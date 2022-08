1 AMC By Poll 2022 আসানসোল পৌর উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূলের বিধান উপাধ্যায়

আসানসোল পৌর উপনির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছে (AMC By Poll 2022) ৷ শুরু থেকেই বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় (Asansol municipal by poll counting) ৷

2 Anubrata Mondal বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি, সিবিআই তদন্ত চান খোদ অনুব্রত

নিজাম প্যালেস থেকে বেরোনোর সময় তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা জানিয়ে দেন, বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি চিঠির ঘটনায় তিনিই সিবিআই তদন্ত চাইবেন (Anubrata Mondal will seek CBI investigation) ।

3 Irfan Habib Controversy ইরফান হাবিব গুন্ডা, ইতিহাসবিদের বিরুদ্ধে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ রাজ্যপাল আরিফের

2019, ডিসেম্বর ৷ নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে তোলপাড় গোটা দেশ ৷ সেই সময় রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে বক্তৃতা দিতে না দিয়ে তাঁর উপর চড়াও হন ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব, অভিযোগ কেরলের রাজ্যপালের (Irfan Habib a Gunda) ৷

4 CBI Raids at RJD Leaders Home বিহারে আস্থাভোটের দিনেই 2 আরজেডি নেতার বাড়িতে সিবিআই হানা

বিহারে আস্থাভোটের দিনেই তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডি-র 2 নেতার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই (CBI Raids at RJD Leaders Home)৷ বিজেপিই এই কাজ করাচ্ছে বলে পাল্টা তোপ দেগেছে লালু প্রসাদ যাদবের দল (Bihar floor test)৷

5 Dilip Ghosh on Anubrata ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে মমতার ভাইয়েরা, বিচারককে হুমকি প্রসঙ্গে নিশানা দিলীপের

বিচারককে হুমকির চিঠি পাঠানো প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ মমতার ভাইয়েরা রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে বলে অভিযোগ তাঁর (TMC Creates Terror Environment) ৷

6 Corona Update in India করোনা আক্রান্ত ফের 10 হাজারের বেশি, চলছে প্রিকশন ডোজ ড্রাইভ

সোম ও মঙ্গলবারের রিপোর্টে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 10 হাজারের নীচে নেমেছিল ৷ সংক্রমণ অনিশ্চিত তা বুঝিয়ে দিল আজকের রিপোর্ট ৷ তবে দেশজুড়ে চলছে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

7 OC Marishda PS Transferred বারবার দুর্ঘটনার কবলে শুভেন্দুর কনভয়, বদলি মারিশদা থানার ওসি

একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় ৷ তারপরেই ওসি বদল হল মারিশদা থানার ৷ যদিও এই বদলি রুটিন বলেই দাবি পুলিশের (Marishda Police Station) ৷ তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভার বিরোধী দলনেতার কনভয় দুর্ঘটনার মধ্যে পড়াতেই ওসি বদল (Suvendu Adhikari Convoy hit by speeding Lorry) ৷

8 Complaint Against Aamir Tapsee Films বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে পরিহাস, অভিযোগ দায়ের শাবাশ মিঠু ও লাল সিং চাড্ডার বিরুদ্ধে

আমিরের শেষ ছবি লাল সিং চাড্ডা এবং তাপসী, সৃজিতের শাবাশ মিঠুর বিরুদ্ধে ফের দায়ের হল অভিযোগ (Complaint against Laal Singh Chadha ) ৷ বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে পরিহাস করার জন্য কোর্ট অফ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হল এই দুই ছবির বিরুদ্ধে(Complaint against Shabash Mithu) ৷

9 Looks of Devi Dasha Mahavidya সামনে এল দেবী দুর্গার দশ অবতারের দশ রূপ

মহালয়ার দিনে প্রথমবার দেবী দুর্গার সাজে ছোটপর্দায় আসছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (Rituparna Sengupta as Devi Durga) ৷ অনুষ্ঠানে দেবীর দশ অবতার ফুটে উঠবে নানান অভিনেত্রীর হাত ধরে ৷ দেবী দুর্গার অন্যান্য অবতারে এই চ্যানেলে দেখা যাবে জনপ্রিয় সব অভিনেত্রীদের । সামনে এল সবার লুক (Looks of Devi Dasha Mahavidya)৷

10 Durand Cup 2022 পরীক্ষা চালিয়েও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জয়ের খোঁজে ফেরান্দো

বুধবার ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নামছে সবুজ মেরুন (ATK MB to face Mumbai City FC in their second match of Durand Cup)। রাজস্থান ম্যাচের ভুল শুধরে বুধবার জয়ের রাস্তায় ফিরতে মরিয়া ফেরান্দো (Juan Ferrando) ৷