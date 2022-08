1.Muhammad Ali Park Durga Puja পৌরনিগমের নির্দেশই মেনে নিচ্ছেন মহম্মদ আলি পার্ক পুজোর আয়োজকরা

মহম্মদ আলি পার্কে পরিদর্শনে এলেন কলকাতা পৌরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা ৷ 54 বছরে পা রেখেছে মধ্য কলকাতার অন্যতম বড় পুজো মহম্মদ আলি পার্কের দুর্গোৎসব (Muhammad Ali Park Durga Puja) । কলকাতা পৌরনিগমের (Kolkata Municipal Corporation) জল সরবরাহ বিভাগের তরফে শনিবার নির্দেশিকা পাঠিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে ৷

2.Bagtui Arrest বগটুই কাণ্ড ও ভাদু শেখ খুনে পলাতক 8 অভিযুক্ত গ্রেফতার

বগটুই কাণ্ডে পলাতক 8 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (CBI Arrests 8 Absconding Accused in Bogtui Massacre) ৷ ধৃতদের মধ্যে 1 জনকে তৃণমূলের বরশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

3.Russo Ukrainian War বারুদের গন্ধেই স্বাধীনতা দিবস, যুদ্ধেও শান্তির বাণী শোনাচ্ছে ইউক্রেন

ইতিহাস বলছে, 2014 সাল থেকেই ইউক্রেন হামলার ছক কষা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করেছে রাশিয়া (Russo Ukrainian War ) । এরই মধ্যে আগামিকাল বুধবার, 24 অগস্ট ইউক্রেনের 31তম স্বাধীনতা দিবস (Independence Day of Ukraine) ।

4.Dilip Ghosh পুজোর জাঁকজমক দেখে দুর্নীতি ভুলে যাবে কলকাতার মানুষ, ফের বিস্ফোরক দিলীপ

মানুষ দুর্নীতি নিয়ে ভাবে না, এমনই দাবি করলেন দিলীপ ঘোষ (Kolkata People not Thinking About Corruption) ৷ পুজোয় সরকারের 60 হাজার টাকা অনুদান নিয়ে বলতে গিয়েই এ কথা বলেন তিনি ৷

5.Bilkis Bano Case বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ, বিবেচনা করবে সুপ্রিম কোর্ট

2002 সালে গুজরাত দাঙ্গা (Gujarat Riots) চলাকালীন বিলকিস বানোকে (Bilkis Bano Case) ধর্ষণ করা হয় ৷ পরে 11 জনকে সাজাপ্রাপ্ত হয় ৷ সম্প্রতি গুজরাত সরকার (Gujarat Government) তাদের মুক্তি দেয় ৷ তার বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) মামলা দায়ের হল ৷

6.Garia Protyoy for Poors খড়কুটোর ঘরে শুধুই ভোট চাওয়া, প্রত্যয়ের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠার স্বপ্নে বুঁদ বাচ্চারা

ভারতমাতা ক্লাবঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাচ্চারা ৷ কখনও তারা গান গায় আমরা সবাই রাজা, কখনও কবিতা সাত ভাই চম্পা ৷ রঙ নিয়ে আঁকিবুঁকি কেটে অবাক করে দেয় ৷ রাস্তাঘাটে সাজুগুজু করা বাচ্চাদের থেকে এরা কয়েক আলোকবর্ষ দূরে ৷ এদের অক্সিজেন দিয়েছে প্রত্যয় ৷ রইল তার গল্প (Garia Protyoy for Poors) ৷

7.Cattle Smuggling Case গরু বোঝাই বড় লরির জন্য 20 হাজার, মুখবন্ধ খাম পৌঁছে যেত থানায়

গরু বোঝাই (Cattle Smuggling Case) বড় লরি পাস করাতে 20 হাজার টাকা এবং ছোট গাড়ির জন্য দেওয়া হত 5 হাজার টাকা ৷ মুখবন্ধ খাম পৌঁছে যেত থানায় (Money in sealed envelope)৷ গরু পাচার কাণ্ডে তদন্তে এই তথ্যই হাতে এসেছে সিবিআইয়ের ৷

8.Sidhu Ujjaini on the Organizers কেকের মৃত্যুর পর কতটা সাবধান উদ্যোক্তারা, কি বলছেন সিধু, উজ্জ্বয়িনীরা

কলকাতায় গান গাইতে এসে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কেকে (KK Died in Kolkata)। অনুষ্ঠান চলাকালীনই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ যা তিলোত্তমার বুকে এখনও এক ক্ষত চিহ্ন ৷ কিন্তু কেকের মৃত্যুর পর কতটা সাবধান আয়োজকরা ৷ জানালেন উজ্জয়িনী, সিধুরা (Sidhu Ujjaini Mukherjee on The Organizers)৷

9.Coal Smuggling Case দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা আইপিএস কোটেশ্বর রাওয়ের

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Case) দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দিলেন আইপিএস কোটেশ্বর রাও (IPS Koteswara Rao)৷ বাংলার আট আইপিএস আধিকারিককে দিল্লিতে তলব করেছে ইডি (Koteswara Rao appears in Delhi ED office)৷

10.BJP MLA Arrested পয়গম্বর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় গ্রেফতার বিজেপি বিধায়ক

নূপুর শর্মার মতোই এ বার পয়গম্বরকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠল তেলাঙ্গানার বিজেপি বিধায়ক (T Raja Singh arrested) টি রাজা সিং-এর বিরুদ্ধে (BJP MLA Arrested)৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে হায়দরাবাদ থানার পুলিশ ৷