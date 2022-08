1. Vande Bharat ট্রায়ালেই বাজিমাত বন্দে ভারতের, 180 কিলোমিটার গতিতে ছুটল এক্সপ্রেস

বন্দে ভারত ট্রেনের প্রাথমিক পরীক্ষা হল শুক্রবার ৷ এর ফলাফল নিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (Vande Bharat Trial Run) ৷

2. Neeraj Chopra চোট সারিয়েই ইতিহাস নীরজের, বর্শায় ডায়মন্ড লিগের প্রথম সোনা গাঁথলেন চোপড়া

ফের ইতিহাস গড়লেন নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra scripts another history) ৷ লুসেন ডায়মন্ড লিগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সোনা জিতলেন তিনি (Neeraj Chopra wins Lausanne Diamond League title) ৷

3. Gangrape in Bagda যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই বিএসএফ জওয়ান

যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ দুই বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে (Gangrape in Bagda) ৷ তারপরেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Two BSF personnel arrested) ।

4. Market Price in Kolkata সবজি থেকে মাছ, ডিম থেকে মাংস, জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

5. Cremation on Varanasi Street ডুবেছে মণিকর্নিকা, হরিশচন্দ্র, বারাণসীতে মৃতদেহ সৎকার রাস্তায়

বন্যা বিধ্বস্ত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী ৷ জলের তলায় বহু এলাকা, এমনকী মৃতদেহ সৎকারের ঘাটগুলিও ৷ তাই রাস্তায় উঠে এসে শবদেহ দাহ করার প্রক্রিয়া (PM Narendra Modi Parliamentary constituency Varanasi flood) ৷

6. West Bengal Weather Update উইকেন্ডে হালকা বৃষ্টি, অস্বস্তিকর গরম বাড়বে বঙ্গে

অগস্ট মাসের শেষ ৷ হাওয়া অফিস জানিয়েছে, এবার বৃষ্টি কমবে (West Bengal Weather) ৷

7. FIFA Lifts Ban on AIFF এআইএফএফের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ফিফা

ভারতীয় ফুটবল ফেডারশেনের উপর নির্বাসন তুলে নিল বিশ্ব ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কারণে গত 16 অগস্ট এআইএফএফ-কে নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা (FIFA Lifts Ban on AIFF) ৷

8. WB Govt New Decision পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি রুখতে নীতিগত সিদ্ধান্ত রাজ্যের, তিন বছরের বেশি এক দফতরে থাকলেই বদলি

দুর্নীতির কোনও শিকড় থেকে থাকলে তা যাতে গোড়া থেকে উপরে ফেলা যায় তার জন্য নয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন (corruption in Panchayat level) ৷ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে যেসব কর্মী একই অফিসে তিন বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে বদলি করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (WB Govt New Decision) ৷

9. Kaushiki Amavasya Arati কৌশিকী অমাবস্যায় তারা মায়ের সন্ধ্যারতি

আজ কৌশিকী অমাবস্যা(Kaushiki Amavasya Arati)৷ তারাপীঠে উপচে পড়ছে ভক্তদের ভিড় ৷ দিনে তিনবার তারা মায়ের বিশেষ আরতি করা হয়(Sandhya Arati of Tara Maa in Kaushiki Amavasya At Tarapith)৷ সন্ধ্যা আরতি, নিশি আরতি ও কাল সকালে হবে মঙ্গল আরতি ।

10. ED Interrogates Partha জেলে গিয়ে পার্থকে জেরা ইডির, শান্ত মেজাজেই সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তৃণমূল বিধায়ক

নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Partha Chatterjee) গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ এখন তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ শুক্রবার তাঁকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে (Presidency Correctional Home) যান গোয়েন্দারা ৷ সূত্রের খবর, ইডিকে শান্ত মেজাজেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷