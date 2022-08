1 Pakistani Drone পঞ্জাবে সীমান্ত পেরিয়ে উড়ে এল পাক ড্রোন, গুলিবর্ষণে ফেরাল বিএসএফ

পঞ্জাবে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান (Indo Pak border) থেকে ভারতে উড়ে এল ড্রোন (Pakistani Drone)৷ ড্রোনটিকে নামিয়ে আনতে প্রায় 80 থেকে 90 রাউন্ড গুলি চালিয়েছে বিএসএফ (BSF)৷ এরপর ড্রোনটি ফের পাকিস্তানে ফিরে যায় ৷

2 Ford Escort of Princess Diana প্রিন্সেসের সফরসঙ্গী, নিলামে কোটিতে বিকোল ডায়নার ফোর্ড এসকর্ট

কালো গাড়ি, তাতে নীল স্ট্রাইপ ৷ প্রিন্সেস অফ ওয়েলস যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমন করেই তৈরি করেছিল ফোর্ড ৷ শপিং, রেস্তোরাঁয় প্রায়ই তাঁকে এই গাড়িটিতে দেখা যেত ৷ সামনেই ডায়নার মৃত্যুদিন ৷ তার আগে গাড়িটি নিলাম হল (Ford Escort of Princess Diana) ৷

3 Accident in Khidderpore প্রাইভেট গাড়ির উপর উলটে গেল লরি, মৃত তৃণমূল কাউন্সিলরের ছেলে

কাটাপুকুরে দুর্ঘটনা ৷ প্রাইভেট গাড়ির উপর উলটে গেল মালবোঝাই লরি (Councilor son died by accident) ৷ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 79 ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রাম পেয়ারে রামের ছেলে রাম কিংকর (38) ৷

4 Market Price in Kolkata বৃষ্টিতে সবজি মাছ মাংসের দামে হেরফের, বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন দামের খুঁটিনাটি

সবজি, মাছ ও মাংসের দাম দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) । রইল বাজারদরের সব খবর ।

5 West Bengal Weather Update দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে গরম, উত্তরে বৃষ্টি

বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টিই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের কপালে ৷ তবে উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি ৷ যদিও বর্ষা বিদায়ের ঘণ্টা বাজল বলে (West Bengal Weather Update) ৷

6 Muhammad Ali Park জলাধার নির্মাণ হলেই স্পষ্ট হবে ছবি, পুরনো মাঠেই ফিরতে পারে মণ্ডপ

মহম্মদ আলি পার্কের জলাধার বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে । চার বছর আগে একাংশ ভেঙে পড়ায় সেই তখন থেকেই মাঠে পুজো বন্ধ । সেই নিয়ে পুজোর ভবিষ্যৎ কী হবে, তা স্পষ্ট করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Muhammad Ali Park) ৷

7 PMO at Khadi Utsav খাদিই আত্মনির্ভর ভারতের ভিত্তি, আমেদাবাদের উৎসবে যোগ দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী

শনিবার স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আমেদাবাদে (Ahmedabad) খাদি উৎসবে একসঙ্গে চরকা কাটলেন 7 হাজার 500 জন মহিলা ৷ আমেদাবাদে সবরমতী নদীকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই খাদি উৎসব ৷ যা আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের (Azadi Ka Amrit Mahotsav) অংশবিশেষ ৷

8 Down and Dusted মাত্র 9 সেকেন্ডেই গুঁড়িয়ে যাবে নয়ডার টুইন টাওয়ার, কাউন্টডাউন শুরু

অবৈধ নির্মাণের কারণে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আগামিকাল গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে অ্যাপেক্স (Apex) এবং সেয়ানে (Ceyane) ৷ সূত্রের খবর, 100 মিটার উঁচু এই টুইন টাওয়ার 9 সেকেন্ডের মধ্যেই মিশে যাবে মাটির সঙ্গে, সেইসঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে বহু মানুষের স্বপ্নও ৷

9 Alia Bhatt on Hollywood debut কীভাবে এল সুযোগ, হলিউড অভিষেক নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়া

বলিউডের পাশাপাশি আলিয়া ভাট অভিষেক করে ফেলেছেন হলিউডেও ৷ হার্ট অব স্টোন ছবিতে কাজের সুযোগ কীভাবে এল তাঁর কাছে এবার নিজেই এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন আলিয়া (Alia Bhatt on Hollywood debut)৷

10 IND vs PAK পিচ দেখে একাদশ বাছাই, নিজেদের খেলায় ফোকাস করছে রোহিতব্রিগেড

রবিবাসরীয় দুবাইয়ে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ফের পাকিস্তানের সামনে ভারত (India will take on Pakistan in Asia Cup tomorrow) ৷ খেতাব ধরে রাখার অভিযানের শুরুতে পাক হার্ডলস পেরোতে তৈরি তারা, প্রাক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রোহিত শর্মা (Rohit Sharma) ৷