1. WB Lawyers Letter to Outgoing CJI গরুপাচার মামলা বাংলার বাইরে স্থানান্তরিত করা হোক, বিদায়ী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি আইনজীবীদের

গরুপাচার মামলায় এখন জেল হেফাজতে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর জামিন মঞ্জুর না হলে সিবিআইয়ের বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানোে হয়েছে বলে অভিযোগ (Cattle Smuggling Case CBI Judge threat letter) ৷

2. Mamata over Justice বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ, একপাক্ষিক নয়, মমতার মন্তব্যে জল্পনা

কলকাতা হাইকোর্টকে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং বা নব মহাকরণ ভবনের বেশ কয়েকটি তলা দিয়ে দিল রাজ্য সরকার ৷ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বিচার ব্যাবস্থার নানা দিক তুলে ধরলেন মমতা (Mamata over Justice) ৷

3. Market Price in Kolkata বাজার যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম

বাজার যাওয়ার আগে একনজরে দেখে নিন বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম (Market Price in Kolkata) ৷

4. West Bengal Weather Update বৃষ্টি কমবে, বাড়বে গরমের অস্বস্তি

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই কমবে । দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (IMD kolkata Weather Forecasts )।

5. Novak Djokovic করোনার ভ্যাকসিন নেবেন না, ইউএস ওপেন থেকেও সরলেন জোকোভিচ

চলতি বছরে আরও একটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন নোভাক জোকোভিচ । টুইট করে নিজেই সিদ্ধান্ত জানালেন (Novak Djokovic is out of US Open) ।

6. Bengal Coal Scam Case মা মারা গিয়েছেন, শেষকৃত্যে সামিল হতে প্যারোলে ছাড় অনুপ মাঝি ঘনিষ্ঠ গুরুপদকে

রাজ্যের কয়লাপাচার মামলায় অভিযুক্ত গুরুপদ মাঝি ৷ সে অনুপ মাঝির কাছের লোক ৷ এবছর মে মাসে ইডি তাকে গ্রেফতার করে ৷ এতদিন সে বিচারবিভাগীয় হেফাজতেই ছিল (WB Coal Scam accused Anup Majhi close aide Gurupada Majhi) ৷

7. Medical Council Election মেডিক্যাল কাউন্সিল নির্বাচন, প্রার্থী তালিকায় নেই নির্মল-শান্তনু

প্রকাশিত হল পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা (Medical Council Declare the Election Candidate List ) ৷ সেই তালিকা থেকে বাদ নির্মল মাঝি ও শান্তনু সেন ৷

8. Puja Rally Guideline 1 সেপ্টেম্বরের পুজো মিছিলের কথা মাথায় রেখে 17 দফা নির্দেশিকা নবান্নের

দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শোভাযাত্রা (Durga Puja Rally At Kolkata) হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ 1 সেপ্টেম্বরের এই শোভাযাত্রা নিয়ে 17 দফা নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন (Nabanna Durga Puja Rally Guideline) ।

9. Partha Chatterjee Salary মন্ত্রী থেকে সরাসরি সাধারণ বিধায়ক, পার্থর বেতন কমে হল 21870

নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ তার পর তাঁর মন্ত্রিত্ব গিয়েছে ৷ বিধানসভার সমস্ত কমিটি থেকেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে আর কোনও অতিরিক্ত ভাতা তিনি পাবেন না ৷ এখন থেকে তিনি প্রতিমাসে 21 হাজার 870 টাকা সাধারণ বিধায়ক হিসেবে বেতন পাবেন ।

10. Vijay Devarakonda খোলামেলা আড্ডায় বলিউডে পা রাখার অনুভূতি ভাগ করে নিলেন বিজয়

অ্য়াকশন প্যাকড এন্টারটেইনার লাইগার ছবির হাত ধরে বিজয় পা রাখলেন বলিউডে (Vijay Deverkonda Bollywood debut)৷ ছবি নিয়ে তাঁর সমস্ত অনুভূতি তিনি ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে ৷ জানালেন ঠিক কেমন ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা (exclusive interview with Vijay Devarakonda ) ৷