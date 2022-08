1.CM Meeting in Netaji Indoor কাল পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মমতার বৈঠক

আর মাত্র মাসখানেকের অপেক্ষা ৷ তারপরই শুরু হয়ে যাবে উৎসব । ইতিমধ্যেই দেবী বরণে তৈরি পুজো উদ্যোক্তারও ৷ উমা আরাধনার প্রস্তুতিতে আগামিকাল পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নেতাজী ইন্ডোরে বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Meeting at Netaji Indoor Stadium) ৷

2.LIC Death Claims করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসেই কমেছে টাকা তোলার আবেদন, দাবি এলআইসি কর্তৃপক্ষের

ভারতে জীবন বিমা নিগম (Life Insurance Corporation) বা এলআইসিতে (LIC) ডেথ ক্লেইমের (Death Claims) ঘটনা কমেছে প্রায় 20 শতাংশ ৷ করোনার প্রকোপে মৃত্যুর ঘটনা (Covid Death) হ্রাস পাওয়াতেই এই বদল বলে দাবি কর্তৃপক্ষের ৷

3.Municipality By Poll উপনির্বাচনে উত্তপ্ত আসানসোল, তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ

উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আসানসোলে ৷ বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ (TMC and BJP Clash in Asansol)৷ দু‘নম্বর জাতীয় সড়কের জেকে নগর মোড়ে বিজেপি পথ অবরোধ করতে গেলে তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় ৷

4.Zomato Ad Hrithik Roshan জোম্যাটোর বিজ্ঞাপনে বিতর্ক, প্রত্যাহারের দাবি মহাকালের পুরোহিতদের

জোম্যাটোর বিজ্ঞাপন ঘিরে অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থা জ্যোমাটোর উপর বেজায় চটেছেন মহাকাল মন্দিরের পুরোহিতরা (Zomato Ad Hrithik Roshan) ৷

5.Karwa Chauth কড়ওয়া চৌথ মহিলাদের উপোস করা দুর্ভাগ্যজনক, দাবি রাজস্থানের মন্ত্রীর

স্বামীর আয়ু বৃদ্ধির কামনায় আজও কড়ওয়া চৌথ (Karwa Chauth)-এর ব্রত পালন করেন ভারতের মহিলারা ৷ এটা দুর্ভাগ্যের ৷ এই মন্তব্য করেছেন রাজস্থানের (Rajasthan) বিপর্যয় মোকাবিলা ও ত্রাণ মন্ত্রী গোবিন্দ রাম মেঘওয়াল (Govind Ram Meghwal) ৷ তাঁর বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি ৷

6.Himachal Pradesh হিমাচলের আকাশে দুর্যোগের মেঘ, একদিনে মৃত 20, জারি সতর্কতা

হিমাচলপ্রদেশে (Himachal Pradesh) বাড়ছে দুর্যোগের আশঙ্কা ৷ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে 'ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ' (India Meteorological Department) বা আইএমডি (IMD) ৷ জারি করা হয়েছে কমলা (Orange Alert) এবং হলুদ সতর্কতা (Yellow Alert) ৷

7.Flood Situation in Gopiballavpur গালুডি ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় বাড়ছে সুবর্ণরেখার জলস্তর, সরানো হল বাসিন্দাদের

গালুডি ব্যারেজ থেকে 6 লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়া হয়েছে (Water Release from Galudi Barrage) ৷ যার জেরে জলস্তর বাড়ছে সুবর্ণরেখা নদীতে (Water Level Increase in Subarnarekha River) ৷ ফলে গোপীবল্লভপুর 1 ও 2 নং ব্লকের গ্রামগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ সুবর্ণরেখা নদী সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

8.Municipality By Poll বনগাঁয় ভোট লুঠের অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপির

বনগাঁ পৌরসভা উপনির্বাচনে ভোট লুঠের অভিযোগে তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতির ছবি আগেই উঠে এসেছে ৷ এ বার পুনর্নির্বাচনের দাবিতে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধ করল বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব (Road Block by Bangaon BJP Leaders) ৷

9.Municipality By Poll বনগাঁ পৌরসভা উপনির্বাচনে উত্তেজনা, তৃণমূল বিজেপি হাতাহাতি

পৌরসভা উপনির্বাচন ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বনগাঁয় ৷ এলাকার 14 নং ওয়ার্ডে রীতিমতো হাতাহাতি হল বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ৷ বাদ যাননি মহিলা কর্মীও (Municipality By Poll) ৷

10.Manish Sisodia CBI Lookout Circular মণীশ সিসোদিয়াদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি হয়নি, জানাল সিবিআই

লুকআউট নোটিস এখনও জারি করেনি সিবিআই ৷ তবে খুব শিগগিরি তা ঘোষণা হবে, জানাল সিবিআই ৷ মণীশ সিসোদিয়া এবং আরও 14 জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করার খবর প্রকাশ্যে আসার কয়েক ঘণ্টা পর এই বিবৃতি দিল সিবিআই (CBI likely to issue Lookout Circular Against Manish Sisodia) ৷