পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে একাধিক দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআই (CBI) ও ইডি (ED) ৷ ইতিমধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ সোমবার খবর ছড়ায় যে চেতলায় অনুসন্ধানে গিয়েছিল সিবিআই৷ প্রশ্ন উঠছে, কেন সেখানে গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো ?

2. Monalisa Das অর্পিতা নামে কাউকে চিনি না, বাড়ি ফিরে বললেন মোনালিসা

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পরেই এই কেসে নাম জড়িয়েছিল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মোনালিসা দাসের (Professor Monalisa Das) ৷

3. Durga Puja 2022 দশহাজার টাকা করে বাড়ল ক্লাব পিছু অনুদান, নেতাজি ইন্ডোরে উদারহস্ত মমতা

ক্লাব পিছু অনুদান 50 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 60 হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে (Mamata Banerjee) ৷ মোট 43 হাজার পুজো কমিটিকে এই অনুদান দেওয়া হবে (Mamata Banerjee announces to extend Donation by Rs 10 thousand per Club) ৷

4. Suvendu Adhikari লরির সঙ্গে সংঘর্ষ, ফের দুর্ঘটনার কবলে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়

দুর্ঘটনার সম্মুখীন শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় (Suvendu Adhikari)৷ লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন বিরোধী দলনেতার দুইজন নিরাপত্তারক্ষী ৷

5. BJP Nabanna Abhijan পিছিয়ে গেল কর্মসূচি, 7 এর বদলে 13 সেপ্টেম্বর বিজেপির নবান্ন অভিযান

রাজ্যে নিয়োগসহ বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে নবান্ন অভিযানের (BJP Nabanna Abhijan) ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ 7 সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে এই কর্মসূচি হবে 13 সেপ্টেম্বর (BJP Nabanna Abhijan will be held on 13 september) ৷

6. ADM Thrashes Aspirants Teacher অতিরিক্ত জেলাশাসকের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটল হবু শিক্ষকের, চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার পটনা

সি টেট ও বি টেট পাশ করেও এখনও নিয়োগপত্র হাতে পাননি ৷ রাজ্যে 2019 পর থেকে বন্ধ শিক্ষক নিয়োগ ৷ তাই দ্রুত নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি চেয়ে রাজধানী পটনায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন সি টেট (CTET), বি টেট (BTET) উত্তীর্ণরা ৷ সেই বিক্ষোভেই অতিরিক্ত জেলাশাসকের (আইনশৃঙ্খলা) মাথা ফাটল এক হবু শিক্ষকের ৷

7. Mamata Banerjee দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ইউনেস্কোকে সংবর্ধনা জানাতে রাজপথে মিছিল

মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য প্রায় 10 হাজার ছাত্রছাত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (Durga Puja in West Bengal) ৷ দুপুর 2টোয় মিছিল শুরু হবে জোড়াসাঁকো থেকে ৷

8. PIL against Lal Singh Chaddha আমিরের লাল সিং চড্ডার বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

বলিউড অভিনেতা আমির খান ও করিনা কাপুরের লাল সিংহ চড্ডা (PIL against Lal Singh Chaddha) ছবিটি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে পারে (Lal Singh Chaddha)৷ এই অভিযোগে ছবিটির স্ক্রিনিং বন্ধ করার দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court)৷

9. Minor Girl Rape 5 মাসের অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, কুকর্ম ফাঁস হতেই গ্রেফতার অভিযুক্ত পুরোহিত

খুনের হুমকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ৷ যার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা ৷ কুকীর্তি সামনে আসতেই গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত পুরোহিত(Minor Girl Raped by Priest)৷

10. Khushi in Los Angeles লস অ্যাঞ্জেলসে পাহাড়ের কোলে খুশিতে ডগমগ শ্রীদেবী কন্যা

শ্রীদেবী কন্যা খুশি কাপুর এখন রয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলসে ৷ পাহাড়ের কোলে ছুটির মজা পুরোপুরি উপভোগ করছেন তিনি ৷