1.Amit Malviya Tweet মমতার হাতে হিংসার রক্ত লেগে, টুইট তোপ বিজেপি নেতার

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ও তাঁর সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য (Amit Malviya) ৷ টুইটে (Amit Malviya Tweet) ভোট পরবর্তী হিংসা (Post Poll Violence) এবং দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মমতাকে নিশানা করেন তিনি ৷

2.Ghulam Nabi Azad দলীয় সিদ্ধান্তে আপত্তি, কংগ্রেস ছাড়লেন গুলাম নবি

দলের অন্তবর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা (Ghulam Nabi Azad resigns from all positions of Congress Party) ৷

3.Industry in Singur সিঙ্গুরে নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা, বিনিয়োগে আগ্রহী বেশকিছু সংস্থা

একদা শিল্পের বধ্যভূমি সিঙ্গুরেই (Industry in Singur) আবার নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিল ৷ ইতিমধ্যেই সেখানে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে বেশ কয়েকটি সংস্থা (Investments in Singur) ৷

4.Teesta Treaty হাসিনার আসন্ন ভারত সফরেও তিস্তা জট না কাটার ইঙ্গিত

সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে আসছেন (India Visit) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina) ৷ তাঁর সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ কিন্তু, তারপরও তিস্তা চুক্তি (Teesta Treaty) নিয়ে জট অব্যাহত থাকবে বলেই আশঙ্কা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷

5.CJI NV Ramana রামানার অবসর, ফিরে দেখা বর্ণময় কর্মজীবন

তিনি 'মানুষের বিচারপতি' নামেই পরিচিত ৷ আজ দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার শেষ দিন ৷ আজ তিনি অবসর নিচ্ছেন ৷ যাওয়ার আগে দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন ৷ রইল তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন ও রায় (CJI NV Ramana) ৷

6.Durand Cup Derby দুর্বলতা ঢেকে ডার্বিতে বাজিমাত করতে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন স্টিফেন, ফেরান্দো

ডুরান্ড কাপ ডার্বিতে (Durand Cup Derby) মুখোমুখি হওয়ার আগে দলের দুর্বলতাগুলি নিয়ে চিন্তিত ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং এটিকে মোহনবাগান (East Bengal vs ATK Mohun Bagan) ৷ দুই শিবিরই এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশা মতো পারফর্ম করতে পারেনি ৷ তাই দুর্বলতা ঢেকে ডুরান্ডে (Durand Cup 2022) মাঠে নামার পরিকল্পনা করছেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন এবং জুয়ান ফেরান্দো ৷

7.Netai Incident Accused 8 বছর পর জামিনে মুক্তি, নেতাই মামলায় অভিযুক্ত ফুল্লরাকে বরণ সুশান্তদের

আট বছর পর অবশেষে শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পেলেন নেতাই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ফুল্লরা মণ্ডল (Netai Incident Accused)৷ তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ফাঁসিয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকার (CPIM Leader Fullora Mondal)৷

8.IPS Rajeev Mishra কয়লাপাচার কাণ্ডে দিল্লিতে হাজিরা দিলেন রাজীব মিশ্র

কয়লাপাচার কাণ্ডে আজ দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে হাজিরা দিলেন আইপিএস রাজীব মিশ্র (Rajeev Mishra appears in Delhi ED Office) ৷

9.BWF World Championships সাত্বিক, চিরাগের হাত ধরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস ভারতের

ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে (World Badminton Championships) পুরুষদের ডাবলসে প্রথমবার পদক জয় নিশ্চিত করল ভারত ৷ এদিন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি (Satwiksairaj Rankireddy) এবং চিরাগ শেট্টি (Chirag Shetty) কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের 2 নম্বর জুটি জাপানের তাকুরো হোকি এবং য়ুগো কোবায়াশিকে হারিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ৷

10.Jalpaiguri Special Squad হাতির হানার মোকাবিলা করতে তৈরি হচ্ছে বিশেষ স্কোয়াড

হাতি তাড়াতে বিশেষ স্কোয়াড (Jalpaiguri Special Squad) ৷ হাতি করিডর চিহ্নিত করে এই স্কোয়াড তৈরি হবে ৷ পাশাপাশি গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, মহানন্দা অভয়ারণ্যের চারপাশে যে সমস্ত রির্সট বা সরকারি প্রকল্পের বাড়ি রয়েছে সমস্ত কিছুরই জিও ট্যাগিং করতে চলেছে বনবিভাগ।