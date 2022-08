1.MLA Raja Singh ফের গ্রেফতার তেলাঙ্গানার বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিং

ফের গ্রেফতার করা হল তেলাঙ্গানার বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিংকে (BJP MLA Raja Singh arrested again) ৷ বৃহস্পতিবার বাড়িতে গিয়ে রাজা সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ পুরনো মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

2.Baichung Files Nomination মনোনয়ন দিলেন বাইচুং, ফেডারেশনের সভাপতি পদে মুখোমুখি স্ট্রাইকার ও গোলরক্ষক

এতদিন মনে হচ্ছিল প্রাক্তন গোলরক্ষক কল্যাণ চৌবে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হওয়া সময়ের অপেক্ষা । এখানেই শেষ মুহূর্তে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন বাঙালির প্রিয় পাহাড়ি বিছে (baichung will contest AIFF election)

3.Three Infiltrators Neutralized in Uri উরিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল সেনা ও পুলিশ, নিহত তিন জঙ্গি

বৃহস্পতিবার উরির (Uri) একটি সেনা পোস্টের কাছে তিন জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ৷ সেই চেষ্টা সেনাবাহিনী (Indian Army) ও বারামুলা জেলার পুলিশ রুখে দেয় ৷ নিহত হয় তিন জঙ্গি ৷ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ৷

4.Calcutta High Court মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ইউনিয়ন রুম দখল, তালা ভাঙার নির্দেশ হাইকোর্টের

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ইউনিয়ন রুম দখলের (WBBSE Union Room) অভিযোগে মামলা ৷ বিধাননগর পূর্ব থানাকে (Bidhannagar East Police Station) তালা ভাঙার নির্দেশ ৷ বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা (Justice Rajasekhar Mantha) ৷

5.Wonder Man in Telengana চোখ নেই, শুধু আত্মবিশ্বাসে ভর করে সাধারণের মধ্যে বিশেষ তেলেঙ্গানার চিন্তম

তাঁর নাম চিন্তম রাজা । বয়স 62 বছর । জন্মের অল্প দিনের মধ্যেই হারান দৃষ্টিশক্তি । কিন্তু কোনও প্রতিবন্ধকতার কাছেই হার মানেনি তিনি (Meet this Wonder Man of Telangana) ।

6.Golf Green Case গল্ফগ্রিন কাণ্ডে গ্রেফতার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার

গল্ফগ্রিনে (Golf Green Case) আজাদগড়ের যুবক দীপঙ্কর সাহাকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ ।

7.Manik Bhattacharjee মানিক ভট্টাচার্যর বিরুদ্ধে কি জারি হবে লুক আউট নোটিস, আইনি পরামর্শ নিতে হাইকোর্টে ইডি

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের (West Bengal Board of Primary Education) সভাপতি ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য ৷ তিনি আবার তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) বিধায়ক ৷ তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ মানিকের (Manik Bhattacharjee) বিরুদ্ধে কি জারি করা হবে লুক আউট নোটিস, আইনি পরামর্শ নিতে কলকাতা হাইকোর্টে হাজির ইডি ৷

8.CBI Raid in SSC Case শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত প্রদীপ সিংয়ের অফিসে সিবিআই তল্লাশি

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে লিংকম্যান অভিযোগে ধৃত (One More Arrested in SSC Recruitment Scam) প্রদীপ সিংয়ের (Pradip Singh) সল্টলেক জিডি ব্লকের অফিসে বৃহস্পতিবার তল্লাশি চালায় সিবিআই ।

9.Road Accident at Hazra More হাজরা মোড়ে বাসের চাকায় আটকে গেল স্কুটি, গুরুতর জখম চালক

বৃহস্পতিবার বেলায় কলকাতার হাজরা মোড়ে একটি দুর্ঘটনা ঘটে (Road Accident at Hazra More) ৷ সরকারি বাসের ধাক্কায় একটি স্কুটি অন্য একটি বেসরকারি বাসের চাকায় আটকে যায় ৷ গুরুতর জখম হয়ে চালক হাসপাতালে ভর্তি ৷

10.New Serial Jagaddhatri দুর্গাপুজোর আগেই মা জগদ্ধাত্রীর আগমন ছোটপর্দায়

পুজোর আগেই মা জগদ্ধাত্রী হাজির হবেন ছোটপর্দায়। ধারাবাহিকে জগদ্ধাত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন অঙ্কিতা মল্লিক ৷