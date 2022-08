1. Narendra Modi ফের বিশ্বসেরা মোদি, পিছনে ফেললেন বাইডেন, ট্রুডোদের

ফের বিশ্বের সেরা রাষ্ট্রেনেতা নির্বাচিত হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ মর্নিং কনসাল্ট (Morning Consult) নামে একটি সংস্থার করা সমীক্ষায় শীর্ষ স্থান দখল করেছেন তিনি ৷

2. Madrasah Service Commission মাদ্রাসায় নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, উত্তরপত্র ও পেনের ফরেন্সিক পরীক্ষার নির্দেশ হাইকোর্টের

17 জানুয়ারি 2021 মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের (Madrasah Service Commission) পরীক্ষা হয় । পরীক্ষার্থী আব্দুল হামিদের অভিযোগ, তাঁর উত্তরপত্রে কারচুপি করে ভুল উত্তরে গোল দাগ দেওয়া হয়েছে ৷ এই নিয়ে মামলার শুনানিতে উত্তরপত্র ও পেনের ফরেন্সিক পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Avijit Ganguly) ৷

3. Siege Campaign of CPIM in Siliguri সিপিআইএমের শিলিগুড়ি পৌরনিগম ঘেরাও অভিযান, পুলিশের সঙ্গে ধুন্ধুমার

সিপিআইএম এর শিলিগুড়ি পৌরনিগম অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার (Siege Campaign of CPIM in Siliguri) ৷ পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পৌরনিগমের (Siliguri Municipality Corporation) ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা সিপিআইএম নেতাকর্মীদের ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ায় সিপিআইএম নেতা ও কর্মীরা ৷

4. Justice Abhijit Ganguly ক্রমশ বাড়ছে তরজা, ফের এজলাসে বসেই অরুণাভ ঘোষের সমালোচনায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly) এদিন বলেন, "4 বছরে অন্তত 95টি জাজমেন্ট দিয়েছি । দেড় বছর করোনার জন্য কোনও জাজমেন্ট নেই । যে বলছে আমার কোনও জাজমেন্ট নেই, সে নিজে আমার জাজমেন্ট দেখিয়ে নির্দেশ নিয়ে গিয়েছে (Justice Abhijit Ganguly slams Arunava Ghosh) ।"

5. Sonali Phogat Death ড্রাগ ওভারডোজেই মৃত্যু হয়েছে সোনালির, সামনে এল প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট

তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ড্রাগ নেওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে সোনালির (Sonali Phogat) ৷ একই সঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে জানা গিয়েছে, ওই মাদক তাঁকে জোর করে পান করানো হয়েছিল ৷

6. Bengali Criminal Arrested in Kerala তৃণমূল নেতা সহ বঙ্গে 3 খুনে জড়িত কুখ্যাত দুষ্কৃতী ধরা পড়ল কেরালায়

তৃণমূল নেতা সহ পশ্চিমবঙ্গে 3টি খুনের সঙ্গে জড়িত কুখ্যাত দুষ্কৃতী ধরা পড়ল কেরালার কোঝিকোড়েতে (Bengali Criminal Arrested in Kerala)৷ তাকে বাংলার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷

7. Kolkata CP on Rave Party খুফিয়া রেভ পার্টির খবর রাখতে হবে, গোয়েন্দাদের নির্দেশ বিনীত গোয়েলের

শহরের রেভ পার্টিগুলিতে নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ (Surveillance on Rave parties) দিলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল (Vineet Kumar Goyal) ৷ সম্প্রতি ট্যাংরায় পোস্ট অফিস থেকে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিতে বলেছেন তিনি ৷ যেখানে শহরে আয়োজিত রেভ পার্টিগুলিতে (Rave Parties) নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে ৷

8. Amit Malviya Tweet মমতার হাতে হিংসার রক্ত লেগে, টুইট তোপ বিজেপি নেতার

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ও তাঁর সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷ টুইটে (Amit Malviya Tweet) ভোট পরবর্তী হিংসা (Post Poll Violence) এবং দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মমতাকে নিশানা করেন তিনি ৷

9. Industry in Singur সিঙ্গুরে নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা, বিনিয়োগে আগ্রহী বেশকিছু সংস্থা

একদা শিল্পের বধ্যভূমি সিঙ্গুরেই (Industry in Singur) আবার নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিল ৷ ইতিমধ্যেই সেখানে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থা (Investments in Singur)৷

10. Mother Teresa তুমি মায়ের মতোই ভালো, জন্মদিনে ফিরে দেখা আলোর দিশারীকে

অটোমান সাম্রাজ্যের আলবেনিয়া রাজ্যের স্কপিয়ে শহরে 1910 সালের 26 অগস্ট মাদার টেরেজা জন্মগ্রহণ করেন ৷ 18 বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান ৷ 1928 সালে পাড়ি দেন ভারতে ৷ আয়ারল্যান্ডের হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশে আসেন খ্রিস্টধর্ম প্রচার অভিযানে । 112তম জন্মবার্ষিকীতে ফিরে দেখা মাদারকে ৷