1.Congress Presidential Election কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন 17 অক্টোবর, গণনা 19 তারিখ

কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন (Congress Presidential Election) হতে চলেছে আগামী 17 অক্টোবর ৷ ভোটগণনা হবে আগামী 19 অক্টোবর ৷ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (Congress working committee meeting) এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷

2.Calcutta HC কলকাতা হাইকোর্টে 9 অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করল কেন্দ্র

কলকাতা হাইকোর্টে 9 জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ করা হল (Judges Recruitment in Calcutta HC) ৷ 2 বছরের জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে (Nine Additional Judges Recruited in Calcutta HC) ৷

3.Srikanta Mahata জুন, নুসরতরা লুটে পুটে খাচ্ছে, বিস্ফোরক মন্তব্যের জেরে মন্ত্রীকে শোকজ তৃণমূলের

দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে মন্ত্রীকে (Srikanta Mahata) শোকজ করল তৃণমূল ৷ শুক্রবার শালবনির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো এক ঘরোয়া বৈঠকে নিজের কর্মীর সঙ্গে আলোচনার সময় দলের নেতা মন্ত্রীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন (Minister explosive comments) ৷ আর তাতেই রুষ্ট হয়েছে শাসক দল ।

4.Noida Twin Towers Demolished মুহূর্তে স্মৃতি, মাত্র 9 সেকেন্ডেই গুঁড়িয়ে গেল নয়ডার টুইন টাওয়ার

পরিকল্পনা মতোই রবিবার দুপুর 2টো 30 মিনিটে বিপুল বিস্ফোরণের অভিঘাতে গুঁড়িয়ে গেল নয়ডার টুইন টাওয়ার (Noida twin towers demolished) ৷

5.Rahul Slams PM Modi মোদির কথা আর কাজের মধ্যে কোনও মিল নেই, খাদি মন্তব্যে বিঁধলেন রাগা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা আর কাজের মধ্যে কোনও মিল নেই ৷ খাদি (Khadi For Nation) নিয়ে মন্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এই ভাষাতেই বিঁধলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Slams PM Modi)৷

6.Dilip Ghosh বাংলার জনতা দুটো ম্যাচেই চোখ রাখবে, ডার্বি ও এশিয়া কাপ প্রসঙ্গে দিলীপ

রবিবার একদিকে ডার্বিতে মুখোমুখি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল, অন্যদিকে এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান দ্বৈরথ ৷ সবমিলিয়ে সুপার সানডে আজ । পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ দুটো খেলাতেই চোখ রাখবে ৷

7.Udayan Guha ইডি, সিবিআই আমাকেও জেলে ঢোকাতে পারে, উদয়নের মন্তব্যে শোরগোল

আমার একটা পা বাইরে ৷ আর একটা পা জেলের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছি ৷ যেকোনও সময় ইডি (ED) বা সিবিআই (CBI) হয়তো আমাকেও গরু পাচারকারী (West Bengla Cattle Smuggling Case) বলে জেলে ঢুকিয়ে দেবে ৷ কোচবিহারের দিনহাটার (Dinhata) একটি অনুষ্ঠানে উদয়ন গুহর (Udayan Guha) করা এই মন্তব্য নিয়ে শুরু জল্পনা ৷

8.Live Robotic Surgery অস্ত্রোপচার করল রোবট, সরাসরি দেখলেন অস্থি বিশেষজ্ঞরা

লাইভ রোবটিক অস্ত্রোপচার দেখল দেশ ৷ ভারতে এই প্রথমবার (First Time Live Robotic Surgery Performed in India) ৷ ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন দেশের, এমনকী বিদেশের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞরা ৷ লাইভ রোবটিক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জয়েন্ট ইমপ্লান্ট করা হয় ৷

9.Husband of Wrestler Pooja Sihag Dies অতিরিক্ত মাদক সেবনের জের, মৃত্যু কমনওয়েলথে পদক জয়ী কুস্তিগীর পূজা সিহাগের স্বামীর

মাত্রাতিরিক্ত মাদক সেবনের জেরে মৃত্যু হল কুস্তিগীর পূজা সিহাগের স্বামী অজয় নন্দালের (Wrestler Pooja Sihag Husband Dies) ৷ এ বছর কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন কুস্তিগীর পূজা সিহাগ (CWG Bronze Medalist Pooja Sihag() ৷ শনিবার মাঝরাতে তাঁর স্বামীর দেহ পাওয়া যায় রহতকের একটি কলেজের সামনে ৷

10.Santiniketan handcrafts at Howrah হাওড়া স্টেশনেই এবার মুঠো ভর্তি শান্তিনিকেতন

মুঠো ভর্তি শান্তিনিকেতনের খোঁজ এ বার হাওড়া স্টেশনেই । শান্তিনিকেতনের হস্তশিল্প (Santiniketan handcrafts at Howrah) সংস্থা 'আমার কুটির সোসাইটি' তাদের শাখা খুলল হাওড়া স্টেশনের ওল্ড কমপ্লেক্স এলাকায় ৷