বিহারের গ্রামীণ পূর্ত বিভাগের (Rural Works Department) কিষাণগঞ্জ শাখায় (Kishanganj Division) কর্মরত সঞ্জয় কুমার রাইয়ের (Sanjay Kumar Rai) বাড়ি থেকে উদ্ধার হল নগদ 1 কোটি টাকা (Bihar Cash Recovery) ৷

2. SSC Recruitment Scam এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির কালো টাকা সাদা করতেই রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগ প্রসন্নর, দাবি সিবিআইয়ের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) দু’জন মিডলম্যানকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ তাঁদের মধ্যে একজন প্রসন্ন রায় ৷ তিনি আবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) ভাগ্নির জামাই ৷

3. Jharkhand MLAs সরকার বাঁচাতে বিধায়কদের অজানা গন্তব্যে পাঠালেন হেমন্ত

নিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের (Jharkhand CM Hemant Soren) বাড়িতে বৈঠকে বসেন শাসকজোটের বিধায়করা ৷ সেই বৈঠক শেষে এদিন তিনটি বাসে করে জোটের বিধায়কদের নিয়ে যাওয়া হয় অজানা গন্তব্যে (buses carrying Jharkhand MLAs seen leaving CM residence) ৷

4. Bimal Gurung পাহাড়ের ভোটে ভরাডুবির পর বিজেপির সঙ্গে জোট করতেই কি দিল্লির পথে বিমল গুরুং

দার্জিলিং পৌরসভা (Darjeeling Municipality Election) ও জিটিএ-র নির্বাচনে (GTA Election) ভরাডুবি হয়েছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (Gorkha Janmukti Morcha) ৷

5. Virat Kohli একমাস ব্যাট ছুঁইনি, মহারণের প্রাক্কালে সাময়িক বিরতির কারণ দর্শালেন বিরাট

এশিয়া কাপে ভারত পাকিস্তান (India vs Pakistan) মহারণের আগে বাইশ গজ থেকে সাময়িক বিরতির কারণ জানালেন খোদ বিরাট ৷ একমাস ছুঁয়েও দেখেননি ব্যাট (Virat Kohli admits that he did not touch his bat for a month) ৷

6. Bhaichung Bhutia on FIFA ভারতীয় ফুটবলে বদলের সময় এসেছে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর বার্তা বাইচুংয়ের

ভারতীয় ফুটবলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের (FIFA Decision to Lift Ban on AIFF) সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন ফুটবলার তথা অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া (Bhaichung Bhutia) ৷ আর ফিফার এই সিদ্ধান্তকে ভারতীয় ফুটবলের জয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি (Bhaichung Bhutia on FIFA) ৷

7. Ration Policy of Food Department বড় সিদ্ধান্ত, রেশন দোকানেই মিলবে ব্যাংকিং পরিষেবা, রান্নার গ্যাস

রেশন দোকানে এখন থেকে পাওয়া যাবে মুদিখানার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ৷ পাশাপাশি, 5 লিটারের এলপিজি সিলিন্ডার থেকে শুরু করে ব্যাংকিং পরিষেবাও মিলবে (Banking Service will Available in Ration Shops) ৷ খাদ্য দফতরের (Ration Policy of Food Department) তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷

8. Suvendu Adhikari আমি ছিলাম বলেই হেরো বিধায়ক মন্ত্রী হয়েছিল, চন্দ্রিমাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নাম না করে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে (Chandrima Bhattacharya) তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ তিনি বলেন, আমি ছিলাম বলেই হেরো বিধায়ক মন্ত্রী হয়েছিল ৷

9. Firearms Recovery পাণ্ডবেশ্বর থানার বড় সাফল্য, কার্বাইন, একে 47 রাইফেল সহ গ্রেফতার 1

কার্বাইন (Carbine Rifle), একে 47 (AK 47 Rifle) সহ বেশ কিছু উন্নতমানের আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হল (Firearms Recovery) ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের (Paschim Bardhaman) পাণ্ডবেশ্বর থানা (Pandaveswar Police Station) এলাকায় ৷

10. Businessman Murder Case দত্তক নেওয়া সন্তানের চক্রান্তেই খুন ব্যবসায়ী, হাওড়ায় গ্রেফতার 2

শুক্রবার রাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হন হাওড়ার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী তৈয়ব আলি (Howrah Businessman Murder case) ৷