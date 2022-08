1.Anubrata Mondal প্রায় 6 ঘন্টা তল্লাশির পর সিবিআই কর্তাদের হাতে অনুব্রত কন্যার নামে থাকা জমির নথি

মঙ্গলবার প্রায় 6 ঘন্টা ধরে তল্লাশির পর বোলপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে থেকে অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে (daughter of Anubrata Mondal) সুকন্যা মণ্ডলের নামে থাকা জমির নথি সংগ্রহ করলেন তদন্তকারীরা ৷ অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) কন্যা সুকন্যা মণ্ডল-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের নামে রেজিষ্ট্রেশন হওয়া জমির হদিস পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷

2.Partha Chatterjee বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জায়গা হচ্ছে না দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থর

রীতি অনুযায়ী যে কোনও বিধায়ক বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি বা অন্যান্য পরিষদীয় কমিটির সদস্য হন (Assembly Standing Committee) । যেহেতু পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee ) এখন আর মন্ত্রী নন, তাই তাঁকে বিধানসভার কোনও একটি কমিটিতে রাখাটাই রীতি । কিন্তু পার্থর ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না ৷

3.Anubrata Mondal অনুব্রতকে জামিন না দিলে বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি চিঠি

গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) আগামিকাল অনুব্রত মণ্ডলকে আদালতে পেশ করবে সিবিআই (CBI) ৷ তার ঠিক আগের দিন আসানসালের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারককে হুমকি চিঠি দিল ৷ ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, অনুব্রত মণ্ডলকে জামিন না দিলে বিচারককে মাদক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে ৷

4.Durand Cup Derby লাল হলুদের ষষ্ঠ বিদেশি ডোহার্তি, বড় ম্যাচের টিকিটের আকুতিতে চেনা ছবি ফিরল ময়দানে

ষষ্ঠ বিদেশি নিয়ে চিন্তা দূর হল ইস্টবেঙ্গলের (East Bengal) ৷ অজি মিডিও জর্ডন ও ডোহার্তিকে সই করাল তারা (Jordan O Doherty signs for East Bengal as their sixth foreigner)।

5.Russo Ukrainian War বারুদের গন্ধেই স্বাধীনতা দিবস, যুদ্ধেও শান্তির বাণী শোনাচ্ছে ইউক্রেন

ইতিহাস বলছে, 2014 সাল থেকেই ইউক্রেন হামলার ছক কষা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করেছে রাশিয়া (Russo Ukrainian War ) । এরই মধ্যে আগামিকাল বুধবার, 24 অগস্ট ইউক্রেনের 31তম স্বাধীনতা দিবস (Independence Day of Ukraine) ।

6.TMC Mouthpiece on Dilip শাসকদলের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে দিলীপের প্রতি সহানুভূতি, কীসের ইঙ্গিত

শাসকদলের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে সহানুভূতির ইঙ্গিত মিলল দিলীপ ঘোষের প্রতি (TMC Mouthpiece on Dilip)৷ একে একেক জন একেক রকম ভাবে দেখছেন ৷

7.Bankshall Court on Partha Arpita 31 অগস্ট ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ অপাকে, সংশোধনাগারের আবেদনে সায় দিল ব্যাঙ্কশাল কোর্ট

নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ভার্চুয়ালি আদালতে পেশ করা হবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (Arpita Mukherjee) ৷ ব্যাঙ্কশাল কোর্ট জেল কর্তৃপক্ষের সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে (Bankshall Court on Partha Arpita) ৷

8.Kiara Advani New Look সাদা ক্রপ টপে নেটপাড়ার ঘুম কাড়লেন কিয়ারা

কিয়ারা আদবানির নতুন ছবি রীতিমতো চোখ কপালে তুলে দিয়েছে তাঁর অনুরাগীদের ৷ দেখে নিন কিছু ঝলক ৷

9.Debra Gang Rape ডেবরায় 2 যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার 7 যুবক

ডেবরায় 2 যুবতীকে গণধর্ষণের (Debra Gang Rape) অভিযোগে 7 যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ ব্যান্ডের অর্কেস্ট্রার সদস্য 2 যুবতী তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ (Two Girl Gang Raped in Debra) ৷ পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে ৷

10.AIDSO Rally in Kolkata ডিএসওর মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার কলেজ স্ট্রিট, আটক 82

এআইডিএসওর (AIDSO) মিছিল ঘিরে মঙ্গলবার দুপুরে ধুন্ধুমার কলেজ পাড়ায়। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের হাতাহাতিতে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিটের (College Street) এমজি রোড ক্রসিং চত্বর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কলকাতা পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটক করে লালবাজারে নিয়ে যায় ৷