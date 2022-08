নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (Bengal Recruitment Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ তার পর তাঁর মন্ত্রিত্ব গিয়েছে ৷ বিধানসভার সমস্ত কমিটি থেকেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে ৷

2. Manik Bhattacharya মানিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল সিবিআই

খোঁজ মিলছে না তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক (TMC MLA) তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) প্রাক্তন চেয়ারম্যান মানিক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Manik Bhattacharya) ৷

3. Subiresh Under Scanner উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ফের সিবিআই হানা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যের বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে আবারও হানা দিল সিবিআই ৷ সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হতে আজই সস্ত্রীক কলকাতার এসেছেন উপাচার্য (North Bengal University VC Subiresh Bhattacharya)।

4. Triple Talaq তিন তালাক দেওয়ায় অভিযুক্ত স্বামী, পুলিশের দ্বারস্থ উত্তরপ্রদেশের তরুণী

সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) নির্দেশে আইন করে দেশে তিন তালাক (Triple Talaq) নিষিদ্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তার পরও উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷

5. BJP Rally To Mamata Residence আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত মিছিলের ঘোষণা বিজেপির মহিলা মোর্চার

নারকেলডাঙা কাণ্ড (Narkeldanga Incident)-সহ একাধিক ইস্যুতে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপির মহিলা মোর্চা (BJP Mahila Morcha) ৷ আগামিকাল শুক্রবার ওই কর্মসূচি শুরু হবে কলকাতার হাজরা মোড় থেকে ৷ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) বাড়ি পর্যন্ত ওই মিছিল যাবে বলে মহিলা মোর্চার তরফে জানানো হয়েছে ৷

6. Mamata Banerjee মিডিয়া ট্রায়ালের সুযোগ দেবেন না, প্রধান বিচারপতির সামনেই মন্তব্য মমতার

আজকাল অনেক ঘটনার মিডিয়া ট্রায়াল (Media Trial) হচ্ছে ৷ তাতে সত্যের অপলাপ ঘটছে ৷ এমনটা হতে দেবেন না ৷ বৃহস্পতিবার বিচারপতিদের এই অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷

7. Hemant Soren Wife ঝাড়খণ্ডের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্তপত্নী কল্পনা, বাড়ছে জল্পনা

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের (Jharkhand CM Hemant Soren) বিরুদ্ধে ওঠা অফিস অফ প্রফিটের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যপালকে তাঁর পদ খারিজের সুপারিশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India recommends cancellation of MLA post of CM Hemant Soren) ৷

8. Kolkata App Cab Problems 15 সেপ্টেম্বরের মধ্যে এগ্রিগেটর আইন চালুর দাবিতে সরব অ্যাপ ক্য়াব সংগঠনগুলি

বৃহস্পতিবার পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর (Bengal Transport Minister Snehasis Chakraborty) সঙ্গে দেখা করে কলকাতা ওলা উবর অ্যাপ ক্যাব অপারেটর অ্যান্ড ড্রাইভার ইউনিয়ন (Kolkata App Cab Union) ।

9. Sonali Phogat Death সোনালির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন, ময়নাতদন্ত রিপোর্টে চাঞ্চল্য

সোনালির শরীরে ছিল আঘাতের একাধিক চিহ্ন। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে উঠে এল এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য । পাশাপাশি এই ঘটনায় খুনের মামলা দায়ের করল পুলিশ (Police registered murder case )।

10. Kaushiki Amavasya in Tarapith রাত পোহালেই কৌশিকী অমাবস্যা, জমজমাট তারাপীঠ

কাল দুপুর থেকে শুরু হবে কৌশিক আমাবস্যা । বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে ওয়াচ টাওয়ার । ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরা হয়েছে তারাপীঠ চত্বর । এলাকায় মোতায়েন হয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী (Kaushiki Amavasya in Tarapith) ।