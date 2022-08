1. Anubrata Mondal অনুব্রতকে 14 দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠাল আসানসোলের আদালত

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) অভিযুক্ত অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal) ৷ গত 11 অগস্ট তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (CBI) ৷ তার পর থেকে দু’দফায় 14 দিন সিবিআই হেফাজতে ছিলেন তিনি ৷ বুধবার তাঁকে আদালত 14 দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷

2. Jharkhand Illegal Mining Case সোরেন ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত জোড়া একে 47

মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন (Hemant Soren) ঘনিষ্ঠ প্রেম প্রকাশের রাঁচির বাড়ি থেকে জোড়া একে 47 রাইফেল উদ্ধার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Two AK 47 rifles seized from CM close aides house in Ranchi) ৷ অবৈধ খনি মামলার তদন্তে নেমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও এই মামলায় শরিক করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷

3. Bidyut Baran Gayen কোন উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি বিদ্যুৎবরণের, জানা নেই আত্মীয়দের

তৃণমূল জমানাতেই সম্পদ বেড়েছিল গরুপাচার কাণ্ডে (West Bengal Cattle Smuggling Case) গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎবরণ গায়েনের (Bidyut Baran Gayen) ৷ যদিও কীভাবে এমনটা সম্ভব হল, তা জানা নেই বিদ্যুৎবরণের জয়নগরের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ৷

4. BWF World Championships দ্বিতীয় রাউন্ডে স্বপ্নভঙ্গ শ্রীকান্তের, লক্ষ্যে অবিচল সেন

বিশ্বের 32 নম্বর ঝাও জুন পেংয়ের কাছে হেরে গিয়েছেন শ্রীকান্ত ৷ অন্যদিকে, দুরন্ত খেলে প্রি কোয়ার্টারে পৌঁছেছেন লক্ষ্য সেন (Lakshya sails into pre quarters) ৷

5. Adhir Ranjan Chowdhury বঙ্গ বিজেপিকে কি আদৌ গুরুত্ব দেয় দিল্লি, সুকান্তের পোস্টে প্রশ্ন অধীরের

বঙ্গ বিজেপির কথায় আদৌ গুরুত্ব দেয় না দিল্লির শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ কার্যত এমনটাই দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury) ৷ মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) একটি ফেসবুক পোস্ট (Facebook Post) করেন ৷ সেই প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন তুলেছেন অধীর ৷

6. Deaf and Dumb School বন্ধ সরকারি তহবিল, ঝাড়গ্রামে অন্ধকারে মূক ও বধিরদের স্কুল

অনিশ্চয়তার মুখে মূক ও বধিরদের জন্য এলাকার একমাত্র স্কুলটি ৷ এখানে যারা আসে, তারা কথা বলতে পারে না, শুনতেও পায় না ৷ তাদের জন্য বেতন ছাড়া কোনও রকমে স্কুল চালাচ্ছেন শিক্ষকেরা ৷ তবে আর কতদিন এভাবে চলবে তা কেউ জানে না (Deaf and Dumb School) ৷

7. CBI Raids NBU নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সিবিআই হানা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের (North Bengal University) উপাচার্যকে জেরা করছে সিবিআই ৷ নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal Recruitment Scam) জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ ইতিমধ্যে ওই উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্যর কলকাতার বাঁশদ্রোণীর বাড়ি সিল করে দিয়েছে সিবিআই (CBI) ৷ তল্লাশি চলছে শিলিগুড়িতে উপাচার্যের আবাসনেও ৷

8. Salman Khan Doppelganger Booked রেললাইনে শুয়ে রিল বানাতে গিয়ে বিপত্তি, মামলা দায়ের হল সলমনের হামশকল আজমের বিরুদ্ধে

সলমনের হামশকল, আজম আনসারির(Salman Khan Doppelganger Azam Ansari) বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF) ৷ আইন ভেঙে লখনউয়ের দালিগঞ্জ স্টেশনের রেল লাইনের উপর শুয়ে ভিডিয়ো বানাচ্ছিলেন তিনি (Salman Khan Doppelganger Booked )৷

9. Cal HC Fines State বাস ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে হলফনামা না দেওয়ায় রাজ্যকে 10 হাজার টাকা জরিমানা হাইকোর্টের

প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে (Bus Fare Jolt ) ।

10. Muhammad Ali Park মহম্মদ আলি পার্কের মণ্ডপের জট কাটল, পৌরনিগমের প্রস্তাব মানল পুজো কমিটি

মহম্মদ আলি পার্কের পুজো নিয়ে জট কাটল (Pandal Problems of Muhammad Ali Park) ৷ মণ্ডপ তৈরির জন্য পৌরনিগমের দেওয়া বিকল্প জায়গার প্রস্তাব মেনে নিল পুজো কমিটি ৷ আজ পৌরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের ডিজির কাছে একথাই জানালেন আয়োজকরা ৷