফোরক মন্তব্যের জেরে মন্ত্রীকে শোকজ তৃণমূলের

দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে মন্ত্রীকে (Srikanta Mahata) শোকজ করল তৃণমূল ৷ শুক্রবার শালবনির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো এক ঘরোয়া বৈঠকে নিজের কর্মীর সঙ্গে আলোচনার সময় দলের নেতা মন্ত্রীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন (Minister explosive comments) ৷ আর তাতেই রুষ্ট হয়েছে শাসক দল ।

9. Bainchigram Durga Puja বৈঁচির বিএল স্কুলে জৌলুস বিহীন 186 বছরের দুর্গাপুজো

বৈঁচি গ্রামে জমিদার আমলের ভগ্নপ্রায় দুর্গাদালানে নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী আরাধনা হয়ে আসছে আজও। অর্থের অভাবে প্রায় জৌলুস হীন এই পুজো ৷ তাও স্কুলে দুর্গাপুজো ও জগদ্বাত্রী পুজো দেখতে ভিড় করেন এলাকাবাসী (Durga Puja in Hooghly)৷ পুজোর প্রাণ ফিরে পেতে সরকারি সাহায্যের আবেদন গ্রামবাসীদের।

10. BSF Jawan Arrested স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ, বসিরহাটে গ্রেফতার বিএসএফ জওয়ান

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার বিএসএফ জওয়ান (Police Arrests BSF Jawan for Alleged Murder of Wife) ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷