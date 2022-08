1 India Votes Against Russia এই প্রথম, ইউক্রেন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট ভারতের

গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) ইউক্রেন নিয়ে যত ভোট হয়েছে তাতে ভোটদানে বিরত থেকেছে ভারত (India votes in favour of Zelenskyy addressing UNSC virtually)৷ তবে এই প্রথম রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিল দিল্লি (India Votes Against Russia)৷

2 Asaduddin Owaisi টি রাজা সিঙের গ্রেফতারির পর শুক্রবারে শান্তিপূর্ণ নমাজ পাঠের বার্তা ওয়েইসির

বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং (T Raja Singh) গ্রেফতার হওয়ার পর শুক্রবারের নমাজ পাঠের সময় যাতে আর তার রেশ না পড়ে সেই আর্জি জানালেন এআইএমআইএম প্রধান (AIMIM chief) আসাদুদ্দিন ওয়েইসি ৷ বিজেপি বিধায়কের গ্রেফতারিকে তাঁদের দাবি পূরণ হিসেবেই দেখছেন তিনি (AIMIM chief Asaduddin Owaisi appeals friday prayer) ৷

3 Teen Sells Cycle to see Taj Mahal তাজমহলের টানে সাইকেল বিক্রি করল কিশোর, তাও হল না তাজ দর্শন

তাজমহল দেখার স্বপ্নপূরণ করতে গিয়ে সাইকেল বিক্রি করে দিল এক কিশোর (UP Teen Sells Cycle to see Taj Mahal) ৷ তবে, তাতেও তাজমহল দর্শন হল না ৷ কানপুরের ওই কিশোর তার সাইকেল বিক্রি করে বন্ধুদের সঙ্গে আগরা গিয়েছিল ৷

4 Dilip Ghosh দুর্নীতি ইস্যুতে আবারও তৃণমূলকে বিঁধলেন দিলীপ

দুর্গা পুজোর অনুদান থেকে মানিক ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে জারি হওয়া লুক আউট নোটিশ-সহ একাধিক ইস্যুতে সরব হলেন বিজেপির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh on State Government)৷

5 Supreme Court CJI Ramana Live সুপ্রিম কোর্টে আজই শেষ দিন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার

দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে আজই অবসর এন ভি রামানার ৷ ইতিহাসে এই প্রথম সুপ্রিম কোর্ট থেকে সরাসরি সম্প্রচার ৷ দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায়...

6 CBI Raids Subiresh Flat অটো জেনারেট সই দিয়েই কীভাবে চাকরি হল, সিবিআইয়ের প্রশ্ন সুবীরেশকে

এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে অভিযান চালাল সিবিআই ৷ তদন্তকারী আধিকারিকেরা ফ্ল্যাট থেকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নথিও পেয়েছেন বলে খবর (Subiresh under CBI scanner) ৷

7 WB Lawyers Letter to Outgoing CJI গরুপাচার মামলা বাংলার বাইরে স্থানান্তরিত করা হোক, বিদায়ী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি আইনজীবীদের

গরুপাচার মামলায় এখন জেল হেফাজতে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর জামিন মঞ্জুর না হলে সিবিআইয়ের বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ (Cattle Smuggling Case CBI Judge threat letter) ৷ এ নিয়ে আতঙ্কিত রাজ্যের আইনজীবীরা ৷

8 TMC Party Office তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে রক্তের দাগ, তদন্ত শুরু পুলিশের

নির্মীয়মাণ তৃণমূল পার্টি অফিসে রক্তের দাগকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়াল বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের হেতিয়া বজাসোলে ৷ এ দিন সকালে স্থানীয়রা পার্টি অফিসের বাইরে রক্ত মাখা পায়ের ছাপ দেখতে পান (Blood Stain in TMC Party Office) ৷ পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

9 Biopic on Bhanu ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 102তম জন্মদিনে বড় খবর, আসছে যমালয়ে জীবন্ত ভানু

আজ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 102তম জন্মদিন । এই দিনেই ভানু অনুরাগীদের জন্য এল এক বড় খবর ৷ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বায়োপিক এবার বড় পর্দায় ( Biopic on Bhanu)। অভিনয়ে শ্বাশত ৷ তাঁর জীবন নিয়ে পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল বানাচ্ছেন যমালয়ে জীবন্ত ভানু (Bhanu Bandopadhyay Biopic Jomaloye Jibonto Bhanu)।

10 Novak Djokovic করোনার ভ্যাকসিন নেবেন না, ইউএস ওপেন থেকেও সরলেন জোকোভিচ

চলতি বছরে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন নোভাক জোকোভিচ । টুইট করে নিজেই সিদ্ধান্ত জানালেন (Novak Djokovic is out of US Open) ।