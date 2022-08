1. Durand Cup 2022 ব্ল্যাক প্যান্থারদের দাপটে ছারখার শিল্পশহর, ডুরান্ডে একধাপ এগোল চের্নিশভের ছেলেরা

জামশেদপুর এফসিকে উড়িয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে একধাপ এগোলেন শেখ ফৈয়াজ, মার্কাস জোসেফরা (Mohammedan SC beat Jamshedpur FC) ৷

2. Rakesh Tikait দিল্লি যাওয়ার পথে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, টুইটে দাবি রাকেশ টিকায়েতের

বেকারত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছেন কৃষকরা ৷ সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে দিল্লি রওনা হয়েছিলেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত (Rakesh Tikait) ৷ কিন্তু, রাজধানীতে ঢোকার মুখেই দিল্লি পুলিশ (Delhi Police) তাঁকে গ্রেফতার করে বলে দাবি করেছেন রাকেশ ৷

3. IndiGo Plane at Kolkata মাঝ আকাশে ধোঁয়া, কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর বিমানের

জরুরি অবতরণ করার জন্য কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে অনুরোধ জানান বিমানের চালকরা । তারপরেই নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ইন্ডিগোর 6ই-2513 বিমানটি (IndiGo plane lands safely at Kolkata Airport) ।

4. Durga Puja 2022 ফিরছে কুমারী পূজা, বেলুড় মঠের তরফে প্রকাশিত হল দুর্গাপূজার নির্ঘণ্ট

প্রতিবছর নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে বৈদিক প্রথা মেনে দুর্গাপূজা ও কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বেলুড় মঠে। পাশাপাশি প্রথা অনুসারে জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে বেলুড় মঠে কাঠামো পূজার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছে শারদোৎসবের ।

5. TMC Netaji Indore Meeting পঞ্চায়েতের আগে তলানিতে ঠেকা ভাবমূর্তি ফেরাতে এক মেরুতে কালীঘাট, ক্যামাক স্ট্রিট

তৃণমূল কংগ্রেসের ভাবমূর্তি (Restore TMC Image) ফেরাতে তৎপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর তাই সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্লক স্তরের নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন তাঁরা (TMC Netaji Indore Meeting) ৷

6. Suspected Al Qaeda Terrorists Arrest অসমেও আল কায়দা যোগ, পুলিশের জালে দুই ইমাম

দিন কয়েক আগেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ এর হাতে ধরা পড়েছে দুই যুবক ৷ তাদের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী আল কায়দার (Al Qaeda) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ আর এবার একই কারণে গোয়ালপাড়া (Goalpara) থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার (Suspected Al Qaeda Terrorists Arrest) করল অসম পুলিশ (Assam Police) ৷ ধৃতরা দুজনই পেশায় ইমাম !

7. Zomato Withdraws Controversial Ad চাপের মুখে নতিস্বীকার জোম্যাটোর, সরানো হল হৃত্বিক অভিনীত বিতর্কিত বিজ্ঞাপন

হৃত্বিক রোশন (Hrithik Roshan) অভিনীত সংস্থার বিজ্ঞাপন ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ায় বিবৃতি প্রকাশ করল ফুড ডেলিভারি সংস্থা জোম্যাটো (Zomato) ৷ ক্ষমাপ্রার্থনা করে বিতর্কিত বিজ্ঞাপনটি তুলে নেওয়ার কথাও বিবৃতিতে জানাল জোম্যাটো ৷

8. CBI in Anubrata Close Aide House এবার অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎবরণ গায়েনের বাড়িতে সিবিআই হানা

বিভিন্ন কোম্পানিতে অনুব্রত কন্যার সঙ্গেই ডিরেক্টর পদে আছেন বিদ্যুৎবরণ গায়েন ৷ তাঁর বাড়িতে এবার হানা দিল সিবিআই আধিকারিকরা (CBI Raid on Anubrata Close Aide House) ৷

9. TMC Hoarding Controversy দক্ষিণের পর উত্তর, আবার তৃণমূলের নামে হোর্ডিং, আবারও বিতর্ক

শহর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের নামে আবারও শুরু হোর্ডিং বিতর্ক (TMC Hoarding Controversy) ৷ এবার কুণাল ঘোষের (Kunal Ghosh) বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) ছবি-সহ হোর্ডিং দেওয়া হল ৷

10. CPM in Trouble তৃণমূল আমলে 11 বছরে লাখের উপরে কেস, আইনি লড়াই করতে হিমশিম সিপিএম

সিপিএমের অভিযোগ, 2011 সালে রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর থেকেই বামেদের বিরুদ্ধে কোনও কারণ ছাড়াই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে একাধিক কেস দিয়েছে তৃণমূল সরকারের পুলিশ (more than one lakh case against left supporters in West Bengal) ৷