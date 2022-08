1. Anubrata Mondal কমান্ড হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আজ ফের জেরা শুরু হবে অনুব্রতর

আদালতের (CBI) নির্দেশ মতো আজ কমান্ড হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নিজাম প্যালেসে (CBI to interrogate Anubrata Mondal) ফের জেরা পর্ব শুরু হবে অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal)৷

2. Jaipur Arrest জয়পুরে ফার্ম হাউসে পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার 13 মহিলা-সহ 84

জয়পুর পুলিশ একটি ফার্ম হাউসের অভিযান চালায়। ঘটনাস্থল থেকে 13 মহিলা-সহ 84 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ 84 People Arrested from a Farm House) ।

3. Snehasis on Madhabilata বাহুবলীর থেকেও বড় চরিত্র মাধবীলতা, দাবি স্নেহাশিস চক্রবর্তীর

মাধবীলতার গাছ বাঁচানোর গল্পকে কেন্দ্র করে 22 অগস্ট থেকে টিভির পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক ৷ পরিচালক স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান(Snehasis on Madhabilata ), তিনি এখানে এক মহিলা বাহুবলীর গল্প তুলে ধরতে চান ৷ বাহুবলী নিজের রাজ্যের জন্য লড়েছে। আর মাধবীলতা গোটা মানবজাতির হয়ে লড়াই করছে (Director Snehasis Chakraborty on Madhabilata )।

4. Narkeldanga Incident প্রোমোটিং ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা, অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারার অভিযোগ

ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী নারেকলডাঙা । প্রোমোটিং ঘিরে সংঘর্ষের জেরে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । কাঠগড়ায় খোদ বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ সদস্য (TMC MLA And MIC Are Under Scanner) ।

5. Jaishankar in Paraguay প্যারাগুয়ের রাজধানীতে মহাত্মা গান্ধীর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন বিদেশমন্ত্রীর

7 দিনের দক্ষিণ আমেরিকা সফরে গেলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (EAM S Jaishankar in Paraguay) ৷ সেখানে প্রথমদিনেই রাজধানী আসুনসিয়নে শহরের সবচেয়ে বড় জলাধারের সামনে গান্ধীজির একটি আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করলেন তিনি (External Affairs Minister S Jaishankar Unveils Bust of Mahatma Gandhi) ৷

6. Raina Murder রায়নায় ছাত্রকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

ছাত্রকে পিটিয়ে খুনের অভযোগ ৷ ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের রায়নার । ঘটনা জানাজানি হতে এলাকায় উত্তেজনা (Allegation of Beating and Murdering Student) ৷

7. Md. Salim লোকসভা বা বিধানসভা নয়, দুর্নীতির তদন্ত হোক গ্রামসভায়, দাবি সেলিমের

লোকসভা বা বিধানসভায় নয়, দুর্নীতির তদন্ত হোক গ্রামসভায় । এমনই দাবি সেলিমের । তিনি মনে করেন প্রতিটি গ্রামে ঘুরলেই দুর্নীতির সঠিক তথ্য জানা যাবে (CPM State Secretory Feels Roots Of Corruption Can Be Indetified in Gramsabha)।

8. TMC Win Co Operative Election সমবায় নির্বাচনে নন্দীগ্রামে সবুজ সুনামি, ধরাশায়ী পদ্ম

রবিবার নন্দীগ্রামের 2 নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের সমবায় সিমিতির নির্বাচন হয় ৷ সেই নির্বাচনেই খাতা খুলতে পারল না পদ্মশিবির (BJP Failed To Make a Mark Nandigram Co operative Election) ৷

9. Garfa Health Center সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেন নেশার মুক্তাঞ্চল, নাজেহাল গড়ফা

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন যেন নেশার মুক্তাঞ্চল । কোনও অখ্যাত গ্রাম নয় খাস মহানগরের গড়ফার এই ভয়াবহ ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে (Govt Premises is Now a Free Zone for Addicts)

10. Birbhum Aam Aadmi Party কেষ্ট জেলে, বীরভূমে সংগঠন বাড়াতে আম আদমি পার্টির বৈঠক

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল গরু পাচার কাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে হয়েছে । এরই মাঝে সংঘটন বাড়াতে আম আদামি পার্টি মিটিং করল বীরভূমের রামপুরহাটে (Aam Aadmi Party Meeting in Birbhum) । রামপুরহাটে একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে রবিবার এই সভা করা হয় । এদিনের সভায় রামপুরহাট, হাঁসন, নলহাটি ও মুরারই চারটি বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে বৈঠক হয় ।