1. CBI in Anubrata Close Aide House এবার অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বিদ্যুৎবরণ গায়েনের বাড়িতে সিবিআই হানা

বিভিন্ন কোম্পানিতে অনুব্রত কন্যার সঙ্গেই ডিরেক্টর পদে আছেন বিদ্যুৎবরণ গায়েন ৷ তাঁর বাড়িতে এবার হানা দিল সিবিআই আধিকারিকরা (CBI Raid on Anubrata Close Aide House) ৷

2. TMC Hoarding Controversy দক্ষিণের পর উত্তর, আবার তৃণমূলের নামে হোর্ডিং, আবারও বিতর্ক

শহর কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের নামে আবারও শুরু হোর্ডিং বিতর্ক (TMC Hoarding Controversy) ৷ এবার কুণাল ঘোষের (Kunal Ghosh) বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) ছবি-সহ হোর্ডিং দেওয়া হল ৷ তাতে রয়েছে নয়া বার্তা ৷

3. Murder Accused Escaped জিআরপির লকআপ ভেঙে পালাল দুই খুনের আসামী, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

রাজ্য ও কেন্দ্রের সমস্ত থানাতেই সিসিটিভি ক্যামেরা থাকাটা বাধ্যতামূলক (GRP Lockup in Shalimar) । রবিবার দুই বন্দির পালিয়ে যাওয়ার খবরের পর যে তথ্য উঠে এসেছে, তাতে চোখ কপালে উঠেছে অনেকের ।

4. Mamata on Corruption Issue কেন্দ্রের প্রকল্পে দুর্নীতি হলে দ্রুত এফআইআর, জিরো টলারেন্স নীতি মমতার

দুর্নীতি প্রসঙ্গে এবার কড়া মনোভাব দেখালেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Corruption Issue)৷ জানিয়ে দিলেন, কেন্দ্রের প্রকল্পে কোনওরকম দুর্নীতি হলে দ্রুত এফআইআর দায়ের করতে হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের থেকে সেই টাকা উদ্ধার করতে হবে (Mamata Banerjee orders to file FIR if needed) ৷

5. CM Meeting in Netaji Indoor কাল পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মমতার বৈঠক

আর মাত্র মাসখানেকের অপেক্ষা ৷ তারপরই শুরু হয়ে যাবে উৎসব । ইতিমধ্যেই দেবী বরণে তৈরি পুজো উদ্যোক্তারও ৷ উমা আরাধনার প্রস্তুতিতে আগামিকাল পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নেতাজী ইন্ডোরে বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Meeting at Netaji Indoor Stadium) ৷

6. LIC Death Claims করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসেই কমেছে টাকা তোলার আবেদন, দাবি এলআইসি কর্তৃপক্ষের

ভারতে জীবন বিমা নিগম (Life Insurance Corporation) বা এলআইসিতে (LIC) ডেথ ক্লেইমের (Death Claims) ঘটনা কমেছে প্রায় 20 শতাংশ ৷ করোনার প্রকোপে মৃত্যুর ঘটনা (Covid Death) হ্রাস পাওয়াতেই এই বদল বলে দাবি কর্তৃপক্ষের ৷

7. Municipality By Poll উপনির্বাচনে উত্তপ্ত আসানসোল, তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ

উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আসানসোলে ৷ বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ (TMC and BJP Clash in Asansol)৷ দু‘নম্বর জাতীয় সড়কের জেকে নগর মোড়ে বিজেপি পথ অবরোধ করতে গেলে তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় ৷

8. Flood Situation in Gopiballavpur গালুডি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় বাড়ছে সুবর্ণরেখার জলস্তর, সরানো হল বাসিন্দাদের

গালুডি ব্যারেজ থেকে 6 লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়া হয়েছে (Water Release from Galudi Barrage) ৷ যার জেরে জলস্তর বাড়ছে সুবর্ণরেখা নদীতে (Water Level Increase in Subarnarekha River) ৷

9. East Bengal: ডুরান্ড অভিযান শুরুর সকালে শহরে এলেন লাল হলুদের দুই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার

দলের ডুরান্ড অভিযান শুরুর দিন সকালে তিলোত্তমায় পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের দুই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেইটন সিলভা এবং এলিয়ান্দ্রো (Cleiton Silva and Eliandro reached Kolkata) ৷ এর ফলে 28 অগস্ট ডার্বির এক সপ্তাহ আগেই সকল বিদেশিকে পেয়ে গেলে কনস্ট্যানটাইন (Stephen Constantine) ৷

10. Municipality By Poll বিজেপির পর এবার ভোট লুঠের অভিযোগ সিপিএমের, প্রতিবাদে যশোর রোড অবরোধ

বনগাঁ পৌরসভার 14 নম্বর ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে (Bongaon Municipality By Poll) সকাল থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং অবাধে ভোট লুঠ করার অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা ।